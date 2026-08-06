ทูตทหารจีนเคลียร์ใจ ทบ. ยืนยันห้ามกัมพูชาใช้อาวุธจีนสู้รบไทย

MGR Online: ทูตทหารจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเจ้ากรมข่าวทหารบก แจงมอบอาวุธให้กัมพูชา แต่กำชับแล้วไม่ให้ใช้อาวุธจากจีนสู้รบไทย
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.69 พลโท ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก ได้พบกับพลตรี จาง หลินหง ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลจีนส่งมอบรถถัง, เรือตรวจการ และยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาจำนวนมาก
สร้างความกังวลให้กับฝ่ายไทย
พลตรี จาง หลินหง ผู้ช่วยทูตทหารของจีน ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา
โดยกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนาน การแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติเป็นสิ่งที่ควรยึดถือ
ขณะเดียวกัน ไทยกับจีนก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน พร้อมทั้งแสดงความโปร่งใสและจริงใจต่อไทย โดยเน้นย้ำว่า จีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในช่วงที่มีการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา โดยอาวุธที่กัมพูชาได้รับไปเป็นการส่งมอบตามข้อตกลงที่จีน-กัมพูชาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้
ผู้ช่วยทูตทหารของจีน ยืนยันการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีกับไทย พร้อมแจ้งว่า ได้กำชับถึงแนวทางการใช้ยุทโธปกรณ์กับกัมพูชา ว่าไม่ให้มีการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา.