ปั้นนักบัญชียุคดิจิทัล! CIBA-DPU ผนึกกำลังชมรมผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน จัด ‘CIBA IA Junior Camp ปี 3’ ยกระดับสู่ผู้ตรวจสอบสากล

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำความสำเร็จของหลักสูตรการบัญชี ด้วยการเดินหน้าจับมือกับชมรมผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CIBA IA Junior Camp ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้เรียนรู้ประสบการณ์หน้างานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ มุ่งปั้นนักศึกษาให้เป็นได้ทั้งนักบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลระดับสากล
ยกระดับวิชาชีพ ขานรับเทรนด์ธุรกิจและ IPO
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานเปิดโครงการ ระบุว่า กิจกรรมนี้เป็นโครงการ Pre-Series ลำดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการรักษาสิทธิ์เพื่อออกฝึกสหกิจศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นทางเลือกสำคัญในการต่อยอดสายอาชีพ นอกเหนือจากการเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนี้สามารถสอบวุฒิบัตรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ เช่น CIA, CPAT หรือ CRMA ได้ และในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่เตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ ล้วนต้องการทีมตรวจสอบภายในทั้งแบบแบบภายในองค์กร (in-house) และบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อร่วมตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เกิดความโปร่งใส
ดึงกูรูวงการ IA ถ่ายทอดประสบการณ์จริง
ภายในงานอัดแน่นด้วยการเสวนาและกิจกรรมจากผู้บริหารระดับสูงในแวดวงตรวจสอบภายใน โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 มีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “Behind the Success: ทักษะ IA พลิกโจทย์โลกการทำงาน” ดำเนินรายการโดย ดร.ธนสาร วาสันธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารระดับ CEO และกรรมการบริหารจากบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด, บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด, บริษัท อินโฟไนน์ตี้ไนน์ จำกัด และ บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ การเปลี่ยนมุมมองผู้ตรวจสอบภายใน จากการเป็นเพียง "ผู้ตรวจจับผิด" สู่การเป็น "คู่คิดทางธุรกิจ" เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร รวมถึง การแนะนำสายอาชีพ IT Audit และการเสวนาเรื่องโอกาสจากวุฒิบัตรงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อินโฟไนน์ตี้ไนน์ จำกัด และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้
นอกจากนี้ยังได้จัด การนำเสนอนวัตกรรมระบบตรวจสอบดิจิทัล ของบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund มูลค่า 1,190,000 บาท มาใช้เป็นกรณีศึกษา และปิดท้ายด้วย เรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่า DPU (น้องคิง) ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจากเด็กฝึกงานจนสอบผ่านวุฒิบัตรวิชาชีพสากล (CIA) และก้าวขึ้นเป็น Co-founder ในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของหลักสูตรบัญชี CIBA-DPU ได้เป็นอย่างดี
"งานตรวจสอบภายในหรือ IA เปรียบเสมือนนกบนท้องฟ้า ที่มีโอกาสได้บินไปมองเห็นภาพกว้างของธุรกิจในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งต่างจากงานบัญชีทั่วไป ทำให้เราได้เห็นธุรกิจหลากมิติและเข้าถึงทุกลมหายใจขององค์กร พร้อมกับทำให้เราเป็นคนที่ไม่ล้าสมัยและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา" ดร.ธนสาร กล่าว
AI และความรู้แบบสหวิทยาการ “ทักษะแห่งอนาคต”
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 มุ่งเน้นไปที่ทักษะแห่งอนาคตเพื่อเตรียมก้าวสู่วิชาชีพอย่างเต็มตัว โดยมีการเสวนาที่น่าสนใจ เช่น “การประยุกต์ใช้ AI ในงานตรวจสอบภายในสมัยใหม่” เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของนักตรวจสอบยุคดิจิทัล รวมถึงหัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ และโอกาสในการเติบโตในสายวิชาชีพอื่น
ในโอกาสนี้ คุณภัทชิรา มิ่งขวัญ กรรมการบริหาร บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้เน้นย้ำว่า วิชาชีพนี้จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้แบบสหวิทยาการ เนื่องจากผู้ตรวจสอบต้องเข้าไปประเมินระบบการทำงานในทุกมิติของธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ คลังสินค้า ฝ่ายขาย โลจิสติกส์ ไปจนถึงการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นสายอาชีพนี้มีความมั่นคงสูง และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานค้นพบความถนัดของตนเองผ่านการเรียนรู้เรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน
เสียงการันตีจากภาคธุรกิจและการขับเคลื่อนสู่ก้าวต่อไป
ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่เพียงแค่วัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่เติบโตขึ้นทุกปี แต่ยังได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจ โดย คุณณัฐดนย์ เนตินนทพัฒน์ CEO บริษัท อินโฟไนน์ตี้ไนน์ จำกัด ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพของนักศึกษา DPU ว่าคำถามที่เกิดขึ้นในแคมป์มีความลุ่มลึก ท้าทาย และแสดงถึงความใส่ใจเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารจากชมรมผู้ให้บริการตรวจสอบภายในยังได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานทางวิชาชีพและเปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศความร่วมมืออันดีนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญในการสร้างคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อไปช่วยขับเคลื่อนสายอาชีพนี้ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการ “CIBA IA Junior Camp ครั้งที่ 4” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายก่อนมุ่งสู่กิจกรรม “Rookie Accountant Camp” ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dpu.ac.th/th/college-of-innovative-business-and-accountancy หรือที่เพจเฟซบุ๊ก CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์