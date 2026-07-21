อัปเดตอาการ "โทน บางแค" ปลอดภัยแล้ว หลังเจออุบัติเหตุหนัก ด้านแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

แฟนคลับโล่งใจ! หลัง “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ล่าสุดแอดมินเพจ “โทน บางแค FC.” ออกมาอัปเดตอาการ ระบุว่าขณะนี้ ปลอดภัยแล้ว อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และอาการโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์ พยาบาล และทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (21 ก.ค.) ความคืบหน้ากรณี "โทน บางแค" เซียนพระชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้จนสภาพรถพังยับเยินทั้งคัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปลาม้า ก่อนย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเร่งด่วนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด ทางด้านแอดมินเพจ "โทน บางแค FC." ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการล่าสุดเพื่อแจ้งให้แฟนคลับและผู้ที่ห่วงใยได้อุ่นใจ โดยระบุว่า"ขณะนี้อาการของ พี่โทน บางแค ปลอดภัยแล้ว และอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ โดยยังพักรักษาตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง แต่โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น"
นอกจากนี้ แอดมินเพจยังได้แสดงความขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมกู้ชีพ ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนหน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทุกแห่ง ที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ทำให้ได้รับรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และทุกข้อความที่ส่งเข้ามาสอบถามอาการ โดยทีมงานจะคอยอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป