ไพ่ใบสุดท้าย! “บุตร” ให้ “สถาบันกษัตริย์” เลือก “ปฏิรูป VS ปฏิวัติ” “หมอวรงค์” ชี้ ใกล้จบ “3 นิ้ว” ฟ้อง 7 ประเทศ

“บุตร” สวมบท “อัล คาโปน” ยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ให้สถาบันกษัตริย์ “ปฏิรูป VS ปฏิวัติ” “หมอวรงค์” ชี้ ใกล้จบ! ชื่นชม “สถาบันฯ” ปรับตัวใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น “3 นิ้ว” จัดชุมนุม “ชักศึกเข้าบ้าน” ประจานไทยใน 7 ประเทศน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (24 ต.ค. 63) เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์หัวข้อ “ปฏิรูป VS ปฏิวัติ”โดยระบุว่า “ปฏิรูปกับปฏิวัติ ต่างก็คือ การเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติปฏิรูป คือ คงรูปแต่เปลี่ยนปรับปรุงเนื้อหาสาระใหม่ปฏิวัติ คือ ทำลายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วสร้างสิ่งใหม่ปฏิรูป ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายที่ครองอำนาจที่ต้องถูกปฏิรูป และร่วมมือกับฝ่ายเรียกร้องให้ปฏิรูปปฏิวัติ ต้องอาศัยพลังและการต่อสู้ของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าทำลายสิ่งที่เป็นอยู่ ในขณะที่ฝ่ายที่ครองอำนาจไม่ยินยอมเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้านทานไม่อยู่ปฏิรูป คนที่ครองอำนาจอยู่อาจควบคุมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้างปฏิวัติ คนที่ครองอำนาจอยู่เดิมสูญเสียอำนาจไปหมดสิ้นปฏิรูป ไม่มีวันเกิด หากคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ เช่นกัน ปฏิวัติเกิดขึ้นได้ เมื่อคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ แต่ก็พ่ายแพ้ไปดังนั้น ปฏิรูปหรือปฏิวัติ จะออกทางไหน มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสถาบันกษัตริย์ยินยอมด้วยแล้วอะไรถึงจะดลใจให้สถาบันกษัตริย์ยินยอมปฏิรูปด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้น หากสถาบันกษัตริย์ไม่ยินยอมปฏิรูป#ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์”ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานกลุ่มไทยภักดี โพสต์หัวข้อ “#ขู่แบบนี้แสดงว่าใกล้จบ”เนื้อหาระบุว่า “นายปิยบุตร ออกมาขู่อีกแล้วครับ เปรียบเทียบปฏิรูปกับปฏิวัติ แสดงว่า ถ้าไม่ยอมปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ก็จะปฏิวัติ ทั้งๆ ที่ยังนึกไม่ออกว่า สถาบันฯ สร้างปัญหาอะไรให้ประเทศ ที่คุณคิดแต่จะล้มล้างสิ่งที่ปิยบุตรขู่ออกมา แสดงว่า เก็บอาการไม่อยู่ คงอยากหาทางลง เราต้องอดทนที่จะต้องทำการเมืองสะอาด ขจัดนักการเมืองชั่ว พวกที่จ้องทำร้ายประเทศ หลอกลูกหลานประชาชนมาบังหน้า แต่ตัวเองนอนอยู่บ้าน ปั่นคีย์บอร์ด และไม่เคยทำประโยชน์ใดๆเก็บอาการไม่อยู่ ขู่ออกมาแบบนี้ แสดงว่า ใกล้จบละครับ พวกเราต้องตั้งหลักกันให้ดีๆ #การเมืองสะอาดขจัดนักการเมืองชั่ว”ก่อนหน้านี้ ไม่กี่ชั่วโมง เฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ “หมอวรงค์” โพสต์หัวข้อ “#ทรงพระเจริญ”ในหลวงและพระราชินี เข้าไปทักทายผู้ชายที่ถือรูปพระองค์ในดงม็อบ (ไม่กี่วันที่ผ่านมา) พร้อมชมว่า กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ ส่วนพระราชินี บอกว่า ขอบคุณมาก แค่เห็นภาพนี้ขนาดพวกเรายังซึ้งมากนี่คือ วิถีไทย สังคมไทย ที่เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกันปกป้อง วันนี้ถือว่า สถาบันท่านปรับตัวลงมาใกล้ชิดประชาชนมาก สร้างความประทับใจอย่างที่สุดผมคิดว่า ธนาธร บุตร ช่อ พวกคุณควรหยุดได้แล้ว ปล่อยให้ลูกหลานประชาชนกลับไปเรียนหนังสือ เพื่ออนาคตที่ดีของเขา น่าจะดีกว่าที่จะดื้อดึงต่อไป#การปกป้องสถาบันคือการปกป้องอนาคตที่ดีของประเทศ”อย่างไรก็ตาม นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือ ฟอร์ด แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก และคณะราษฎร 2563 ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาว่า“กล้ามาก กล้ามาก เก่งมาก ที่แสดงออกชัดเจนแบบนี้ ขอบใจ #23ตุลาวันตาสว่าง”ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ เยาวชนปลดแอก-Free YOUTH ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านบัญชี ได้แชร์โพสต์ของนายทัตเทพ พร้อมโพสต์ข้อความประกอบว่า “ขอบคุณมาก ขอบใจ” (ไทยโพสต์ออนไลน์)ด้าน นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า“ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย ต่อพระมหากษัตริย์ เป็นพลังจักรวาล ที่มีอานุภาพมากสามารถนำพาประเทศชาติกลับสู่ความเป็นปกติสุขได้ช่วยกันระวังอย่าให้นักการเมืองโสโครกเข้ามาโหนแอบอิง หรือเอาไปใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองเป็นอันขาด”รวมถึง เฟซบุ๊ก Suvinai Pornavalai ของ ดร.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความว่า“เท่าที่รวบรวมข้อมูลแต่เช้า ...“ข่าวดี” ของอีกฝ่ายไม่มีเลยนะ สงสัยจะปลุกไม่ขึ้น”พร้อมระบุด้วยว่า “เริ่มลดโทนลง แสดงว่า ความฮึกโหมอ่อนโทรมลงครับ เป็นรูปแบบของการเริ่มยอมรับความจริงแล้วบางส่วน อีกไม่นานคงกลับลงหม้อตามเดิม”ที่น่าสนใจไปกว่านั้น เฟซบุ๊กเพจ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration ซึ่งเป็นเครือข่ายม็อบ 3 นิ้ว ได้โพสต์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ขอเชิญชวนพี่น้องแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตยในต่างประเทศ ร่วมชุมนุมต่อต้านประจานระบอบเผด็จการไทย ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่ 24 ตุลา 🇩🇪 โคโลญจน์ เยอรมันเวลา 17:00-20:00 ณ Bahnhofsvorplatz, Koln🇺🇸 นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเวลา 12:00-16:00 ณ Washington Square Parkวันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลา 🇰🇷 โซล เกาหลีใต้ เวลา 15:30-17:30 ณ Dongdaemun Design Plaza🇯🇵 โตเกียว ญี่ปุ่น เวลา 13:00-14:30 ณ สถานี ชิบูย่า บริเวณรูปปั้นหมา Hachiko (ขออนุญาตตำรวจญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว)🇫🇷 ปารีส ฝรั่งเศส เวลา 15:00-18:00 ณ Place de la Republique🇺🇸 ออสติน เทกซัส สหรัฐอเมริกาเวลา 11:00-12:30 ณ Zilker park (ตรงหินใหญ่ๆ)วันอังคาร ที่ 27 ตุลา 🇺🇸 ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาเวลา 09:00-11:00 ณ กงสุลไทย Los Angelesวันพุธที่ 28 ตุลา 🇺🇸 ออลันโด้ สหรัฐอเมริกาเวลา 13:00-14:00 ณ Lake Eola Park Area (Central Bvld & Eola Drive) , รวมตัวกันข้าง Walt Disney Amphitheater (โดมเขียว)วันศุกร์ที่ 30 ตุลา 🇸🇪 สตอกโฮล์ม สวีเดน เวลา 13:00 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย Stockholmวันเสาร์ ที่ 31 ตุลา 🇦🇺 ซิดนีย์ ออสเตรเลียเวลา 16:00-20:00 ณ Sydney Townhall (ขออนุญาติแล้ว คราวนี้รับผู้ประท้วงได้ถึงห้าร้อยคน)วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 🇺🇸 บอสตัน สหรัฐอเมริกาเวลา 14:00 ณ Bhumibol Square Bostonแน่นอน, สิ่งที่เห็นได้ชัดในวันนี้คือ โอกาสที่ฝ่าย “ม็อบ 3 นิ้ว” จะประสบความสำเร็จในการเรียกร้องดูเหมือนเป็นไปได้ยาก ถึงเป็นไปไม่ได้เลย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ กลุ่มผู้จงรักภักดีต่างๆ เริ่มมีการเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันกันเต็มไปหมดขณะที่แนวโน้มการหาทางออกจากการรับฟังม็อบ 3 นิ้ว ก็คงทำได้อย่างมากแค่ “แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” โดยไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์? เพราะ ส.ส.และ ส.ว.จะต้องเลือกว่า จงรักภักดีต่อสถาบันหรือไม่ ส่วนจะให้ “นายกฯลาออก” ก็ยังไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่อย่างใดยิ่งกว่านั้น ยังไม่มีสัญญาณอะไร ที่ออกมาจากสถาบันฯว่าขานรับข้อเรียกร้อง “ปฏิรูป” แม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้ ทำให้ “ปิยบุตร” ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย ในการเปิดหน้าสู้อย่างชัดเจน ด้วยข้อเสนอที่ “ปฏิเสธไม่ได้” และเดินหน้าสู่เกมแรงทะลุนรกต่อไปนั่นคือ ยกระดับการชุมนุมในประเทศ อย่างที่แกนนำบางคนประกาศกร้าว และหาแนวร่วมโจมตีไทย กับเครือข่ายต่างประเทศที่หนุนหลังอยู่แล้ว เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง โดยเฉพาะใน 7 ประเทศ ที่ “ม็อบ 3 นิ้ว” วางแผนเดินสายชุมนุมนั่นเอง อันสอดรับกับแนวทางวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ของหลายคน ว่า ม็อบครั้งนี้มีต่างชาติต้องการแทรกแซงการเมืองไทย และมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ต้องการ “ชักศึกเข้าบ้าน”ประเด็นก็คือ “ม็อบ 3 นิ้ว” ที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นักศึกษา จะเอาเงิน เอา “คอนเนกชัน” ที่ไหน ไปจัดชุมนุมต่างประเทศ ถึง 7 ประเทศ ถ้าไม่มี “อีแอบ” หนุนหลัง??? ช่วยกันหาคำตอบด้วยในที่สุดความจริงที่น่าเคลือบแคลงสงสัยมาตลอด ก็กระจ่างชัด ว่า “ไผเป็นไผ” ในขบวนการ “ม็อบ 3 นิ้ว” และชัดเจนที่สุดก็คือ เป้าหมายที่แท้จริง ไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ปฏิรูปสถาบันฯ” เท่านั้น หากแต่เป็นการ “ปฏิวัติสถาบันฯ” อย่างที่ใครบางคน คลั่งและพร่ำถึง “ปฏิวัติฝรั่งเศส” อยู่ไม่ขาดนั่นเองส่วนว่าจะจบลงอย่างไร อีกไม่ช้าไม่นาน ก็คงจะได้รู้กัน และเชื่อว่า คนไทยนั่นเอง จะเป็นผู้ตัดสินทั้งหมด!