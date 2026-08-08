กัมพูชาเคลม ทูตทหารจีนไม่เคยห้ามใช้อาวุธจีนสู้รบกับไทย

MGR Online: สื่อกัมพูชาอ้าง ทูตทหารจีนประจำประเทศไทย ไม่เคยพูดถึงข้อห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่ได้รับจากประเทศจีนสู้รบไทย โต้กรมข่าวทหารบกของไทยพูดเองเออเอง
“พนมเปญโพสต์” สื่อกัมพูชา อ้างอิงเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่ง โต้แย้งคำกล่าวอ้างของกองทัพไทยที่ว่า จีนได้กำหนดข้อจำกัดในการใช้ยุทโธปกรณ์ของจีนในช่วงความขัดแย้งชายแดนเมื่อปีที่แล้วนั้น “ไม่ถูกต้อง”
เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาระบุว่า สถานทูตจีนยืนยันกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาในวันที่ 7 สิงหาคม ว่าไม่มีการหารือเรื่องการห้ามกัมพูชาใช้อาวุธของจีน ในระหว่างการหารือระหว่างผู้ช่วยทูตทหารของจีนกับกองทัพบกไทย
พนมเปญโพสต์อ้างว่า เจ้าหน้าที่ของจีนระบุว่า “ผู้ช่วยทูตทหารของจีนในกรุงเทพฯ ไม่ได้พูดเช่นนั้น ตรงกันข้ามกับสิ่งที่กองทัพไทยเผยแพร่สู่สาธารณะ ฝ่ายจีนเพียงแต่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน”
เรื่องนี้มีที่มาจากกรมข่าวทหารบก ระบุว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.69 พลโท ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก ได้พบกับพลตรี จาง หลินหง ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ โดยผู้ช่วยทูตทหารของจีน
ได้ชี้แจงเรื่องที่จีนมอบอาวุธให้กัมพูชา โดยจีนได้กำชับไม่ให้กัมพูชาใช้อาวุธที่ได้รับจากประเทศจีนในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
กัมพูชายังอ้างว่าไทยใช้ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องบินรบF-16 และGripen ไปทิ้งระเบิดกัมพูชา ทำให้หมู่บ้าน 335 แห่งในกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยระเบิดลูกปรายของไทย โดยถึงแม้ว่าไทย-กัมพูชาจะมีความแตกต่างกันในด้านเทคโนโลยีทางทหาร แต่ผู้นำไทยได้แสดงความกังวลต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ในการเยือนประเทศจีนเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังของจีนให้กับกัมพูชา ซึ่งฝ่ายจีนยืนยันว่าการส่งมอบดังกล่าวอาวุธที่กัมพูชาได้รับไปเป็นการส่งมอบตามข้อตกลงที่จีน-กัมพูชาได้ทำไว้ก่อนที่จะเกิดการปะทะกับฝ่ายไทย.
อ่านที่ Thai claims of Chinese restrictions on military tech unfounded, says Cambodian official
ทูตทหารจีนเคลียร์ใจ ทบ. ยืนยันห้ามกัมพูชาใช้อาวุธจีนสู้รบไทย