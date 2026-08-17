ธุรกิจไก่ไข่ CPF คว้า 5 รางวัล Thailand Kaizen Award 2026 มุ่งยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย

เบื้องหลังไข่ไก่คุณภาพที่ส่งถึงผู้บริโภค เริ่มจากการพัฒนาทุกขั้นตอนของการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจไก่ไข่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF คว้า 5 รางวัลจากเวที Thailand Kaizen Award 2026 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จากการนำ “Kaizen” แนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การคิดค้นแนวทางปรับปรุง ไปจนถึงการลงมือพัฒนางาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
ผลงานที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Project Kaizen การปรับปรุงงานในรูปแบบโครงการอย่างเป็นระบบ จำนวน 2 รางวัล คือ Golden Award จากฟาร์ม Complex ไก่ไข่จักราช และ Silver Award จากฟาร์ม Complex ไก่ไข่ขอนแก่น
Genba Kaizen การพัฒนาจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 2 รางวัล คือ Golden Award และ Silver Award จากฟาร์ม Complex ไก่ไข่อาจสามารถ และ Kaizen Suggestion System การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงงาน จำนวน 1 รางวัล คือ Bronze Award จากฟาร์ม Complex ไก่ไข่จักราช รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
ในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้รับเกียรติจาก นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ CPF โดยมี นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ เป็นผู้รับมอบ
Thailand Kaizen Award เป็นเวทีส่งเสริมให้องค์กรไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานด้านการปรับปรุงงานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนการนำแนวคิด Kaizen มาใช้ในการดำเนินงานจริงของธุรกิจไก่ไข่ CPF ตั้งแต่การมองหาโอกาสในการพัฒนาจากงานประจำ การใช้ข้อมูลวิเคราะห์ ไปจนถึงการต่อยอดแนวคิดสู่การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต อันเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบไข่ไก่คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง