สานอนาคตวัยรุ่นคนดนตรี! DPU ผนึกกำลังร่วมกับ สยามดนตรียามาฮ่า มอบทุนเรียนฟรี 4 ปี ให้กับผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวด 'we are SNEAKER AGES Thailand Band Competition 2026'

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มสยามกลการ (Siam Motors Group) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี ประจำปี 2569 พร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีระดับเอเชีย ภายใต้งาน “Siam Music Yamaha Presents, we are SNEAKER AGES Thailand Band Competition 2026”
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นและความสามารถด้านดนตรี โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร 4 ปี ให้แก่สมาชิกวงดนตรีเยาวชนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท
ในการลงนามครั้งนี้ อาจารย์อธิภัทร เกตุทัต ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการลงนามร่วมกับ ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ
ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันดนตรี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถทางดนตรี และพัฒนาตนเองไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เป็นการเชื่อมโอกาสจากเวทีการประกวดเข้ากับเส้นทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความสามารถที่มีไปต่อยอดในสาขาวิชาที่สนใจ และพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคต
“ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจดนตรีและการจัดเวทีประกวด เรามุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ขณะเดียวกัน การร่วมมือกับ DPU ยังช่วยเชื่อมต่อโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นอีกแรงสนับสนุนให้เยาวชนนำศักยภาพที่มีไปต่อยอดสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและเส้นทางอาชีพต่อไป” ดร.พีรวัฒน์ กล่าว
สำหรับ SNEAKER AGES Thailand Band Competition 2026 จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นำการแข่งขัน SNEAKER AGES ซึ่งได้รับการตอบรับในประเทศญี่ปุ่นและขยายไปยังไต้หวัน มาจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีโรงเรียนดนตรีสยามกลการยามาฮ่า
รูปแบบการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และพันธมิตร โดยจัดสรรรางวัลสนับสนุนทั้งวงดนตรีและโรงเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสเชื่อมต่อกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึง Amuse บริษัทด้านศิลปินและธุรกิจบันเทิง ซึ่งเข้ามามีส่วนในการค้นหาศิลปินที่มีศักยภาพ
ดร.พีรวัฒน์ กล่าวว่า อีกสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการแข่งขันคือ “ประสบการณ์” เพราะแม้เด็กจำนวนมากจะมีความสามารถและฝึกฝนการเล่นดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง แต่การได้ขึ้นเวทีจริงจะช่วยให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น พบเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเห็นแนวทางพัฒนาตนเองจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น โดยไม่จำกัดคุณค่าของการแข่งขันไว้เพียงผลแพ้หรือชนะ
สำหรับการเลือกทำงานร่วมกับ DPU มาจากเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการพัฒนาเยาวชนสู่ระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิง ทั้งด้านนวัตกรรม การจัดอีเวนต์ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งสามารถช่วยให้เยาวชนมองเห็นภาพของอุตสาหกรรมและเส้นทางอาชีพที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากบทบาทการเป็นศิลปินบนเวที
ดร.พีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้เบื้องหลังการจัดงาน ศึกษากระบวนการทำงานของบุคลากรมืออาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงานและติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อทักษะและอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต
ทางด้าน ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างรอบด้าน เพราะการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่วิชาการในห้องเรียน ความสามารถทางดนตรีถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สามารถต่อยอดได้ เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ สยามดนตรียามาฮ่า ในการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 100% ตลอด 4 ปี แก่วงดนตรีชนะเลิศ 3 ลำดับในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาทั้งทักษะทางดนตรีและความรู้ในสายอาชีพที่ตนเองสนใจไปพร้อมๆ กัน"
สำหรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จากการประกวดแข่งขันดนตรี Siam Music Yamaha Presents, we are SNEAKER AGES Thailand Band Competition 2026 มีรายละเอียดดังนี้:
สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับวงดนตรีชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% มูลค่า 350,000 บาทต่อคน
ผู้รับทุนสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ในทุกคณะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยกเว้น คณะประเภทหน่วยงานวิชาชีพ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด
ในกรณีที่นักเรียนผู้ชนะการประกวดยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (เช่น กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5) สามารถรักษาสิทธิ์นี้ไว้ได้จนกว่าจะถึงกำหนดเข้าศึกษา (ทั้งนี้ สิทธิ์จะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อผู้ได้รับทุนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่น)
เกณฑ์การรักษาผลการเรียน: ระหว่างการเป็นนักศึกษาทุน ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 2.00
สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ทาง we are SNEAKER AGES Thailand - Band Competition
ลิงก์ http://yamaha-th.link/WEARESNEAKERAGESTH