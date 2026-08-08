DPU FINANCE GALA DINNER 2026 จุดประกายนักศึกษาการเงินรุ่นใหม่ ผ่านค่ำคืนแห่งมิตรภาพ การเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง

สาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม FIN NIGHT (FINANCE) GALA DINNER 2026 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้บริหารจากภาคธุรกิจ พร้อมสะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ (Professional Networking) ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 140 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายองค์กร
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตลาดทุนและสถาบันวิชาชีพการเงินร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา โดย คุณสบายใจ ว่องกสิกร กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน (Equity) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (Pi Securities) ได้บรรยายในหัวข้อ “Finance Talk: Beyond Borders” ถ่ายทอดมุมมองการลงทุนในระดับสากล ครอบคลุมทั้งการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่าน Depositary Receipt (DR) และการซื้อขาย Gold Futures ที่อ้างอิงตลาดโลกผ่าน CME Group พร้อมอธิบายหลักการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรพอร์ตการลงทุน และแนวโน้มของตลาดทุนโลกในยุคที่การลงทุนไร้พรมแดน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งโอกาส ผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในตลาดทุน
ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล ผู้ก่อตั้ง Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้บรรยายในหัวข้อ “Financial Career GPS: เปิดโลกอาชีพสายการเงิน” ถ่ายทอดแนวทางการวางแผนเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน แนะนำทักษะสำคัญที่องค์กรชั้นนำต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการเงินมืออาชีพในอนาคต การได้รับฟังประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยตรง นับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง เข้าใจทั้งบริบทของตลาดทุน การลงทุนระดับสากล และแนวโน้มของวิชาชีพการเงินในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่งเน้น Industry-based Learning และการสร้าง Professional Networking เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมการเงิน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมอาหารบุฟเฟต์ ดนตรีสด และกิจกรรม Finance Senior Insights ที่ศิษย์เก่าได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียน การแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องได้เห็นภาพเส้นทางการเติบโตในสายวิชาชีพอย่างชัดเจน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งการเปิดตัว Finance Stars 2026 และการแสดงความสามารถบนเวที ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาที่ทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อม วางแผน และประสานงานอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ นักศึกษายังเป็นผู้ดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดต่อประสานงาน การจัดหาผู้สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการกิจกรรมภายในงานด้วยตนเอง โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน อาทิ ผู้บริหารจาก บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (Pi Securities), บริษัท PCK Insurance Broker, ผู้ก่อตั้ง Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA), ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนผู้อำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนบางมดวิทยา
การดำเนินงานดังกล่าวสามารถระดมทุนสนับสนุนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณภายในงานได้รวมทั้งสิ้น 54,762 บาท ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการบริหารโครงการ การสื่อสารองค์กร และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) และหัวหน้าสาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของงานนี้ คือ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ การออกแบบกิจกรรม การจัดทำหนังสือเชิญผู้บริหาร การประสานงานกับผู้สนับสนุน การบริหารทีมงาน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการจัดงานจากมหาวิทยาลัย มีเพียงการสนับสนุนด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกจากคณะเท่านั้น นี่คือการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องการ”
ด้าน ดร.วรัญญู ศรีเชียงราย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจในความสามารถของนักศึกษา ที่สามารถร่วมกันวางแผน ระดมทุน และจัดงานได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานออกมามีคุณภาพ ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงาน และสะท้อนศักยภาพของนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ
FIN NIGHT (FINANCE) GALA DINNER 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี แต่เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่หลอมรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และภาคธุรกิจ ตอกย้ำแนวทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มุ่งสร้าง "นักการเงินรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง" ค่ำคืนแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานกาล่าดินเนอร์ หากแต่เป็น "ค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนักศึกษาสาขาการเงินฯ DPU" ที่สะท้อนพลัง ความร่วมมือ และศักยภาพของนักศึกษาซึ่งพร้อมก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต