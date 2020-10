นายกฯ ให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนชั้นนำ ไทยมีแผนยุทธศาสตร์รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC

วันนี้ (1 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมรับฟังรายงานสรุปโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมกับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ อาทิ ปตท. จำกัด Mitsubishi Motor (Thailand) QMB Co., Ltd เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EEC ในยุค New Normalนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในนามรัฐบาลขอบคุณภาคเอกชนทุกคนที่เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ โดยยืนยันว่ารัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่อง โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งในทุกด้าน จึงอยากให้นักลงทุนเข้าใจตรงกัน เพราะนี่คือโอกาสในการลงทุนและเป็นความท้าทายของรัฐบาลในการจะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะให้กับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ นี่คือแผนพัฒนาประเทศต่อไป ถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาที่เพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลไม่เคยหยุดคิด แต่กลับวางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อวันข้างหน้า เพื่อเป็นอนาคตของประเทศและทุกๆ คน