“หมอแทน” ถอดบทเรียนเคสสามีครูทราย ย้ำอายุน้อยไม่ใช่ข้อยกเว้นโรคหัวใจ

“หมอแทน” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณี “ครูทราย” ร้องขอความเป็นธรรม ให้สามีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบบ้าน ชี้ 7 ประเด็นสำคัญที่ระบบสาธารณสุขต้องตอบ ทั้งการคัดกรองผู้ป่วยเจ็บหน้าอก การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ และการสื่อสารกับผู้ป่วย ย้ำชัดว่า “อายุน้อย” ไม่ใช่เหตุผลในการตัดโรคหัวใจทิ้ง
จากกรณีของ "ครูทราย" ที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม หลังสามีหนุ่มวัยเพียง 31 ปี เสียชีวิตอย่างกะทันหัน โดยก่อนหน้านี้มีอาการแน่นหน้าอก เจ็บลามไปถึงปลายนิ้ว และมีเหงื่อออกท่วมตัว จึงเข้าตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม แต่สุดท้ายถูกส่งตัวกลับบ้าน ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งผลชันสูตรระบุชัดเจนว่าเกิดจาก "หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น"
วันนี้ (19 ก.ค.) "หมอแทน" หรือ นพ.ธนีย์ ธนียวัน (Doctor Tany) อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด การปลูกถ่ายปอด และวิกฤตบำบัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์เคสนี้ผ่านมุมมองทางการแพทย์อย่างน่าสนใจ โดยเน้นย้ำว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์เพื่อหาจุดบกพร่องของระบบ ไม่ใช่การตัดสินถูกผิด เนื่องจากยังต้องรอเวชระเบียนและคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาล
7 ประเด็นคาใจทางการแพทย์: อายุน้อย-แน่นหน้าอก ระบบพลาดตรงไหน?
1. อาการเริ่มต้นคือสัญญาณเตือนวิกฤต
อาการเจ็บแปลบจากปลายนิ้วลามขึ้นแขน แน่นหน้าอก และเหงื่อออกผิดปกติ ตามหลักการแพทย์แล้วนี่คืออาการเด่นที่ต้องสงสัยภาวะ "กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด" ไว้ก่อนเสมอ เพื่อคัดกรองโรคที่อันตรายถึงชีวิตออกไปก่อนที่จะไปคิดถึงโรคอื่น เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ หรือกรดไหลย้อน
2. อายุ 31 ปี ไม่ใช่เหตุผลที่จะตัดโรคหัวใจทิ้ง
หลายคนฝังใจว่าโรคหัวใจเป็นโรคของผู้สูงอายุ แต่ความจริงคนอายุน้อยก็เป็นได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ไขมันสูง, สูบบุหรี่, เบาหวาน, ความดัน หรือกรรมพันธุ์ การใช้อายุมาตัดสินว่าคนไข้ไม่น่าเป็นโรคหัวใจจึงไม่ถูกต้อง
3. คำถามสำคัญ: มีการประเมินตามมาตรฐาน (Chest Pain Protocol) หรือไม่?
โรงพยาบาลต้องตอบสังคมให้ชัดเจนว่า ในวันเกิดเหตุได้ทำตามโปรโตคอลผู้ป่วยเจ็บหน้าอกหรือไม่? มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือตรวจเอนไซม์หัวใจหรือไม่? และใครเป็นผู้ประเมินให้คนไข้กลับบ้านได้
4. ตรวจภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไม่ต้องรอผลไขมัน
จากกระแสข่าวที่ระบุว่า โรงพยาบาลให้คนไข้รอตรวจไขมัน แต่ตรวจไม่ได้เพราะกินขนมปังมานั้น ในทางแพทย์ระบุว่า การวินิจฉัยโรคหัวใจเฉียบพลันจะดูจาก ประวัติ อาการ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และค่าเอนไซม์หัวใจ เป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจไขมันในวันนั้น
5. รอยต่อของการส่งตัวระหว่างแผนก
เคสนี้มีการส่งตัวไปมาหลายจุด ตั้งแต่พยาบาล อายุรแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก จนถึงหมอทั่วไป (GP) ประเด็นคือ ข้อมูลอาการสำคัญอย่าง "แน่นหน้าอก-เหงื่อออก" ถูกส่งต่ออย่างครบถ้วนหรือไม่ เพราะคำเพียงไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนแนวทางการรักษาและรักษาชีวิตคนไข้ได้
6. อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็น "โรควิตกกังวล"
แม้โรควิตกกังวล (Anxiety) จะทำให้แน่นหน้าอกได้จริง แต่การจะวินิจฉัยโรคนี้ ควรทำหลังจากที่แพทย์ได้ตรวจประเมินและตัดความเสี่ยงโรคหัวใจหรือภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตออกไปหมดแล้วเท่านั้น
7. การสื่อสารของแพทย์ (Bedside Manner)
ประเด็นคำพูดของแพทย์ที่ญาติกล่าวอ้าง เป็นอีกจุดที่ต้องตรวจสอบ หากเกิดขึ้นจริงถือเป็นเรื่องที่ต้องทบทวน เพราะการสื่อสารที่ดีนอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและญาติอีกด้วย
สิ่งที่โรงพยาบาล และ ครอบครัว ควรทำต่อจากนี้ คือทางโรงพยาบาบควรแสดงความเสียใจ, เก็บเวชระเบียนหลักฐานทั้งหมดโดยไม่มีการแก้ไข, ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบทุกขั้นตอนการคัดกรอง เพื่อหาว่า "ระบบมีจุดบกพร่องตรงไหน" จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก และทางทางครอบครัว เนื่องจากผู้เสียชีวิตอายุยังน้อยแต่พบหลอดเลือดหัวใจตีบหลายเส้น อาจเข้าข่าย โรคไขมันทางพันธุกรรม แนะนำให้ญาติสายตรง รวมถึงลูกของผู้เสียชีวิต (เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม) รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจทันที
บทเรียนราคาแพงจากเคสนี้ย้ำเตือนใจสังคมอีกครั้งว่า "อายุน้อย ไม่ได้แปลว่ารอดพ้นจากโรคหัวใจ" และการตรวจเพื่อแยกโรคที่คุกคามชีวิต... คือสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้ามแม้แต่ครั้งเดียว