ภัยเงียบในกองเพลิง! แพทย์เผยเหตุไฟไหม้ผับดับสลด ส่วนใหญ่อาจเพราะ “ก๊าซพิษ” ไม่ใช่ไฟลวก

ท่ามกลางความโศกเศร้าจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก เพจ “ใกล้หมอจิ๋ม” โดยคุณหมอสูตินรีแพทย์ ออกมาเผยความรู้ทางการแพทย์ ชี้สาเหตุที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ใช่ไฟคลอก แต่เป็น “ควันและก๊าซพิษ” ในอาคารปิด พร้อมอธิบาย 4 กลไกอันตรายที่พรากชีวิตได้ในเวลาไม่กี่นาที และย้ำความสำคัญของระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีกครั้ง
จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคม ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ใกล้หมอจิ๋ม” โดยคุณหมอสูตินรีแพทย์ ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย พร้อมให้ความรู้ทางแพทย์ที่สำคัญเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตในเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นอุทาหรณ์และแนวทางในการเอาชีวิตรอด
คุณหมอระบุว่า ภาพซากปรักหักพังที่เห็นหลังไฟไหม้อาจดูน่ากลัว แต่สิ่งที่คร่าชีวิตผู้คนข้างในจำนวนมาก ไม่ใช่แผลไฟลวกโดยตรง แต่คือควันและก๊าซพิษที่เกิดขึ้นภายในอาคารปิด
คุณหมอได้อธิบายถึงกลไกอันตราย 4 ประการที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์เมื่อเผชิญกับเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ปิดไว้ว่า เริ่มจากการที่เปลวไฟเผาผลาญออกซิเจนในอากาศจนลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หายใจไม่อิ่ม เวียนศีรษะ และหมดแรง ต่อมาคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จะเข้าไปจับกับเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนหลายร้อยเท่า ทำให้เลือดไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้ เกิดอาการมึนงง สับสน หมดสติ และหัวใจหยุดเต้น
นอกจากนี้ การเผาไหม้ของวัสดุตกแต่ง เช่น โฟม พลาสติก หรือผ้าม่าน ยังทำให้เกิดก๊าซไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งจะเข้าไปหยุดการสร้างพลังงานของเซลล์ในร่างกายทันที ทำให้หมดสติได้ในเวลาอันสั้น และประการสุดท้ายคือ ควันร้อนและเขม่าไฟที่สูดเข้าไปจะทำลายระบบทางเดินหายใจ หลอดลมบวม ปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงแม้ว่าจะถูกช่วยชีวิตออกมาได้แล้วก็ตาม
คุณหมอเน้นย้ำว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ “เวลา” เพราะในอาคารปิดที่มีควันหนา เพียงไม่กี่นาทีก็อาจทำให้คนหมดสติ จนไม่สามารถหาทางออกได้อีก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จึงถูกพบอยู่ใกล้ทางหนีไฟหรืออยู่ในท่าพยายามหนี
ในช่วงท้าย เพจใกล้หมอจิ๋มได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียทุกคน พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบมาตรฐานของสถานบันเทิงและอาคารอย่างจริงจัง ทั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ และการระบายควัน เพราะความสูญเสียจากก๊าซพิษเหล่านี้อาจป้องกันได้ หากระบบความปลอดภัยทำงานอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดซ้ำรอยในสังคมอีก