DPU เปิดเวที The Borderless Educator มองอนาคตการศึกษาไทยในยุค AI ปั้นครูไร้พรมแดน พร้อมโชว์ศักยภาพนักศึกษาปริญญาโทถ่ายทอดความรู้สู่ครูทั่วประเทศ

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดย ผศ.ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดี จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “The Borderless Educator: มองอนาคตการศึกษาไทย เปิดโลกกว้างไร้พรมแดน” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตการศึกษาไทยในยุค AI และโลกไร้พรมแดน พร้อมเสริมศักยภาพครูให้พร้อมปรับบทบาทจาก “ผู้สอน” สู่ “ผู้ออกแบบการเรียนรู้” ที่เข้าใจผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเติบโตทันโลกอนาคต โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังออนไลน์กว่า 300 คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้รายวิชาสัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ซึ่งเป็นรายวิชาสำคัญในการประมวลความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาตลอด 1 ปี สู่การออกแบบเวทีวิชาการจริง ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ เชิญวิทยากร วางแผนงาน ประชาสัมพันธ์ บริหารระบบออนไลน์ ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพครู
ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ ผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากแนวคิดของนักศึกษาที่ต้องการนำประเด็น “การศึกษาไร้พรมแดน” มาขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะครูในโลกปัจจุบันต้องเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในยุคที่ AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
เวทีช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอย ธนิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายในหัวข้อ “The Future of Thai Education in the AI Era: อนาคตการศึกษาไทยในยุค AI และโลกไร้พรมแดน” ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การศึกษาไทยในยุค AI นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสู่โลกไร้พรมแดน
สาระสำคัญจากการบรรยายช่วงเช้าเน้นย้ำว่า “ครู” คือผู้สร้างอนาคตของชาติ เป็นผู้วางรากฐานและทิศทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กไทย โดยนโยบายด้านการศึกษาต้องมุ่งลดภาระงานเอกสาร คืนเวลาให้ครูกลับไปอยู่กับผู้เรียนมากขึ้น ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และให้ความสำคัญกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ครูมีเวลาสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
หลังจากนั้น นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้นำองค์ความรู้ด้าน AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้เรียนมา ถ่ายทอดให้แก่ครูและผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเน้นเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียน กิจกรรมช่วงนี้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมบางส่วนชื่นชมศักยภาพของนักศึกษา และแสดงความสนใจที่จะเชิญนักศึกษาไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่านักศึกษา DPU สามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปต่อยอดสู่การบริการวิชาการและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้จริง
สำหรับช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Eduzones บรรยายในหัวข้อ “Future of Education: ทิศทางการศึกษาไทยและทักษะที่โลกอนาคตต้องการจริง” โดยชวนผู้เข้าร่วมมองการเปลี่ยนแปลงของโลก อนาคตการศึกษาไทย ทักษะแห่งอนาคต ความคล่องตัวในการเรียนรู้ บทบาทใหม่ของครูและห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 การใช้ AI และ EdTech เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์โลกอนาคตและสังคมสูงวัย
ดร.วิริยะ เน้นย้ำว่า ห้องเรียนในยุคใหม่ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม แต่ควรเป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกบริบท ครูจึงต้องปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ตั้งคำถาม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน ขณะเดียวกัน AI ควรถูกใช้เป็น “ผู้ช่วยครู” ไม่ใช่ “ผู้แทนครู” เพราะหัวใจของการศึกษา ยังต้องอาศัยความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และแรงบันดาลใจจากครูผู้สอน
ดร.พจมาลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของวิชาสัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง อาจารย์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำด้านแนวคิด หัวข้อ วิทยากร และการดำเนินงาน แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบการจัดงานทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่การเขียนโครงการ วางแผนการทำงานเป็นทีม ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ใช้เทคโนโลยี บริหารระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน ตอบคำถามผู้เข้าร่วม รวมถึงจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทันทีหลังตอบแบบประเมิน
“วิชานี้ไม่ใช่เพียงการประมวลความรู้ที่นักศึกษาเรียนมา แต่เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้สังเคราะห์องค์ความรู้ ฝึกทักษะการทำงานจริง และแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมวิชาชีพครู การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนของนักศึกษา แต่ขยายไปสู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ” ดร.พจมาลย์ กล่าวทิ้งท้าย