‘นฤมล’ ลุยระบบ Big Data ‘คนมีฝีมือ ยุค 5G’

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำกัด และคณะ ที่ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงหารือแนวทางการสร้าง Smart Governance ด้วยการสร้าง Digital Service Platform บน Line Official Account ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานสำหรับระบบดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ในฐานะ บริษัทร่วมทุนของ CAT Telecom โดยทาง CAT Telecom เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกับ พันธมิตรด้าน Digital Platform บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด ในฐานะทีม Line Govtech และ บริษัท โมเดอร์น เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งจะเป็นระบบที่เชื่อมต่อและเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงเป็นช่องทางการส่งเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนทั่วไปด้วยรูปแบบของ Social Platform ที่สะดวกต่อการใช้งานของประชาชนทุกกลุ่มรมช.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างช่องทางในการเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ ในการให้บริการประชาชนด้วย ช่องทาง Line Official Account เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ความต้องการจ้างงานของนายจ้าง และความประสงค์ของแรงงานที่ต้องการตำแหน่งงาน โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ ของกรมฯ ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนได้ตรงกลุ่มมากขึ้นรมช.แรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบ Line Official Account เพื่อให้ผู้อบรมใช้เป็นช่องทางตั้งแต่การลงทะเบียน การเข้าอบรม ตลอดจนการทำแบบทดสอบ โดยมีระบบ Free WiFi ที่มีคุณลักษณะพิเศษในการดึงผู้ใช้ WiFi เข้าเป็นสมาชิกบน Line Official Account โดยอัตโนมัติซึ่งจะทำให้มีสมาชิกในระบบเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะได้ติดตั้งระบบ Free WiFi ไว้บริเวณหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ