เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด-19

นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ที่สถานศึกษาทุกแห่งได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป เพราะไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ช้ากว่ากำหนดเดิมถึง 45 วัน แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จนกระทั่งไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงรัฐบาลได้มีมาตรการให้เริ่มปลดล็อคมากขึ้นเช่นกัน สถานประกอบการห้างร้าน ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการมากขึ้น รวมไปถึงสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดสอนตามปกติพร้อมกันทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม แต่การใช้ชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ได้เกิดขึ้น โดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามปกติทุก ๆ วันสำหรับการเปิดเทอมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการไว้ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันเข้าให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียน ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำความสะอาดกับคณะครู จิตอาสา และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนใหม่ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน ล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องพักครู เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พื้นที่สาธารณะในโรงเรียน การจัดตั้งอ่างล้างมือทุกจุด รวมถึงการจัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมได้สิ่งสำคัญที่สุดของการเปิดเทอมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น หากทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนโรงเรียนจะต้องมีการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองแล้วไปสื่อสารกับนักเรียนและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วเชื่อว่าการต้อนรับการเปิดเรียนใหม่ตามวิถี back to school New Normal คงจะไม่เกินความสามารถของทุกคนไปได้