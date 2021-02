แฉน่ากลัว! “อดีตบิ๊ก ศรภ.” ชี้ “รู้ความลับ” ถึงตาย ในไทยมี 5 คน “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” จวก “ผู้แทนอียู” ให้ท้าย 3 นิ้ว

ขนลุกมั้ยล่ะ! “อดีตบิ๊ก ศรภ.” เตือน 3 นิ้วระวัง “รู้ความลับ” อาจถึงตาย ในไทยมี 5 คน “อดีตบิ๊ก ข่าวกรอง” ประณาม “ผู้แทน อียู” ให้ท้าย “ม็อบ” จุ้นไทย “ชาญวิทย์” ปลุกใหญ่ “รุ้ง” มุ่งสู่ฝัน “ไมค์” ยุยงมวลชน อ้าง “แกนนำ”ติดคุกแทนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(13 ก.พ.64) พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม "ราษฎร" ระบุว่าม็อบในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ถึงการ์ดสารพัดชนิด ในแก๊ง 3 กีบหลังจากดูพฤติการณ์ของพวกคุณ ที่ สน.ปทุมวันแล้ว บอกได้ 3 อย่างครับ1.แกนนำม็อบที่รู้ความลับมามากนั้น ขอให้ระวังตัวให้ดี ไม่มีใครอยากให้ “ความลับ” ของพวกเขาตกอยู่ในมือของคุณนานๆหรอก มันเป็นกติการะดับสากลเลยทีเดียวในไทยก็มีไม่ต่ำกว่า 5 คนแล้วเพราะเป็นการทำให้ความลับหายไปอย่างเด็ดขาด และยังเอาไปโจมตีรัฐบาลได้อีกด้วย ถึงขนาดถูกจับแขวนคอหรือตายในคุกก็มี หรือไม่ก็ถูกกระสุนพลาดขณะชุมนุมอยู่ ฯลฯเรื่องแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎร เลยนะครับ ขนาดทูตสหรัฐ ยังถูกรถบรรทุกชนตายพร้อมลูกชายเลย2.คุณเรียกร้องและด่าว่ารัฐบาลไทย เป็นเผด็จการ ลองไปชุมนุมแบบนี้ที่ กัมพูชา, สปป.ลาว ,เมียนมา,มาเลเซีย ฯลฯ กล้าไหมล่ะ เอาแค่ สิงคโปร์ก็ได้ ไปพ่นสีใส่รถตำรวจที่นั่น ซึ่งพวกแกนนำมักพูดว่าเรื่องเล็กๆ หรือมันเป็นการแสดงออกทางระบอบประชาธิปไตยชนิดหนึ่งกล้าไหมล่ะ คุกที่นั่นไม่เหมือนคุกไทยนะ สั่งอาหารกินเองไม่ได้แน่นอน3.พวกที่ไปชุมนุมทั้งหมดแล้วก่อเหตุขึ้นนั้น เมื่อถึงเวลาจะไปทำงาน ทั้งในไทยและกลุ่มอาเซียน มันจะถูกตรวจสอบออกมายืนยันว่า คุณมีประวัติในทางรุนแรง ไม่มีใครเขารับคุณทำงานแน่ๆส่วนพวกที่สนุกเกินขอบเขตมาก โลกในปัจจุบันนี้ ถ้าคุณไปสมัครอะไร เค้าจะยัดชื่อคุณ ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มันตรวจสอบก่อน ว่าประวัติคุณเป็นมา อย่างไร เครื่องจักรกลพวกนี้มันไม่แบ่งหรอกว่า คุณทำเมื่อยังเป็นเด็กอยู่ หรือเปล่า หรือชอบ แค่เขียนอวดอ้างใน FB ว่าไปทำอะไรที่แรงๆที่ไหนบ้าง มันจะเก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างครับ และมันก็ตีความเองแบบเครื่องจักรว่า “คุณเป็นคนไม่ดี”ขณะเดียวกัน นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หัวข้อ “อียู : ท่าทีที่น่ารังเกลียด”โดยระบุว่า “ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงอียูในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่ไม่พอใจบทบาทหน้าที่ และท่าทีของอียูประจำประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ไม่สมบทบาททางการทูตที่จะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอียูกับไทย ประสานผลประโยชน์ระหว่างอียูและไทยให้แน่นแฟ้นแต่ทุกวันนี้ ผู้แทนอียูประจำไทยกลับทำหน้าที่ไม่สมบทบาทหน้าที่ ทำตัวเป็นเอ็นจีโออียูประจำไทย ทำหน้าที่รับลูกกับท่าทีการเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอไทย ที่ต่อต้านสถาบันฯและต่อต้านมาตรา 112 ซึ่งการกระทำดังกล่าว กระทบกับความมั่นคงของไทยขอพูดแทนคนไทยทั้งประเทศว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ และจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดหยาม เราหวังว่า อียูจะไม่ร่วมสนับสนุนการกระทำของพวกหมิ่นสถาบันในไทย และขอยืนยันว่า มาตรา 112 ยังมีความจำเป็นที่ต้องคงไว้ และกฎหมายนี้ไม่ได้มุ่งทำลายใคร ยกเว้นกลุ่มคนที่มีอยู่ไม่ถึง .001% ที่มุ่งทำลายบั่นทอนสถาบันฯ และกระทำผิดกฎหมายขอให้ผู้แทนอียูยึดแนวทางการทูตที่ นางแมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ที่ไม่ต้องการให้ประเทศใดมาสั่งใครทำอะไรหรือต่อต้านประเทศใด แต่ต้องมุ่งเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อฟื้นฟูความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจจำไว้ คนไทยไม่ชอบให้ประเทศใดมาจุ้นจ้านวุ่นวายกับเรื่องภายในประเทศของเรา”ด้าน นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึง รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่ม “ราษฎร” และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ว่า“ขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้ปลอดภัย You do not walk aloneเมื่อคุณเดินผ่านพายุจงกอดคางของคุณไว้สูงๆและอย่ากลัวความมืด...เดินต่อไปตามสายลมแม้ว่าความฝันของคุณจะถูกโยนและระเบิดเดินต่อไปด้วยความหวังในใจของคุณและคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดาย....”รวมถึง นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ "ไมค์" แกนนำกลุ่ม "ราษฎร" โพสต์ข้อความบนทวิตว่า"ลงถนนต่อสู้จนชนะเราก็ดีใจ แต่ถ้ามันแพ้ มันก็ยังได้สู้ด้วยความพยายามแบบเต็มที่ ประเทศนี้มันของพวกคุณทุกคน อยากเปลี่ยนแปลงอะไร อยากแก้ไขตรงไหนก็ออกมาเปลี่ยนด้วยมือตัวเอง ยึดมั่นในอุดมการณ์ มันจะแย่กว่านี้ถ้าพวกคุณได้แต่นั่งมอง #ม็อบ 13กุมภา #ยกเลิก112""พวกคุณไม่ต้องกลัว ความเสี่ยงทุกอย่างแกนนำมันแบกไว้ให้หมดแล้ว แพ้ ชนะ ก็ติดคุกให้อยู่แล้ว แต่ขอให้ร่วมสู้ ร่วมรบไปด้วยกันเท่านั้นเอง"แน่นอน, แม้เราจะรู้ว่า ม็อบ 3 นิ้ว ประกอบด้วยใครบ้าง อยู่ “เบื้องหน้า-เบื้องหลัง” แต่สิ่งที่เราแทบจะคาดเดาเป็นส่วนใหญ่ ก็คือ แนวร่วมของขบวนการ “ล้มเจ้า” ในไทย และเป็นแนวร่วมระดับไหน ระดับล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่เรื่องนี้ทำให้คำเตือนของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เป็นแค่เสียงนกเสียงกา ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะอย่างน้อยที่สุด เกิดอะไรขึ้น ย่อมกระทบกับคนไทย ไม่ว่า พวกเขาจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม นอกจากนี้ หากมีการโยนผิดให้กับฝายรักษากฎหมาย และรัฐบาลทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือเพื่อหวังให้คนไทยลุกฮือต่อต้านการกระทำดังกล่าว ก็ยิ่งส่วนผลเสียให้กับประเทศไทยอย่างสูง ไม่ว่าชัยชนะจะเป็นของฝ่ายใดในที่สุด ก็ตามดังนั้น การชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวัน และท้าทายต่อสัญลักษณ์สถาบันหลักอันเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยมากขึ้นเป็นลำดับแม้แต่ ภูเขาทอง ซึ่งข้อมูลวิกิพีเดีย เผยว่า เป็นเจดีย์บนภูเขาจำลองตั้งอยู่ในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำริให้สร้างพระปรางค์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนคร คล้ายพระเจดีย์วัดภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เนื่องจากโครงสร้างมีน้ำหนักมาก ดินเลนในบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับได้ องค์ปรางค์จึงทะลายลงมา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแบบให้เป็นภูเขาทองขึ้นดั่งเช่นในปัจจุบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2408การก่อสร้างบรมบรรพต ใช้เวลาถึง 2 รัชกาล คือแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนยอดเจดีย์มีการบรรจุพระธาตุซึ่งได้รับการบรรจุถึง 2 ครั้ง คือใน ปี พ.ศ. 2420 และ พ.ศ. 2441 มีทางขึ้นทั้ง 2 ทาง ในทิศเหนือและใต้ปัจจุบันบรมบรรพต(ภูเขาทอง)ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในบริเวณเขตนั้นเนื่องจากความสูงกว่า 59 เมตร หรือเท่าตึกสูง 19 ชั้น เคียงคู่กันกับ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาก และในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปี จะมีงานสำคัญของบรมบรรพตคืองาน พิธีห่มผ้าแดงบรมบรรพตภูเขาทอง ซึ่งมักจัดต่อเนื่องกันยาว 10 วัน....ม็อบ 3 นิ้ว ภายใต้คณะราษฎร 2563 ยังนัดรวมพล เพื่อเอาผ้าแดงไปห่มเจดีย์ เพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ เพื่อเรียกร้องทั้งปัญหาปากท้อง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม รัฐบาลทหาร และชนชั้นศักดินาลองคิดดูว่า คนที่คิดเรื่องนี้ ต้องการแนวร่วมจากคนไทย หรือต้องการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายผู้มีอำนาจ หรือไม่ เพราะอย่าลืมว่า ประวัติภูเขาทอง เป็นทั้งสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ และยังมีความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการทำบุญทำกุศลอีกด้วย นั่นหมายความว่าอย่างไรแต่ไม่ว่าจะอย่างไร ม็อบราษฎร 2563 ทำให้คนไทยเห็นจนชินตาแล้วว่า พวกเขาถูกคนที่อยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าใครก็ตามที่มีท่าทีสนับสนุนอยู่ในเวลานี้ ยุยงส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลัง ไม่กล้าทำ ก็เท่านั้นเอง เชื่อหรือไม่ก็ลองตรองดู!!!