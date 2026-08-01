ทุนจีนยึดสมรภูมิสิบล้อ! (ตอนที่ 1) : เจาะขบวนการทุนจีนกินรวบโลจิสติกส์ไทย “สิบล้อลงใต้” กับส่วยตั๋วช้างทางหลวงที่ไม่เคยตาย

ศึกสงครามการค้าข้ามแดนยุคใหม่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงปืนหรือการกรีฑาทัพ แต่สู้กันด้วย “ระบบนิเวศกินรวบ” ที่เงียบเชียบแต่มีพลังทำลายล้างสูงยิ่ง
เป้าหมายสำคัญที่กลุ่มทุนจีนกำลังถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์แบบในเวลานี้คือ “ห่วงโซ่ขนส่งทางบกและโลจิสติกส์” ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยปราศจากมาตรการปกป้องเชิงโครงสร้างจากภาครัฐ คาดการณ์ว่าภายใน 3–5 ปีข้างหน้า "สิบล้อไทย" จะถูกกวาดล้างจนแทบไม่เหลือซาก!
🚨 ยอดภูเขาน้ำแข็ง: ฉากทัศน์สิบล้อจีนลักลอบลงใต้
กรณีการสกัดจับรถบรรทุกทะเบียนต่างชาติ/ทะเบียนจีนที่ลักลอบวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน บริเวณอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นเพียง "ยอดภูเขาน้ำแข็ง" ที่ลอยพ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นในสังคมไทย
พฤติการณ์จริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ คือขบวนการรุกคืบเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในไทยอย่างเป็นระบบ รถบรรทุกจีนเหล่านี้ไม่ได้วิ่งผ่านด่านชายแดนแล้วกลับประเทศตามข้อตกลงเดินรถระหว่างประเทศ (CBTA) แต่กลับลักลอบลึกเข้ามาถึงสวนผลไม้และล้งในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อแย่งเค้กการขนส่งของคนไทยโดยตรง
"สินค้าจากจีนเหล่านั้น มีการใช้รถขนส่งสินค้าของจีนเกือบทั้งหมดผ่านบริษัทนอมินี... หากไม่มีมาตรการรับมือที่ดีพอ ผู้ประกอบการไทยเดือบร้อนหนักแน่นอน" — ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลผ่านสื่อ
ล่าสุด เพจ รู้ทันจีน Epic Fury เผยแพร่เนื้อหารถบรรทุกทะเบียนจีนโผล่ถึงนครศรีธรรมราช คนขับรถถามหาความเท่าเทียมหน้าด่าน โดยอ้างอิงแหล่งที่มา: เพจเฟซบุ๊ก “ทีมงานหัวลากสายบันเทิง” และผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เอ ท่ามะกา” โดยระบุเช้าวันที่ 31 ก.ค. 2569 ภาพจากกล้องหน้ารถชุดหนึ่งถูกเผยแพร่ในกลุ่มขับรถบรรทุกและกระจายต่อวงกว้าง ในภาพปรากฏหัวรถลากพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ที่พ่นอักษรจีนสีแดง กำลังแล่นอยู่บนทางหลวงสายเอเชีย AH2 (ทางหลวงหมายเลข 41) ในพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ รถจีนล่าสุดวิ่งไปถึงนครศรีธรรมราชแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าด่านตรวจจับรถไทยเรื่องป้ายภาษีขณะที่รถต่างชาติกลับวิ่งผ่านได้ ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายตั้งคำถามต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกว่าผู้ประกอบการไทยจะอยู่อย่างไร
ตามข้อตกลง CBTA ระยะแรก ครอบคลุม 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) เส้นทางที่อนุญาตในไทยคือระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก และตอนใต้ ซึ่งไม่ครอบคลุมภาคใต้ตอนล่างลงไปถึงนครศรีธรรมราช โดยโควตาใบอนุญาตกำหนดไว้ประเทศละ 500 คัน ฝ่ายจีนใช้เต็มโควตา ส่วนไทยลงทะเบียนอยู่ราว 200 คันเท่านั้น
🏢 ผ่าโมเดล “กินรวบต้นน้ำยันปลายน้ำ”
ความน่ากลัวของทุนจีนในภาคโลจิสติกส์ยุคนี้ไม่ใช่แค่การนำเข้ารถยนต์มาขาย แต่คือการ "ตัดผู้ประกอบการไทยออกจากห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด" ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก:
• ยึดหมุดหมายคลังสินค้า: ทุนจีนกว้านซื้อและเช่าพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงจุดกระจายสินค้าปริมณฑลอย่างบางนา-ตราด บางพลี และวังน้อย เพื่อสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ รับสินค้าข้ามแดนมาพักไว้ ก่อนตัดตรงส่งถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านยี่ปั๊ว-ซาปั๊วไทย
• สวมสิทธิ์นอมินี 51% & รถบรรทุกจีนยกฝูง: หลบเลี่ยง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ด้วยการใช้สำนักงานกฎหมายหรือพนักงานชาวไทยถือหุ้นบังหน้า 51% แล้วกว้านนำเข้ารถบรรทุกแบรนด์จีน (เช่น Sinotruk, FAW, Foton) ซึ่งมีต้นทุนเพียง 1.8–2.2 ล้านบาท/คัน ต่ำกว่ารถค่ายญี่ปุ่นหรือแบรนด์ไทยที่ราคา 3.5–4.0 ล้านบาท/คัน ถึง 30–50%
• สงครามดัมพ์ราคา : ใช้ความได้เปรียบด้านต้นทุนเครื่องจักรและการอุดหนุนจากรัฐบาลจีน ดัมพ์ค่าขนส่งลงเหลือเพียง 20–25 บาท/กม. เทียบกับอัตรามาตรฐานของไทยที่ 35–45 บาท/กม. ส่งผลให้สิบล้อไทยโดนยกเลิกสัญญาจ้าง รถต้องจอดนิ่ง และทยอยเข้าสู่ภาวะหนี้เสีย (NPLs) กับบริษัทลีสซิ่ง
📊 ตัวเลขไม่เคยโกหก: สถิติสิบล้อจีนทะลักไทย 2566–2569
หากใครคิดว่าเรื่อง “ทุนจีนยึดภาคขนส่ง” เป็นเพียงข้อวิตกจริตที่เกินจริง ขอให้ลองกางตัวเลขสถิติจากกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับข้อมูลเชิงสืบสวนของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ขึ้นมาดู แล้วจะพบความจริงอันน่าตกใจว่า พญามังกรไม่ได้ค่อยๆ ย่างเท้าเดินเข้ามา แต่กำลัง “วิ่งสู้ฟัด” เข้ามายึดถนนหลวงของไทยอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ!
ย้อนกลับไปในปี 2566 ตัวเลขรถบรรทุกแบรนด์จีนที่จดทะเบียนสะสมในไทยยังย่ำอยู่ที่ประมาณ 6,000 คัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังจำกัดวงอยู่ในการขนส่งข้ามแดนและการขยายคลังสินค้าในเขต EEC
ทว่า เพียงข้ามมาถึงปี 2567 ตัวเลขจดทะเบียนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบก ก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปแตะ 8,473 คัน ขณะที่สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงว่า หากนับรวมรถบรรทุกสวมสิทธิ์ผ่านบริษัทนอมินีที่วิ่งจริงอยู่บนท้องถนน ตัวเลขนี้ได้ ทะลุ 10,000 คันไปแล้วเรียบร้อย!
ที่น่าพรั่นพรึงที่สุด คือการคาดการณ์เชิงสถิติช่วงปี 2568 ถึง 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่กระแส "EV Truck" หรือรถบรรทุกไฟฟ้าจีน กำลังโถมทะลักเข้ามาเปลี่ยนผ่านกองรถบรรทุกในไทย ด้วยสงครามราคาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี คาดการณ์กันว่ายอดจดทะเบียนสะสมของรถบรรทุกสัญชาติจีนจะพุ่งทะยานไปแตะระดับ 15,000 ถึง 18,000 คัน! เติบโตขึ้นก้าวกระโดดจากปี 2566 ถึงเกือบ 200%
⚠️ ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ "จำนวน" แต่อยู่ที่การยึดเส้นทางสายยุทธศาสตร์
ฟังดูตัวเลขหลักหมื่นคัน อาจดูเหมือนเป็นสัดส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรถบรรทุกรวมทั้งประเทศในระบบที่มีนับล้านคัน แต่ความจริงที่สั่นสะเทือนทุบหม้อข้าวสิบล้อไทย คือ รถบรรทุกจีนนับหมื่นคันนี้ไม่ได้วิ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่กำลังยึด 3 เส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหลักเบียดขับสิบล้อไทยหดหายไปจากเส้นทางร่วมครึ่งต่อครึ่ง :
• 1. เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนและเชื่อมภูมิภาค: บริเวณด่านเชียงของ, ด่านมุกดาหาร และด่านนครพนม
• 2. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เชื่อมจากกลุ่มโรงงาน EEC (ชลบุรี-ระยอง) ตรงเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าปริมณฑล
• 3. เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ลงใต้: วิ่งยาวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งตรงสู่ล้งจีนในชุมพรและสุราษฎร์ธานี
การบุกเข้ามากระจุกตัวบน "3 เส้นทางทำเงินหลัก" นี้เอง ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการสิบล้อไทยเจ้าถิ่นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ถูกตัดราคาและโดนแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปแล้วกว่า 30–40%
หากปล่อยให้สถิตินี้พุ่งสูงขึ้นต่อไปตามคาดการณ์จนถึงปี 2569 คำถามสำคัญคือ “สิบล้อไทยจะล้มละลายหมดสิ้นเนื้อประดาตัวในอัตราเร่งอย่างแน่นอน
🎫 "ส่วยตั๋วช้างทางหลวง" นวัตกรรมคืนชีพที่เป็นบัตรผ่านประตู
ปัญหารถบรรทุกจีนนอมินีวิ่งลอยนวลทั่วประเทศไม่ได้เกิดจากช่องว่างทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ถูกขับเคลื่อนด้วย "ระบบส่วยสติ๊กเกอร์ทางหลวง" ที่ยังคงเบ่งบานและไม่เคยถูกทำลายจริง
เมื่อย้อนดูข้อมูลเชิงสืบสวนที่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตสส.พรรคประชาชน เคยเปิดโปง พบว่าระบบส่วยทางหลวงมีรถบรรทุกเข้าร่วมกว่า 200,000 คันทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าส่วยสะพัด 10,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี!
แม้ภาครัฐจะเคยป่าวประกาศกวาดล้าง แต่ในความเป็นจริงขบวนการส่วยได้ "เปลี่ยนรูปโฉม" เป็นสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ใหม่ๆ เช่น ข้อความอำพราง "ขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้ง..." ติดไว้ที่กระจกหน้าด้านคนขับ เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ด่านชั่งและตำรวจทางหลวงเปิดทางสะดวก
"แฟชั่นสติ๊กเกอร์รถบรรทุกกลับมาอีกแล้วนะครับ... นวัตกรรมสติ๊กเกอร์ 'ขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้ง...' เอามาติดไว้บริเวณประตูคนขับ หรือกระจกหน้า ดูเหมือนว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด่านชั่ง และตำรวจทางหลวง ให้สังเกตได้ง่ายมากกว่านะครับ" — วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าว
ส่วยสติ๊กเกอร์นี้เองที่กลายเป็น "ตั๋วช้างเคลียร์ทาง" ให้รถบรรทุกจีนนอมินีใช้บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน หลบเลี่ยงระบบ GPS ข้ามแดน และวิ่งตัดราคาขนส่งไทยอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ต้องกลัวการถูกจับกุม
โปรดติดตาม ตอนจบ (ตอนที่ 2): เจาะลึกการนับถอยหลัง 3–5 ปี ห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยสูญพันธุ์ พร้อมตั้งคำถามใหญ่ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เหตุไฉนถึงเกรงใจพญามังกรจนไม่กล้าขยับปักธงเป็นวาระแห่งชาติ?