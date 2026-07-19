สั่งฟัน! รพ.ซานคามิลโล ไล่ออกแพทย์พูดจาไม่สุภาพ เคสสามี "ครูทราย" แน่นหน้าอกดับ ยันพร้อมเยียวยา

โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่งออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ยอมรับผลตรวจสอบพบแพทย์มีการใช้คำพูดไม่สุภาพต่อผู้ป่วยและญาติ กรณีสามีครูทราย ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของโรงพยาบาลและจริยธรรมวิชาชีพ พร้อมมีคำสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และยืนยันพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย ขณะที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านการรักษายังคงดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากกรณีสะเทือนใจสังคม เมื่อ "ครูทราย" ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม หลังสูญเสียสามีหนุ่มวัยเพียง 31 ปี อย่างกะทันหันด้วยอาการ "หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น" หลังจากเข้าตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมด้วยอาการแน่นหน้าอก เจ็บลามไปถึงปลายนิ้ว และเหงื่อท่วมตัว แต่สุดท้ายกลับถูกส่งตัวกลับบ้านจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสื่อสารของแพทย์ผู้รักษา
วันนี้ (19 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง" ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาล ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว โดยทางโรงพยาบาลซานคามิลโลระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า "นายแพทย์คนดังกล่าวได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริง"
ซึ่งทางโรงพยาบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่า "ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนไปในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาล ละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพ" และปฏิบัติขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุว่า "ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ"
พร้อมลงดาบสั่ง "ให้ออกทันที" พร้อมเดินหน้าเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย จากผลการตรวจสอบดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจึงมีมติลงดาบขั้นเด็ดขาด "ให้นายแพทย์คนดังกล่าวให้ออกจากปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลซานคามิลโลทันที" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ในท้ายแถลงการณ์ ทางโรงพยาบาลซานคามิลโลยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ยินดีและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอน้อมรับข้อเสนอแนะรวมถึงคำวิจารณ์ด้วยความเคารพ
ขณะที่ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางการแพทย์และการรักษา ย้อนกลับไปในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางโรงพยาบาลได้เคยมีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์รายนี้ไปแล้ว เพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจากหน่วยงานภายนอก เช่น แพทยสภาต่อไป