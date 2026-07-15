นิเทศศาสตร์ DPU ผนึกกำลังกองทุนสื่อฯ ประกาศผลรางวัล Young Content Creator ปี 2 ปั้นเฟรชชี่สร้างสรรค์คอนเทนต์ปลอดภัยภายใต้จริยธรรมยุค AI

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลโครงการ Young Content Creator ปี 2 ปั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 500 คน และส่งผลงานเข้าประกวดรวม 104 คลิป เพื่อมุ่งผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสร้างสื่อที่สร้างคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวรายงานถึงภาพรวมของโครงการต่อประธานในพิธีว่า โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 69 ที่เข้าเรียนได้เพียง 3-4 สัปดาห์ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่ออย่างครบวงจรตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในการผลิตผลงานที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคม
“ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากจนสามารถผลิตสื่อได้รวดเร็ว แต่นำมาซึ่งความเสี่ยงเรื่องข่าวปลอมหรือการละเมิดสิทธิ การเป็นนักเรียนสื่อจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก เพราะโลกในอีก 4 ปีข้างหน้าเมื่อทุกคนจบการศึกษาไป การแข่งขันจะไม่ได้วัดกันที่ใครใช้เครื่องมือเก่งกว่ากัน แต่วัดกันที่ใครเข้าใจมนุษย์ เข้าใจสังคม และมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้อาชีพนี้ยั่งยืนที่สุด”
ขณะที่ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีว่า นักศึกษาทุกคนคืออนาคตของวิชาชีพสื่อมวลชนที่กำลังเริ่มต้นบนเส้นทางอาชีพ โดยโจทย์เรื่องความปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจที่มอบให้นั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการแข่งขันหรือการเก็บคะแนนเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนหลักจริยธรรมและทางสายกลางที่คนในวิชาชีพนี้ต้องยึดถือตลอดชีวิตของการทำงานสื่อ
“อาชีพนี้อาจมีช่วงเวลาที่ได้รับชื่อเสียงหรือมีช่วงเวลาที่ต้องพบกับความผิดหวัง แต่ถ้าทุกคนยึดเอาหลักการทำงานเพื่อตอบแทนสังคมเป็นที่ตั้ง คุณธรรมและการสร้างประโยชน์สาธารณะจะเป็นเสาหลักและเป็นสิ่งนำทางที่มั่นคงที่สุด การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ตนเองว่าพร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตสื่อคุณภาพ และขอให้ถือว่าทุกคนคือผู้ชนะในใจของตนเองแล้วตั้งแต่วันนี้”
สำหรับเกณฑ์การตัดสิน อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์อีเวนต์และการจัดการอุตสาหกรรม คณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ อธิบายว่าคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็นความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการผลิตที่เน้นคุณภาพภาพและเสียง 25 เปอร์เซ็นต์ และการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายอีก 25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ในการตัดสินทางคณะนิเทศศาสตร์ยังได้มีการนำระบบ Blind Judging มาใช้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดในการคัดเลือกผลงานจากทั้งหมด 104 คลิปอีกด้วย
“กระบวนการตัดสินผลงานครั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านจะไม่ทราบเลยว่าคลิปที่กำลังดูอยู่เป็นผลงานของนักศึกษาคนไหน หรือมีอาจารย์ท่านใดเป็นที่ปรึกษา และมาจากหลักสูตรใด ทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาเรื่องอคติหรือ Bias ออกไปให้หมด ผลรางวัลที่ออกมาจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ด้วยคุณภาพของงานจริงๆ และรางวัลที่ได้รับในวันนี้คือตัวแทนของความทุ่มเทที่ทุกคนร่วมกันทำให้อีเวนต์นี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์”
สำหรับการประกาศรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ตกเป็นของ “ทีมใจหมา” จากผลงานเรื่องราวของป้าต้อย นางฟ้าหมาจร โดยมี ดร.การดา ร่วมพุ่ม ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณจากการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมผ่านมุมมองของผู้สร้างสื่อรุ่นใหม่
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ “ทีม Vandal” ในผลงานเรื่อง Drawn by dreams : วาดเส้นทางฝัน และรับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ โดยมี ดร.การดา ร่วมพุ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นเดียวกัน ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ “ทีมหกเจ็ด” จากผลงานคนส่วนใหญ่จำวัยเด็ก...เพราะความสุขแต่เราจำเพราะคำพูด โดยมี อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในงานยังมีรางวัล Best Popular ซึ่งพิจารณาจากยอดความนิยมในแอปพลิเคชัน TikTok โดยทีมที่ได้รับรางวัลคือ “ทีมสกูบา” จากผลงาน “ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างกับตัวตนที่ถูกซ่อน” ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก ด้วยยอดไลก์สูงถึง 34,000 ครั้ง และมียอดการเข้าชมกว่า 200,000 วิว คว้าเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ พร้อมกันนี้ยังมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาเต็มศักยภาพให้แก่ อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม จากการทุ่มเทดูแลและสนับสนุนนักศึกษาจนได้รับรางวัลสำคัญในครั้งนี้
นอกเหนือไปจากความสำเร็จในด้านเนื้อหาที่ตอบโจทย์สังคมแล้ว ผลงานของเหล่านักศึกษาใหม่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณาจารย์ในคณะเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ที่กล่าวชื่นชมด้วยรอยยิ้มถึงลักษณะเด่นของผลงานนักศึกษาว่ามีความชัดเจนตามอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อที่โดดเด่นด้านเทคนิคการผลิต หรือหลักสูตรการสื่อสารแบรนด์ที่มีชั้นเชิงการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งแม้ว่าในส่วนของคุณภาพการผลิตจะยังมีบางผลงานที่อาจจะดรอปหรือตกไปบ้างตามประสาของเด็กปี 1 แต่การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะก็ช่วยให้นักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่มีความทันสมัย และก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ในการสื่อสารผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ได้อย่างมีพลัง
“สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในโครงการปีนี้ คือความตั้งใจของนักศึกษาบางกลุ่มที่ขอกลับไปถ่ายทำผลงานใหม่หลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างงานของเพื่อนกลุ่มอื่นที่เก่งกว่า เพราะเขาอยากทำให้ดีขึ้นและอยากเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองทำจริงๆ การเห็นเด็กๆ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองแบบนี้คือ หัวใจสำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ที่ DPU ซึ่งพิสูจน์ว่าเราคือ Beyond Content Creator อย่างแท้จริง”
และจากความตั้งใจของนักศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพ คณะกรรมการยังได้มอบรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ทีม Tomorrow ในผลงานเรื่องแปลก, ทีม Powerpuff Girls ในเรื่อง Timeline, ทีมมุมมองที่สาม ในผลงานในโลกที่ฉันมองไม่เห็นเธอคือคนเดียวที่ฉันมองเห็น, ทีมอีเวนท์ di wa ในเรื่องจิตอาสาแก้กรรม และทีมไฟนอลเดสติเนชั่น ตาย อย่าง เขียด ในผลงาน 1 แชร์ อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้
นอกจากนี้ยังมี ทีมเจแปนแดนประดิษฐ์ฟิล์ม ในเรื่อง Verify Before You Buy แด่เธอผู้ไม่เคยเช็ค, ทีมนับหนึ่ง Prod ในเรื่องเรียลไทม์ไม่ตกเทรนด์แต่อาจตกเป็นเหยื่อ, ทีม JECAB ในผลงานแด่ความฝันที่ถูกเก็บไว้ในความทรงจำ, ทีม NFSPO ในเรื่อง MORE THAN WINNING มากกว่าชัยชนะ และทีม ใคร “เ” เรา “ไ” ในผลงานเรื่องวัยรุ่น ai ห่างไกลยาเสพติด โดยทุกทีมยังได้รับทุนการศึกษาและเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 1,000 บาท เป็นเครื่องยืนยันในศักยภาพและความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไป
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของผู้เข้าประกวด ซึ่งในขณะนี้มียอดผู้เข้าชมรวมแล้วหลายล้านวิว พร้อมทั้งกลายเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่สังคม ส่วนบรรยากาศในช่วงท้ายของกิจกรรมยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นผ่านกิจกรรมทะเลดาวที่นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ก้าวแรกของการเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพร่วมกัน