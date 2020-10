“บิ๊กตู่” ลงพื้นที่แหลมฉบัง ติดตามคืบหน้าท่าเรือเชื่อมขนส่งอ่าวไทย-อันดามัน

วันนี้ (1 ต.ค.) เมื่อเวลา​ 08.15​ น. ที่กรมทหารราบที่​ 11​ รอ.​ ถนนพหลโยธิน​ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปติดตามความก้าวหน้าการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ​ จ.ชลบุรีต่อมาเวลา​ 08.50​ น.​ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางด้วยรถตู้โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว เลขทะเบียน ธฉ 999 กรุงเทพมหานคร​ มายังสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง​ จ.ชลบุรี​ โดยทันทีที่มาถึง พล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายผู้ที่มาต้อนรับ​ พร้อมกับหันมากล่าวกับสื่อมวลชนว่า​ ท่าเรือเป็นประโยชน์ชาติจากนั้น​ พล.อ.ประยุทธ์ได้เข้ารับฟังรายงานสรุปโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมกับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น ปตท. จำกัด Mitsubishi Motors (Thailand) QMB Co., Ltd เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EEC ในยุค New Normal