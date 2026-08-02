ทุนจีนยึดสมรภูมิสิบล้อ! (ตอนที่ 2 จบ) : นับถอยหลังโลจิสติกส์ไทยสูญพันธุ์ “อนุทิน” ทำอะไรอยู่! เร่งสั่งกวาดล้างนอมินีทุนจีน ตัดวงจรอุบาทว์

ทุนจีนยึดสมรภูมิสิบล้อ! (ตอนที่ 1) : เจาะขบวนการทุนจีนกินรวบโลจิสติกส์ไทย “สิบล้อลงใต้” กับส่วยตั๋วช้างทางหลวงที่ไม่เคยตาย
หากตอนแรกคือการเปิดแผล “ยอดภูเขาน้ำแข็ง” ของสิบล้อจีนนอมินีและระบบส่วยสติ๊กเกอร์ที่กัดกินโลจิสติกส์ไทย... ตอนจบนี้คือการนับถอยหลังสู่ “จุดจบ” ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากผู้นำรัฐบาลยังไม่กล้าตัดวงจรอุบาทว์นี้อย่างจริงจัง!
ขณะที่ผู้ประกอบการสิบล้อไทยกำลังทยอยล้มลงทีละราย วงจรการทำลายล้างนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนท้องถนน แต่กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกคลื่นทลายมาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยมี “ความเกียร์ว่างของหน่วยงานรัฐ” และ “การขาดเจ้าภาพระดับนโยบาย” เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดี
⏳ นับถอยหลัง 3–5 ปี: โดมิโนการล่มสลายเชิงโครงสร้าง
การทะลักเข้ามาของทุนจีนขนส่งแบบ "ระบบนิเวศวงจรปิด" ไม่ได้เข้ามาแบ่งเค้ก แต่เข้ามา "กลืนกินเค้กทั้งก้อน" ของคนไทย หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ โครงสร้างโลจิสติกส์ไทยจะพังทลายลงตามไทม์ไลน์ชวนพรั่นพรึง 3 ระยะ:
• ระยะที่ 1 (ปีที่ 1–2) — ภาวะสงครามราคาและ NPLs ระเบิด: ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อย (SMEs) ของไทยโดนตัดราคาค่าขนส่งลงมากกว่า 30–40% จนไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทลิสซิ่งได้ เกิดปรากฏการณ์จอดรถทิ้ง ยึดรถ และหนี้เสีย (NPLs) ในระบบขนส่งพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
• ระยะที่ 2 (ปีที่ 3–4) — โดมิโนล่มสลายของซัพพลายเชนท้องถิ่น: เมื่อกองรถไทยหายไป ซัพพลายเออร์ข้างทางทั้งหมดจะทยอยเจ๊งตามกัน ทั้งอู่ซ่อมรถ ร้านขายอะไหล่ ปั๊มน้ำมันท้องถิ่น และร้านอาหารริมทาง เพราะกลุ่มทุนจีนขนส่งใช้ "ศูนย์ซ่อมของตัวเอง นำเข้าอะไหล่จีนเอง และใช้น้ำมันจากคลังของตนเอง" โดยไม่กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นไทยแม้แต่บาทเดียว
• ระยะที่ 3 (ปีที่ 5) —ผูกขาดเบ็ดเสร็จ: เมื่อสิบล้อไทยล้มละลายจนพ้นทาง ทุนจีนจะเข้าครองตลาดขนส่งทางบกอย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นจะเริ่ม "ปรับขึ้นราคาค่าขนส่งตามใจชอบ" ส่งผลให้สินค้าไทยทั้งหมดต้องพึ่งพาจมูกต่างชาติหายใจ เสียอธิปไตยด้านโลจิสติกส์อย่างสิ้นเชิง
"สินค้าไทยโดนสินค้าจีนทะลักทุบตลาดไปแล้วกว่าแสนล้านบาท และตอนนี้ขบวนการขนส่งจีนกำลังเข้ามาสวมรอยขนส่งสินค้าเหล่านั้นเองอีก หากภาครัฐไม่แบกรับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติ SMEs ขนส่งไทยจะเข้าสู่ห้อง ICU ทั้งระบบ"— เสียงเตือนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหอการค้าไทย
👁️🗨️ กรมพัฒน์ฯ นายทะเบียนตาบอด: จุดเริ่มต้นของนอมินีสวมสิทธิ์
คำถามสำคัญคือ ขบวนการนอมินีสวมสิทธิ์ถือหุ้น 51% นำเข้ารถบรรทุกจีนยกฝูงเข้ามาจดทะเบียนได้อย่างไร? คำตอบพุ่งเป้าไปที่ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์" ในฐานะนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ยังคงตรวจสอบแบบตั้งรับและกลายเป็นจุดอ่อนระดับโครงสร้าง:
• การตรวจแบบ "Paper-based Checklist": เจ้าหน้าที่ตรวจเพียงแค่ “เอกสารกระดาษ” ว่ามีรายชื่อคนไทยถือหุ้น 51% เอกสารครบก็อนุมัติ โดยไม่เคยลงลึกสืบค้น "เส้นทางการเงินจริง" ว่าคนไทยที่มีชื่อถือหุ้นเหล่านั้น มีศักยภาพทางการเงินจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงนอมินีรับจ้าง
• สัญญาอำพรางที่มองไม่เห็น: โครงสร้างการบริหารของทุนจีนนอมินี มักทำสัญญาสิทธิการโหวต และการแบ่งปันผลประโยชน์อำพรางไว้เบื้องหลัง ทำให้คนไทยที่มีหุ้น 51% ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ ในบริษัทเลย
• การทำงานแบบต่างคนต่างทำ: ปัญหาถูกโยนกันไปมาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ (เรื่องนอมินี) กระทรวงคมนาคม (เรื่องการจดทะเบียนรถ) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เรื่องส่วย) ขาดบูรณาการจนขบวนการทุนสีเทาขยายตัวอย่างไร้ตัวขัดขวาง
⚡ กระทุ้ง “อนุทิน” สั่งกวาดล้างนอมินีทุนจีน ตัดวงจรอุบาทว์!
คำถามสำคัญในฐานะผู้นำรัฐบาลและผู้ดูแลความมั่นคงภายใน นายอนุทิน ชาญวีรกูล คือผู้มีอำนาจเต็มทางนโยบายที่จะหยุดยั้งวิกฤตนี้ ก่อนที่ภาคขนส่งของประเทศจะล่มสลายอย่างสมบูรณ์ ปัญหา “ทุนจีนกินรวบโลจิสติกส์” ไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ แต่คือ “ภัยคุกคามอธิปไตยทางเศรษฐกิจ” ที่ต้องใช้ภาวะผู้นำเด็ดขาดสั่งการกวาดล้างวงจรอุบาทว์ผ่านการลงดาบฟัน 3 ฉับ :
1. สลายวงจรอุบาทว์นอมินี (กวาดล้างใหญ่ระดับวาระแห่งชาติ): สั่งการให้ CIB (ตำรวจสอบสวนกลาง), ปปง., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมสรรพากร และกรมการขนส่งทางบก ตั้งคณะทำงานร่วมระดับชาติแกะรอยเส้นทางการเงิน สวมรอยยึดทรัพย์ เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทนอมินี และดำเนินคดีอาญากับสำนักงานกฎหมายไทยที่รับจ้างถือหุ้นบังหน้าอย่างถอนรากถอนโคน
2. ตัดวงจรส่วยตั๋วช้างทางหลวง (ล้างระบบคอร์รัปชัน): ใช้ด่านชั่งน้ำหนักอัตโนมัติขณะรถวิ่ง และระบบ AI เชื่อมข้อมูลตรงเข้าส่วนกลาง 100% ยกเลิกการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านชั่ง ตัดช่องทางสติ๊กเกอร์ส่วยรายเดือนที่ใช้เปิดทางให้สิบล้อจีนผิดกฎหมายลอยนวล
3. ปกป้องผู้ประกอบการไทยด้วยกฎหมาย Local Content: ผลักดันมาตรการบังคับให้การขนส่งสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และเส้นทางยุทธศาสตร์ข้ามแดน ต้องใช้นิติบุคคลขนส่งสัญชาติไทยแท้ (ถือหุ้นโดยคนไทยจริงและไม่มีนอมินี) ไม่น้อยกว่า 50–70% เพื่อคืนสมรภูมิการค้าให้คนไทย
🔚 บทสรุป: ราคาที่ต้องจ่ายหากยังไม่เด็ดขาด
วิกฤตสิบล้อจีนกินรวบ ไม่ใช่เรื่องของการต่อต้านทุนต่างชาติ หรือการกีดกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่เป็นเรื่องของ "การเรียกร้องความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย"
หากรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังคงปล่อยให้หน่วยงานรัฐต่างคนต่างทำ และไม่สั่งการกวาดล้างตัดวงจรอุบาทว์นอมินีอย่างจริงจัง สิ่งที่จะสูญเสียไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ไม่ใช่แค่กองรถบรรทุกของคนไทย... แต่คืออธิปไตยทางโลจิสติกส์ของชาติ ที่ต้องตกไปอยู่ในมือของทุนต่างชาติอย่างไม่มีวันเอากลับคืนมาได้!.