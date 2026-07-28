สมชื่อการบัญชีดิจิทัล! DPU คว้า 4 รางวัล สนามตอบปัญหาบัญชี-ตรวจสอบภายใน สสอท

นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โชว์ศักยภาพคว้า 4 รางวัลใหญ่ระดับประเทศในประเภทตอบปัญหา จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 และการแข่งขันตอบปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท) เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะวิชาชีพและจิตสำนึกด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียนบัญชีทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ครั้งที่ 19 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรวม 36 ทีม ผลปรากฏว่า ทีม DPU2 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชุติมณฑ์ ใจตรง, นางสาวพรพรรณ มาสมัคร และนางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นกรุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี ผศ.ดร.อริสรา ยิ่งยง เป็นผู้ควบคุมทีม ขณะที่ทีม DPU1 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชนัญชิดา มีบุญ, นางสาวดารารัตน์ ดอนดาไพร และนางสาวมัณฑิตา เกิดอยู่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมี ดร.เปรมารัช วิลาลัย เป็นผู้ควบคุมทีม
ส่วนการแข่งขันตอบปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรวม 27 ทีม โดยทีมจาก DPU ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม DPU1 ประกอบด้วย นายธนภัทร ชาติเชื้อ และนางสาวณิชารีย์ รวีไพฑูรย์ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 4 โดยมี ดร.ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ เป็นผู้ควบคุมทีม และทีม DPU2 ประกอบด้วย นางสาวชุติมณฑ์ ใจตรง และนางสาวดารารัตน์ ดอนดาไพร ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 5 โดยมี อาจารย์ยุทธนา แช่มชูกุล เป็นผู้ควบคุมทีม
นางสาวชุติมณฑ์ ใจตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการบัญชีดิจิทัล ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งสองรายการ ให้ข้อมูลว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสายอาชีวศึกษาได้แสดงศักยภาพ โดยในช่วงที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ได้เห็นความมุ่งมั่น จึงชักชวนให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยทันที แม้จะเป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังเรียนวิชาบัญชีไม่ครบทุกรายวิชา แต่เธอก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้ตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา
"หนูมาเรียนที่นี่ได้เพราะโครงการสัมมาอาชีวะที่เปิดโอกาสให้เด็กสายอาชีพได้ทุนการศึกษา ตอนนั้นมีไฟมาก อาจารย์ดึงตัวหนูไปแข่งตั้งแต่อยู่ปี 1 ทั้งที่ปกติจะไม่ค่อยนิยมเอาเด็กปี 1 ไปแข่ง เพราะยังเรียนบัญชีไม่ครบทุกตัว แต่ท่านก็เชื่อมั่นในตัวหนูจนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาได้ ส่วนเรื่องประสบการณ์ในการแข่งครั้งนี้ ตอนแรกคิดว่าคงเป็นเพียงการร่วมกิจกรรมทั่วไป แต่พอทำจริงมีรายละเอียดให้เตรียมตัวเยอะและท้าทายกว่าที่คิดไว้มาก แม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุกและคุ้มค่ามากค่ะ” นางสาวชุติมณฑ์ กล่าว
พร้อมกันนี้ นางสาวชุติมณฑ์ ยังเล่าถึงวิธีการเตรียมตัวว่า เน้นการฝึกทำโจทย์ที่ยากกว่าบทเรียนปกติ โดยเฉพาะแนวข้อสอบสำหรับการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และรวบรวมข้อสอบเก่าจากอินเทอร์เน็ตมาจัดหมวดหมู่เพื่อฝึกทำซ้ำ อีกทั้งยังมีระบบการจัดสรรเวลาในช่วงภาคฤดูร้อนอย่างเข้มงวด โดยใช้เวลาช่วงวันหยุดอ่านหนังสือ และใช้การสอนเพื่อนนักศึกษาเป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ของตนเองให้แม่นยำ
"สำหรับการแข่งตอบปัญหาบัญชี หนูเน้นแนวข้อสอบ CPA เป็นหลัก เพราะยากกว่าที่เรียนและเกี่ยวกับสายงานโดยตรง ส่วนการแข่งขันด้านการตรวจสอบภายใน หนูจะคิดให้เหมือนผู้ตรวจสอบภายในจริงว่า ถ้าเจอข้อนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติงานอย่างไร นอกจากนี้หนูชอบสอนเพื่อนและติวให้เพื่อนด้วย เพราะรู้สึกว่าได้ทวนความรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนูทำแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียน ปวช. และพบว่าได้ผลจริง"
ขณะที่ นางสาวดารารัตน์ ดอนดาไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งสองรายการเช่นเดียวกัน กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการกลับเข้าสู่สนามแข่งขันครั้งแรกในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากว่างเว้นไปนานตั้งแต่ระดับมัธยมต้น กระทั่งมาเรียนที่ DPU อาจารย์ได้สังเกตเห็นศักยภาพจากผลการเรียนและการสอบในห้องเรียน จึงได้ทาบทามชักชวนให้เข้าร่วมทีมแข่งขัน
“อาจารย์ท่านใส่ใจนักศึกษาทุกคน แม้ในห้องเรียนจะมีตั้ง 50 กว่าคน แต่ท่านก็ยังสอดส่องและสแกนมองเห็นศักยภาพในตัวหนู จากการเรียนและการสอบในห้อง แล้วทักมาถามเองว่าสนใจไปแข่งไหม หนูดีใจมากและอยากทำออกมาให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ การมาแข่งครั้งนี้หนูต้องมั่นใจในตัวเองไว้ก่อน เพื่อให้มีแรงผลักดัน และรางวัลที่ได้รับก็ทำให้หนูมั่นใจว่าอาชีพนี้คือทางที่ใช่และหนูก็สนุกกับมันจริงๆ" นางสาวดารารัตน์ ระบุด้วยรอยยิ้ม
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังได้วางระบบสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน โดยคณาจารย์จะสละเวลาวันหยุดมาช่วยติวเสริม ควบคู่กับการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาถ่ายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ CIA (Certified Internal Auditor) ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ (The Institute of Internal Auditors) โดยเน้นการฝึกทำข้อสอบเวอร์ชันภาษาอังกฤษและใช้เทคนิคการตัดตัวเลือก เพื่อยกระดับทักษะให้นักศึกษา
“สำหรับเทคนิคส่วนตัวในการแข่งการตรวจสอบภายใน หนูใช้วิธีสมมุติว่า ถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อคิดวิเคราะห์โจทย์ ส่วนสนามบัญชีปีนี้ต้องแม่นมาตรฐานบัญชีมาก โดยเฉพาะเรื่องการเลิกรับรู้สินทรัพย์ เพราะข้อสอบมีตัวเลือกที่ลวงให้ลังเลได้ง่าย ถ้าใช้เพียงการจดจำจะทำไม่ได้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งการได้ลองทำโจทย์แบบนี้ ทำให้หนูเห็นว่าวิชาบัญชีมีเสน่ห์และน่าสนใจกว่าที่เคยรู้มาก” นางสาวดารารัตน์ อธิบาย
ทางด้าน นายธนภัทร ชาติเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยลำดับที่ 4 ในสนามตรวจสอบภายใน เล่าว่า จุดเริ่มต้นในการเลือกศึกษาต่อที่ DPU มาจากโอกาสทางทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบให้ และเมื่อได้เข้ามาเรียนจริงก็ยิ่งประทับใจในบรรยากาศร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ซึ่งความสงบและไม่วุ่นวายนี้ ช่วยให้นักศึกษาเกิดสมาธิ ผ่อนคลาย และสามารถค้นพบตนเองได้อย่างเต็มที่
“ผมเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวาย พอมาเห็น DPU ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ก็รู้สึกสบายใจและโล่งดี ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมอบโอกาสให้ผมผ่านทุนการศึกษา ในการแข่งขันรายการนี้ผมจึงเดินไปบอกอาจารย์เองว่าอยากลองสู้ดูอีกสักครั้ง เพราะอยากคว้าถ้วยพระราชทานก่อนเรียนจบ” นายธนภัทร เปิดใจ
สำหรับเทคนิคการเตรียมตัวลงแข่งขัน เจ้าตัวเปิดเผยเคล็ดลับ “การฝึกทำแบบย้อนศร” โดยเน้นลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่า CIA ก่อน หากทำผิดหรือสงสัยตรงไหนค่อยย้อนกลับมาดูเฉลยเพื่อศึกษาหลักการที่ถูกต้องทีหลัง วิธีนี้ช่วยให้จับคีย์เวิร์ดและจดจำได้ดีกว่าการเริ่มอ่านทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันการทำงานเป็นทีมก็ใช้หลักการโต้แย้งด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดก่อนสรุปคำตอบ
“ผมเน้นลุยทำข้อสอบให้เยอะจนจำได้และพอเจอคำนี้ แล้วเรารู้เลยว่าเราต้องหาคำตอบว่าอะไร เพราะผมชอบลองทำข้อสอบก่อน ถ้าผิดแล้วค่อยมาดูเฉลยมันทำให้จับจุดได้เร็วกว่า ส่วนการทำงานเป็นทีม ถ้าเราเห็นต่างกันเราจะไม่ปล่อยผ่าน แต่จะยกเหตุผลมาคุยกันจนกว่าข้อมูลจะเอนไปทางที่ถูกต้องที่สุด” นายธนภัทร ย้ำ
พร้อมกันนี้ยังกล่าวเสริมด้วยว่า การแข่งขันทำให้เขาได้รู้จักทั้งการเตรียมพร้อมก่อนไปเจอความท้าทายในโลกการทำงาน และสร้างความได้เปรียบเมื่อต้องลงสนามจริง “ส่วนการเรียนที่ DPU ก็ไม่ได้สอนแค่ให้บันทึกบัญชีเป็น แต่สอนให้เป็นนักบัญชียุคใหม่ที่วิเคราะห์และรายงานงบการเงินได้จริง ผ่านการฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารและการทำงานจริง”
นอกเหนือไปจากความทุ่มเทและการเตรียมตัวอย่างจริงจังของนักศึกษา อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือ “ความเชื่อมั่น” และ “การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด” ของคณาจารย์ ซึ่ง นางสาวชุติมณฑ์ ได้สะท้อนความรู้สึกถึงความประทับใจต่อคณาจารย์ในวิทยาลัยว่า "ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านที่เห็นความสามารถของพวกเรา คอยเปิดโอกาส และมอบความเชื่อมั่นให้มาโดยตลอด โดยเฉพาะตอนที่หนูอยู่ปี 1 สิ่งนี้สำคัญเหนือกว่ารางวัล เพราะจากตอนแรกหนูตั้งใจไว้ว่าเรียนจบแล้วจะไปทำงานเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อคว้าใบอนุญาต CPA ซึ่งคิดว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้ว”
“แต่ความใส่ใจและการมอบโอกาสให้ทำกิจกรรมหลายอย่าง ทำให้หนูได้ค้นพบศักยภาพและความชอบของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อน จนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจอยากจะเรียนต่อเพื่อกลับมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ เพื่อส่งต่อโอกาสและช่วยค้นหาศักยภาพให้น้องๆ แบบที่เราได้รับ”