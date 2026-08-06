คณะการบัญชี DPU จัด Rookie Accountant Camp ปีที่ 5 มุ่งยกระดับศักยภาพนักศึกษา CWIE เติมทักษะดิจิทัล-ปรับ Mindset การันตีความพร้อมทำงานจริง อัตราการจ้างงานสูง 90%

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เดินหน้ายกระดับศักยภาพนักศึกษาบัญชียุคใหม่ ในโครงการ "Rookie Accountant Camp" ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนลงสนามปฏิบัติงานจริง (CWIE) ในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ Digital Accounting Skills ควบคู่กับคาแรคเตอร์ที่พร้อมทำงานได้ทันที ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์
ดร.อรัญญา นาคหล่อ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และผู้จัดการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (IPAD) ในฐานะผู้ดูแลโครงการ เปิดใจถึงการจัดโครงการ Rookie Accountant Camp ครั้งที่ 5 ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามแนวทาง Potentialigence ที่ผสานศาสตร์จิตวิทยาเข้ากับสมรรถนะการทำงานจริง เพื่อสร้างทักษะมนุษย์ (Human Potential) ที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่สามารถทดแทนได้ ตามแนวคิดของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี โดยมีเป้าหมายในการปั้นนักศึกษาบัญชี DPU ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานจริงตั้งแต่วันแรก พร้อมช่วยแก้ Pain Point ของนักศึกษาในการปรับตัวเข้าสู่บริบทการทำงานจริง
“ค่ายนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาบัญชีสามารถทำงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าปฏิบัติงานจริง และยกระดับศักยภาพผู้เรียนให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ กิจกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่การอบรมวิชาการ แต่คือการมอบภูมิคุ้มกันจากประสบการณ์จริง ให้นักศึกษารู้จักระแวดระวังและพร้อมรับมือกับปัญหาล่วงหน้า เพราะเราไม่ได้มองแค่การผลิตคนให้เรียนจบ แต่มองไกลไปถึงการมีงานทำอย่างมั่นคง ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีที่ว่า DPU สร้างคน สร้างงาน เพื่อให้ศิษย์ทุกคนก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างราบรื่นและมั่นใจที่สุด”
สำหรับไฮไลต์สำคัญของการอบรมวันแรก คือเซสชัน Mindset at Work ที่มุ่งเน้นการปรับ Mindset และการวางตัว ผ่านการยกเคส Do's & Don'ts มาถ่ายทอดเพื่อสร้างทักษะทางสังคมและคาแรคเตอร์ที่เหมาะสม พร้อมเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเอง เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษากับผู้บริหาร จาก 6 สถานประกอบการพันธมิตรชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังความต้องการที่แท้จริงจากภาคธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการถูกจองตัวเข้าทำงานจริงในอนาคต
“ความพิเศษของปีนี้ คือการดึงสถานประกอบการพันธมิตรมาร่วมเสวนาถึง Do's & Don'ts แนวทางการทำงานจริง เช่น กรณีศึกษาเรื่องการแต่งกาย ที่บางแห่งระบุว่าให้แต่งตัวตามสบาย แต่นักศึกษาแต่ละคนอาจเข้าใจระดับความสบายไม่เท่ากัน วิทยากรจึงเข้ามาช่วยชี้แนะขอบเขตที่เหมาะสมในระดับมืออาชีพ” ดร.อรัญญา ระบุ
“ขณะเดียวกันทางวิทยากรได้ชื่นชมนักศึกษายุคใหม่ที่มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง มีความตั้งใจและขยันค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย ซึ่งถือเป็นข้อดีและจุดแข็งของนักศึกษารุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามในงานบัญชีโดยเฉพาะเรื่องภาษีมีรายละเอียดที่ซับซ้อน คำตอบจากระบบค้นหาหรือ AI อาจไม่ครอบคลุมเงื่อนไขจริงทั้งหมด จนอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและหยิบไปปฏิบัติผิดพลาด ซึ่งงานบัญชีหากทำพลาดแล้ว อาจมีภาระเบี้ยปรับทางกฎหมายตามมา การค้นคว้าด้วยตนเองจึงต้องทำควบคู่กับการกล้าสอบถามพี่เลี้ยง เพราะการก้าวเข้าหาพี่เลี้ยง นอกจากจะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้งานลื่นไหลแล้ว ยังเป็นทางลัดในการเรียนรู้เทคนิคจริงจากมืออาชีพ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรอีกด้วย” ดร.อรัญญา กล่าวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ตลอดการอบรม 2 วันเต็ม ยังมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและเติมเต็ม Hard Skills ด้านบัญชีดิจิทัลอย่างเข้มข้น โดยวันแรกเป็นการฝึกลงมือปฏิบัติจริงบนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ NEXTTO ร่วมกับเทคโนโลยี AI OCR ในการสแกนเอกสารเข้าระบบโดยอัตโนมัติ ส่วนวันที่สองเป็นการทำ Workshop สดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) ในรูปแบบ Flipping Method ครอบคลุมประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เคสธุรกิจจริง แนวปฏิบัติภาษีอากร (ภ.พ.30, ภ.พ.36) และเทคนิคการตรวจหาจุดผิดปกติทางบัญชี
ดร.อรัญญา ยังขยายความถึงเทคนิคการฝึกฝนทักษะบัญชีดิจิทัลว่า “ปีนี้เรานำ AI OCR มาช่วยสแกนเอกสารเข้า NEXTTO ได้ทันที ส่วน Workshop กับ TAFA เรานำงบการเงินจริงที่มีข้อผิดพลาด เช่น รายการเงินสดติดลบ มาให้นักศึกษาฝึกตรวจจับจุดผิดและย้อนกลับไปแก้ไข วิธีนี้สามารถวัดความเข้าใจที่แท้จริงของผู้เรียนได้ดีที่สุด เพราะการทำบัญชีให้ถูกตามโจทย์ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากและทรงคุณค่ากว่าคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา เรามองออกหรือไม่ว่าผิดตรงไหน และจะแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร สิ่งนี้คือ ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หรือทักษะ เอ๊ะ...อ่อ ที่สถานประกอบการต้องการ และเราตั้งใจปลูกฝังให้นักศึกษา DPU เมื่อเห็นรายการที่ผิดปกติ นักศึกษาต้องรู้จักตั้งคำถาม ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งหรือทำไปตามกิจวัตรประจำวัน แต่ต้องคิด วิเคราะห์ และแยกแยะให้เป็น เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับความโดดเด่นให้ตนเองในฐานะนักบัญชีมืออาชีพ”
ผลสำเร็จเชิงรูปธรรมจากการบ่มเพาะเข้มข้นยังพบอีกว่า นักศึกษาบัญชี DPU ที่ผ่านค่ายและออกปฏิบัติงาน CWIE มีอัตราการได้รับการเสนอสัญญาจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจำสูงถึง 90% โดยสถานประกอบการพร้อมให้เริ่มงานทันทีในวันที่ 1 มิถุนายน หลังจบการปฏิบัติงานในวันที่ 31 พฤษภาคม แม้จะยังไม่ได้รับวุฒิการศึกษาก็ตาม พร้อมรับอัตราตอบแทนเริ่มต้นในระดับสูงกว่ามาตรฐานในตลาดแรงงาน
“ผลตอบรับน่าประทับใจมากค่ะ ประมาณ 90% สถานประกอบการพร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันทีหลังจบ CWIE ฝึกเสร็จ 31 พฤษภาคม พอ 1 มิถุนายน ก็บรรจุเป็นพนักงานประจำทันที พร้อมรับรายได้เริ่มต้นสูงเทียบเท่ามืออาชีพ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษา ซึ่งตรงกับรางวัลด้านการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เราได้รับรางวัลมาล่าสุด การจบการศึกษาของนักศึกษา DPU จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของตัวผู้เรียนเท่านั้น แต่การที่นักศึกษามีงานรองรับทันทีและได้รับการบรรจุพร้อมรายได้ตั้งแต่วันแรก หมายถึงความมั่นคงของทั้งครอบครัว และนั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดของพวกเราคณาจารย์คณะการบัญชีทุกคน” ดร.อรัญญา กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ
พร้อมกันนี้ ดร.อรัญญายังกล่าวแสดงความขอบคุณไปยังทีมวิทยากรจิตอาสาจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) กว่า 20 ท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคสการทำงานจริงแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยไม่มีค่าตอบแทน ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันในการยกระดับศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ โดยเปิดใจว่า โครงการนี้คือภารกิจที่คณาจารย์และพี่ๆ วิทยากรพร้อมทุ่มเทพัฒนานักศึกษา ด้วยความรักความผูกพันเหมือนลูกหลาน เพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพียงลำพัง
“วิชาชีพบัญชีคือ Backbone หรือกระดูกสันหลังของธุรกิจ หากองค์กรไหนไม่มีระบบบัญชีที่ดีก็ยากที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าไปแค่ไหน AI ก็ไม่สามารถมาแทนที่นักบัญชีได้ และไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือชะลอตัว ทุกสถานประกอบการยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีดูแลระบบ ขอเพียงนักศึกษา DPU ของเราเปิดรับ ปรับตัว พร้อมยกระดับศักยภาพตนเอง และใช้เทคโนโลยีเป็น เราจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ และมีเส้นทางอาชีพที่สดใสและมั่นคง” ดร.อรัญญา กล่าวทิ้งท้าย