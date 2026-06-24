เจ้าของตึกร้างองครักษ์ แจ้งความดำเนินคดี กลุ่มชายหมู่ถ่ายทำเปลือยวิตถาร

เจ้าของอาคารร้างสูง 5 ชั้น ริมถนนรังสิต-นครนายก ย่านองครักษ์ จ.นครนายก แจ้งความเอาผิดกลุ่มชายวิตถารถ่ายทำเปลือยกายบนตึก หลังคลิปสะพัดโซเชียลฯ แจงไม่เคยอนุญาตให้เข้าไปกระทำการเช่นนั้นเลย
วันนี้ (24 มิ.ย. 2569) เพจเฟซบุ๊ก "ที่นี่ "นครนายก" รายงานว่า เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2569 เจ้าของอาคารร้างสูง 5 ชั้น ริมถนนรังสิต-นครนายก กิโลเมตรที่ 45+600 เยื้องทางเข้าสถานีรถไฟองครักษ์ หมู่ที่ 10 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก เข้าแจ้งความกับ ว่าที่ ร.ต.ท.กฤตพงศ์ มุขรักษ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.องครักษ์ เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปถ่ายทำภาพหรือภาพยนตร์เรทอาร์ ในตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่เคยอนุญาตให้เข้าไปกระทำการเช่นนั้น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2569 ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปจากเฟซบุ๊กเพจ ที่นี่ "นครนายก" เผยให้เห็นถึงบรรดาชายหนุ่มประมาณ 5-6 คน ยืนอยู่ด้านบนอาคารร้างดังกล่าว โดยมีลักษณะเปลือยกาย สวมกางเกงในแบบสามเหลี่ยมสีขาวเพียงตัวเดียว อย่างไรก็ตาม ได้มีคอมเมนต์ที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชายหนุ่มดังกล่าว ระบุว่า มาถ่ายงานรีวิวกางเกงในชาย และรีวิวผลิตภัณฑ์เจลหล่อลื่นสำหรับผู้ชาย อ้างว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ถึงกระนั้นมีเสียงวิจารณ์ว่า เจ้าของสถานที่ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในอาคารดังกล่าว จึงได้เข้าแจ้งความดังกล่าว
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