กลุ่มชายหนุ่มเปลือยกาย บนตึกร้างนครนายก แจงแค่รีวิวกางเกงใน-เจลหล่อลื่น

พบวีดีโอคลิปกลุ่มชายหนุ่มเปลือยกาย บนตึกร้างถนนรังสิต-นครนายก พบคอมเมนต์แจง มาถ่ายงานรีวิวกางเกงใน และเจลหล่อลื่นของผู้ชาย
วันนี้ (21 มิ.ย. 2569) ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปจากเฟซบุ๊กเพจ ที่นี่ "นครนายก" เผยให้เห็นถึงบรรดาชายหนุ่มประมาณ 5-6 คน ยืนอยู่ด้านบนอาคารร้างแห่งหนึ่ง สูง 5 ชั้น ริมถนนรังสิต-นครนายก กิโลเมตรที่ 45+600 เยื้องสถานีรถไฟองครักษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก พร้อมข้อความระบุว่า "เขาไปถ่ายหนังซีรี่ย์แนวตั้งกันแน่ๆ เลย ตึกร้าง องครักษ์ นครนายก"
อย่างไรก็ตาม ได้มีคอมเมนต์ที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชายหนุ่มดังกล่าว ระบุว่า "มาถ่ายงานรีวิวกางเกงในค่ะ แล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์เจลหล่อลื่นของผู้ชายค่ะ มุมด้านล่างกับมุมด้านบนแตกต่างกันมาก มุมด้านบนด่ากันฉ่ำบรีฟงานกันสุด ส่วนด้านบนไม่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าใจ สำหรับหนูแล้วงานรีวิวผลิตภัณฑ์คืองานที่สุจริตค่ะ เราไม่ใช่เสพยาค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ขายยาค่ะ การที่แก้ผ้าคือการต้องเปลี่ยนชุดค่ะเป็นอีก 1 ชุดค่ะ มันเป็นเรื่องปกติค่ะที่เราจะต้องเปลี่ยน"
สอดคล้องกับแพลตฟอร์ม X บัญชี Black Cat Production ระบุว่า "เราเองจ้า ไม่ต้องหาจ้า ขึ้นมาถ่ายผลิตภัณฑ์รีวิว มุมกล้องด้านล่างกับด้านบนชั้นแต่กต่างกันเหลือเกิน ด้านบนด่ากันฉ่ำบรีฟงานกันสุด ไปเขียนข่าวซะมั่วไปหมดเลย 5555"