มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำแคมเปญ “The Real-Time sGOALarship” ผงาดเวทีโลก! เข้ารอบสุดท้าย MAD STARS 2026

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีครีเอทีฟระดับนานาชาติด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการตลาดระดับโลกเป็นแคมเปญสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ชื่อ “The Real-Time sGOALarship” ซึ่งผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Finalist) ในหมวด Sports for Good จากงาน MAD STARS 2026 เทศกาลประกวดโฆษณา ครีเอทีฟ และเทคโนโลยีระดับโลก ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยถือเป็นเวทีสำคัญของนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์จากนานาประเทศ ซึ่งมีกำหนดประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 นี้
จุดเริ่มต้นของแคมเปญเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ DPU ที่เชื่อมั่นว่า ศักยภาพไม่มีวันจำกัด หากมีพื้นที่ให้ได้ค้นพบและพัฒนา โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ในศึกการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025" รอบชิงชนะเลิศระหว่าง โรงเรียนหมอนทองวิทยา และ โรงเรียน อบจ.ชัยนาท ทันทีที่การแข่งขันจบลง DPU ได้เปิดตัวแคมเปญพีอาร์แบบเฉพาะกิจด้วยความเร็วระดับ Real-Time ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 100% ให้กับนักกีฬาทุกคนจากทั้งสองทีมที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ทั้งทีมชนะและทีมแพ้ได้มีพื้นที่เติบโตและพัฒนาศักยภาพต่อไป
การประกาศมอบทุนแบบฉับพลันทันทีหลังจบเกมได้สร้างปรากฏการณ์ไวรัลที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างทั่วสังคมไทยที่กำลังติดตามชมการแข่งขัน นำมาซึ่งกระแสชื่นชมอย่างล้นหลาม ทั้งจากสื่อมวลชน ประชาชน และศิษย์เก่า DPU ที่ต่างเข้ามาแสดงความภาคภูมิใจ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ยอดการรับชมรวมหลักล้านวิว และสร้างมูลค่าการประชาสัมพันธ์ระดับ Nationwide ได้ภายในคืนเดียวโดยไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ นับเป็นการชนะใจคนดูไปพร้อม ๆ กับนักกีฬาบนสนามอย่างแท้จริง
การที่แคมเปญ “The Real-Time sGOALarship” สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหมวด Sports for Good บนเวที MAD STARS 2026 ได้นั้น นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งการสื่อสารของไทยที่สร้างอิมแพกต์เชิงบวกให้แก่สังคมในระดับสากล ทีมคณาจารย์ด้านการสื่อสารการตลาด-บริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทีมกลยุทธ์แบรนด์ ที่ทำแคมเปญนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้ผลงานแคมเปญของคนไทย คว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ไปด้วยกัน