DPU จัด Freshy Sports Day 2026 ปลุกศักยภาพเฟรชชี่ สร้างสปิริต–เครือข่ายข้ามคณะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยฝ่ายการตลาดพันธมิตร ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม “DPU Freshy Sports Day 2026” เปิดพื้นที่ต้อนรับนักศึกษาใหม่จาก 20 คณะและวิทยาลัย ผ่านการแข่งขันกีฬา เกมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย LOVEiS เพื่อสร้างความสนุก ความสัมพันธ์ และประสบการณ์ร่วมในการเริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเปิดกิจกรรม ท่ามกลางนักศึกษา รุ่นพี่ และบุคลากรจากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ กล่าวว่า กิจกรรมได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยใช้กีฬาและเกมสันทนาการเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ พร้อมปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา การเคารพกติกา การทำงานเป็นทีม และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันเดินเร็วระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีตัวแทนจากทุกคณะและวิทยาลัยเข้าร่วม ท่ามกลางเสียงเชียร์จากเพื่อนนักศึกษาตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะช่วงที่ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายกำลังเข้าสู่เส้นชัย นักศึกษาทั่วสนามยังร่วมกันปรบมือและส่งเสียงให้กำลังใจ สะท้อนบรรยากาศของมิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาได้อย่างชัดเจน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือการแข่งขันเคลื่อนย้ายลูกบอลยักษ์ ซึ่งผู้เล่นต้องร่วมกันวางแผน ควบคุมทิศทางของลูกบอล และประสานการเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะเดียวกัน ทำให้ผลการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการสื่อสาร ความสามัคคี และความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ ยังมีการนำเกมพื้นบ้านอย่าง “เป่ายิ้งฉุบ” มาประยุกต์เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยเปิดให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่เข้าร่วมพร้อมกันเต็มพื้นที่ ผู้แพ้จะนั่งลงด้วยตนเองจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว เป็นกิจกรรมที่ใช้ความซื่อสัตย์และสัญญาใจเป็นกติกาสำคัญ พร้อมสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
“แต่ละกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงเรื่องผลแพ้หรือชนะ แต่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น รู้จักให้กำลังใจเพื่อน เคารพกติกา และกล้าเปิดตัวเองเพื่อทำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ เมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายระหว่างคณะได้เร็วขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ กล่าว
เบื้องหลังการจัดงานยังได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา รุ่นพี่ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะและวิทยาลัย ซึ่งร่วมกันวางแผน ออกแบบการแข่งขัน ประสานงาน และดูแลความปลอดภัย ถือเป็นโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาชุดใหม่ได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานข้ามคณะจากสถานการณ์จริง
ด้านนางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า งานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับพันธมิตรภายนอก เพื่อเติมสีสันและยกระดับประสบการณ์ของนักศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือกับค่ายเพลง LOVEiS ที่นำศิลปินและความเชี่ยวชาญด้านการจัดคอนเสิร์ตเข้ามาเติมเต็มบรรยากาศของงานให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
ช่วงท้ายของงาน นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุน ลุ้นรับของรางวัล และชมมินิคอนเสิร์ต Eucerin Presents “LOVEiS CAMPUS TOUR 2026” จากศิลปิน RARI, 4June, Tinn และ WANYAi ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 ท่ามกลางบรรยากาศของแสง สี เสียง และเสียงเพลงที่ช่วยหลอมรวมนักศึกษาจากหลากหลายคณะให้เข้ามาสนุกและสร้างความทรงจำร่วมกัน
นางสาวเกล็ดทราย กล่าวว่า DPU มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ กลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลาย และวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นพื้นที่ที่พันธมิตรสามารถเข้ามาออกแบบกิจกรรมและสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือที่เกิดประโยชน์มากกว่าการสนับสนุนกิจกรรมเพียงครั้งเดียว
“พันธมิตรเลือกเข้ามาจัดกิจกรรมกับ DPU เพราะที่นี่มีนักศึกษาจากหลากหลายศาสตร์ มีพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ มหาวิทยาลัยเองก็เปิดพื้นที่ให้พันธมิตรสามารถนำความเชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ความร่วมมือกับ LOVEiS จึงไม่ใช่เพียงการนำศิลปินมาสร้างความสนุก แต่เป็นการนำสีสันของคอนเสิร์ตและโลกของอุตสาหกรรมบันเทิงมาให้นักศึกษาได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด” นางสาวเกล็ดทราย กล่าว
ความร่วมมือดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามองเห็นมิติการทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีและอีเวนต์มากขึ้น ทั้งบทบาทของศิลปิน ทีมผลิต ทีมจัดคอนเสิร์ต การตลาด การสื่อสาร และการสร้างคอนเทนต์ ซึ่งอาจช่วยจุดประกายความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาทักษะหรือเส้นทางอาชีพในอนาคต
ขณะที่นายเทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด หรือ LOVEiS กล่าวว่า LOVEiS มองเห็นศักยภาพของนักศึกษา DPU และต้องการต่อยอดความร่วมมือให้ไกลกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม Sports Day โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในอุตสาหกรรมดนตรี
แนวทางความร่วมมือครอบคลุมการผลิตเพลง การจัดอีเวนต์และคอนเสิร์ต การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การตลาดดนตรี ตลอดจนการค้นหานักร้อง นักดนตรี นักสร้างสรรค์ และบุคลากรเบื้องหลังที่มีศักยภาพ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมงานมืออาชีพและศิลปินให้แก่นักศึกษา
“เราต้องการร่วมมือกับ DPU เพื่อสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ค้นพบความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงอย่างมืออาชีพ” นายเทพอาจ กล่าว
ด้านนายอภิโชค รวยลาภ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดแนวคิด ออกแบบกิจกรรม วางแผนการแข่งขัน ไปจนถึงการประสานงานกับตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ซึ่งการทำงานร่วมกับผู้ที่มีความคิดเห็นหลากหลายช่วยให้ทีมงานได้ฝึกการรับฟัง การสื่อสาร และการหาข้อสรุปร่วมกัน
นางสาวสุธาทิพย์ ธีรทองดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการประกอบอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้เพื่อนในกลุ่มที่ยังไม่สนิทกันได้พูดคุยและทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันบอลยักษ์ที่ทุกคนต้องคอยช่วยควบคุมลูกบอล ระวังไม่ให้เพื่อนล้ม และวิ่งไปพร้อมกัน
“ก่อนทำกิจกรรม เพื่อนในกลุ่มอาจยังไม่ค่อยสนิทกัน แต่เมื่อได้แข่งขันร่วมกัน ทุกคนมีความเป็นทีมและกล้าพูดคุยกันมากขึ้น สิ่งที่ได้รับจึงไม่ใช่เพียงรางวัล แต่ยังได้ทั้งความสนุก เพื่อนใหม่ และมิตรภาพดี ๆ กลับไปด้วย” นางสาวสุธาทิพย์ กล่าว
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นางสาวสุธาทิพย์และเพื่อนร่วมทีมคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันบอลยักษ์และการแข่งขันเดินเร็ว พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันวิ่งซูเปอร์แมน โดยระบุว่าความประทับใจสำคัญคือการได้รับกำลังใจจากเพื่อนต่างคณะและรุ่นพี่ ซึ่งทำให้บรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก ความสามัคคี และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว DPU