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ถอดสูตรสำเร็จ ‘SANNY EXPERT’ แบรนด์บำบัดผมหงอกของศิษย์เก่า DPU คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน AGRI PLUS AWARD 2026 พลิกสมุนไพรพื้นบ้านสู่ตลาดเวลเนสสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือรางวัล AGRI PLUS AWARD 2026 ซึ่งผลการประกวดในรอบนี้ รางวัลชนะเลิศของประเทศในสาขานวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิต ตกเป็นของแบรนด์ SANNY EXPERT ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำบัดปัญหาผมหงอกและดูแลหนังศีรษะของ “กิ๊ก-ณัชชา กาญจนเศรณีโภคิน” ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย รุ่นที่ 5 ของวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CHW-DPU) จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 264 ราย
สำหรับการประกวดในรอบตัดสิน มีผู้ประกอบการกลุ่มนวัตกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งหมด 28 ราย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เน้นพิจารณาจากเกณฑ์การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูง ในผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star)

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัล ไม่เพียงแค่ต้องตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องมีศักยภาพในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์ และเติบโตได้จริงทั้งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแบรนด์ SANNY EXPERT สามารถคว้าคะแนนสูงสุดมาครองได้สำเร็จ ในประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร จากความโดดเด่นในการผสมผสานองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและตำรับเภสัชกรรมไทยดั้งเดิม เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ร่วมกับการนำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ จัดเก็บ และติดตามผลการตรวจวัดสภาพหนังศีรษะ

จากห้องปฏิบัติการเคมีภัณฑ์ สู่จุดเปลี่ยนเรียนแพทย์แผนไทย

เบื้องหลังและการเดินทางของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชิ้นนี้ “กิ๊ก-ณัชชา กาญจนเศรณีโภคิน” เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเธอเป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาสูตรยาและเครื่องสำอางอยู่ในวงการความงามมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ชีวิตประจำวันต้องสัมผัสและคลุกคลีอยู่กับสารเคมีเข้มข้น โดยเฉพาะสารกลุ่มสเตียรอยด์และเคมีภัณฑ์แต่งสีแต่งกลิ่นแทบทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งสารเคมีเหล่านั้นเกิดการสะสม และย้อนกลับมาทำลายสุขภาพผิวหนังของเธออย่างรุนแรง

อาการแพ้เรื้อรังที่รักษาอย่างไรก็ไม่หาย กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กิ๊กตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเคมีภัณฑ์ แล้วมาศึกษาโครงสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อสร้างธุรกิจสมุนไพรที่ถูกต้อง ปลอดภัย และอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ เธอจึงเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ที่วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CHW-DPU) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี จนสำเร็จการศึกษา

"เราทำสูตรยาและเครื่องสำอางมานานกว่า 20 ปี อยู่กับเคมีเข้มข้นมาตลอด" กิ๊กย้อนความหลัง "จนวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาผิวหนังสะสมขึ้นมาเองและรักษาไม่หาย สุดท้ายจึงตัดสินใจหันมาศึกษาโครงสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ และเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทย แผน ก. เป็นเวลา 3 ปีเต็ม เพื่อนำองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ"

อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจที่กิ๊กได้เรียนมานี้ กลายมาเป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่ช่วยทลายภาพจำเดิมๆ ของสมุนไพรไทย จากยาต้มดื่มหรือยาสมุนไพรพื้นบ้านตามความเชื่อ สู่การพัฒนาเป็นสารสกัดนวัตกรรมเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีสมุนไพรขั้นสูงและการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่บ่มเพาะศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้เธอก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ที่นำองค์ความรู้มาต่อจิ๊กซอว์จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศได้ตรงจุด

กิ๊กยังแชร์ความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยรอยยิ้มว่า สิ่งที่เธอได้รับกลับไปนอกเหนือจากตำรายาคือ โอกาสในการได้เจอคอนเนกชันที่ดี ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนทำงานและผู้ประกอบการ และวิธีการเรียนการสอนของ DPU ไม่ได้บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทำสินค้าออกมาหน้าตาเหมือนกันหมด แต่สอนให้ต่อจิ๊กซอว์จากจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ แล้วดึงความเป็นตัวเองออกมาทำธุรกิจ

"ตอนที่เข้ามาเรียนที่ DPU สิ่งที่ได้กลับมานอกจากความรู้เรื่องยาและสมุนไพรอย่างลึกซึ้งที่ช่วยจัดระเบียบวิธีคิดและปรับมุมมองธุรกิจใหม่แล้ว คือโอกาสที่ทำให้ได้เจอคอนเนกชันดีๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆ" กิ๊กอธิบาย "ที่สำคัญที่สุดคือ วิธีการสอนของที่นี่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องทำสินค้าออกมาหน้าตาเหมือนกันหมด แต่สอนให้เราดึงความเป็นตัวเองออกมาทำธุรกิจในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ทำให้มีความสุขและอยากก้าวไปให้สุดในทางที่ตัวเองถนัด จนสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้กลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจลูกค้าได้ โดยไม่ต้องวิ่งตามใคร"

"นอกจากนี้ อาจารย์ทุกท่านยังน่ารักมาก ให้ความเป็นกันเอง ดูแลอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว" กิ๊กย้ำความประทับใจ "เพราะคณาจารย์ทุกท่านเข้าใจบริบทของคนทำงานและผู้ประกอบการ มีความยืดหยุ่นและพร้อมสนับสนุนให้เราดึงจุดเด่นและศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังให้คำแนะนำในการเชื่อมโยงจิ๊กซอว์ทางความรู้ เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั้งระดับประเทศและระดับสากล”


เจาะลึกสูตรวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลแก้ผมขาว-ผมร่วง
พลิกผลลัพธ์ตอบรับเทรนด์สุขภาพคนยุคใหม่

สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม แบรนด์ SANNY EXPERT วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มุ่งตอบโจทย์อินไซต์ของผู้บริโภค ด้วยการแก้ปัญหาหนังศีรษะที่ต้นเหตุ ผ่านผลิตภัณฑ์ดาวเด่นที่คว้าแชมป์ประเทศไทย คือ "Anti-Gray Hair Tonic" โทนิคบำบัดปัญหาผมหงอกขาวชนิดไม่ต้องล้างออก โดยกลไกของสารสกัดจะเข้าไปฟื้นฟูระบบการสร้างเม็ดสีเมลานินลึกถึงระดับโมเลกุลของเซลล์สร้างเม็ดสี หรือ Melanocytes และคืนความเข้มให้เส้นผมกลับมาเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องย้อมทับเคมี ผลการทดสอบยังชี้ว่าเห็นผลลัพธ์จริงเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 75 วัน หรือประมาณ 2.5 เดือน ด้วยประสิทธิภาพของสารสกัดหลัก Arcolys เข้มข้น 3% ที่มีงานวิจัยรองรับ

ความละเอียดอ่อนในการพัฒนาสูตรจากรากความรู้ยังถูกส่งต่อไปยังผลิตภัณฑ์คู่ขนานอีก 2 สูตรหลัก เพื่อดูแลหนังศีรษะทุกปัญหาให้ครบวงจร ทั้ง "Anti-Hair Loss Tonic” สูตรลดการหลุดร่วงและกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม ที่ใช้สารสกัดออร์แกนิกจากต้นอ่อนถั่วลันเตาเข้มข้นสูง ผสานขิงสกัดหมักที่ให้สาร Gingerol และสารใหม่ในกลุ่ม Phenolic ที่มากกว่าสารสกัดขิงแบบเดิม และสารสกัดร่วมเกือบ 20 ชนิด นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการนำส่งสารสกัดจากเหง้าขิงหมักที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยให้สารสกัดซึมง่ายถึงโคนรากผมโดยตรง ซึ่งสถิติผลทดสอบพบว่าช่วยลดปัญหาผมขาดร่วงได้สูงถึง 95% และสูตรสุดท้ายคือ “Anti-Dandruff Tonic+Dandilys” สูตรสำหรับขจัดรังแค ควบคุมความมัน และลดอาการคัน ที่เน้นสูตรธรรมชาติปราศจากสารเคมีรุนแรง แต่ควบคุมความมันส่วนเกินยาวนานสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง

กิ๊กยังบอกไปยิ้มไปว่า โทนิคทุกสูตรถูกออกแบบให้เป็นของเหลวใส เสมือนอาหารเลี้ยงเซลล์รากผมที่บางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ มีกลิ่นหอมสมุนไพรอ่อนๆ และให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นจากสารสกัดฤทธิ์เย็น หรือ Natural Cooling Effect ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย แถมยังบรรจุในขวดแก้วสีน้ำตาลอำพันเพื่อปกป้องคุณภาพสารสกัด มาพร้อมหัวบีบหยดในตัว

นอกจากนี้ยังกิ๊กเล่าเสริมด้วยว่า แบรนด์ยังตั้งใจออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผลลัพธ์แบบ "ไม่ย้อม" ควบคู่ไปกับการใส่ใจคุณสมบัติรองเชิงสุขภาพองค์รวมเข้ามาเสริม เพื่อให้กลไกของสารสกัดธรรมชาติเข้าไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และผ่อนคลายระบบประสาทส่วนปลายบนหนังศีรษะ

ผลลัพธ์สำคัญที่ตามมาคือ ผลิตภัณฑ์สามารถ “ช่วยลดความตึงเครียดสะสม” และ “ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนอนหลับสบายและพักผ่อนได้ลึกขึ้น” ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ควรหยดผลิตภัณฑ์ลงบนหนังศีรษะพร้อมนวดควบคู่กันอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วง 3–5 เดือนแรก โดยใช้เฉลี่ยประมาณ 1 ขวดต่อสัปดาห์ และใช้เป็นคอร์สจำนวน 12 ขวด ต่อเนื่องประมาณ 2–3 เดือน ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ที่แนะนำเพื่อดูแลผลลัพธ์ในระยะยาว หลังจากนั้นจึงสามารถลดความถี่ในการใช้ลง

“บนหนังศีรษะของคนเราคือจุดรวมของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกันทั่วร่างกาย เมื่อเรานวดกระตุ้นควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ จะเกิดกลไกเรียกเลือดให้ไหลเวียนขึ้นมาเลี้ยงหนังศีรษะได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อระบบส่งสัญญาณประสาทและการไหลเวียนโลหิตทำงานได้สะดวก จะส่งผลโดยตรงต่อการลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ลึกยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ คือเป็นการฟื้นฟูระบบจากภายในสู่ภายนอกเพื่อเปลี่ยนชีวิต เพราะหากจุดหนึ่งดีขึ้น จุดอื่นๆ ก็จะถูกเชื่อมโยงตามไปด้วย” กิ๊กเผย

ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงไม่ได้มุ่งขายแต่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เลือกขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ควบคู่บริการ เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม พร้อมสอนเทคนิคการนวดบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อการันตีผลลัพธ์ที่ปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคจริงๆ เพราะเป้าหมายสูงสุดของกิ๊กคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่ปลอดภัยและเห็นผลจริง ไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอก แต่ต้องลงลึกไปถึงการฟื้นฟูกลไกภายในเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว

ในขณะเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวยังเป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ว่าสมุนไพรไทยเมื่อนำมาผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะกลายเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่แบบสมบูรณ์ ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลกยุคปัจจุบันที่กิ๊กขยายความให้ฟังว่า “คนเราจะไม่ได้อวดความมั่งคั่งทางวัตถุกันอีกต่อไป แต่จะหันมาอวดเรื่องการมีสุขภาพดีแทน” โดยโมเดลธุรกิจที่วางไว้จะมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างไปสู่ระบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่มีแกนหลักอยู่บนฐานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอย่างเบ็ดเสร็จ

“พื้นที่ตรงนี้จึงเป็นพื้นที่ Winning Zone ของแบรนด์ไทย และไทยเวลเนส เพราะสุขภาวะองค์รวมคือสิ่งที่โลกกำลังต้องการ และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เป็นเสมือนสินทรัพย์ในผืนแผ่นดินของบ้านเรา ซึ่งระบบนวัตกรรมสมุนไพรไทยพรีเมียมนี้เองคือคำตอบสำคัญบนเวทีสากลที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากแบรนด์คนไทยได้”


พรวนผืนดินหนุนเกษตรกรต้นน้ำ
พึ่งระบบ AI จัดฐานข้อมูล ยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก

นอกจากสรรพคุณข้างต้น กิ๊กได้เปิดใจถึงแนวคิดการสร้างความยั่งยืนที่ต้องเริ่มจากการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ “ต้นน้ำ” แบรนด์เข้าไปสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้ปลูกขิงและหอมแดง ยกระดับวัตถุดิบที่เคยมีราคาตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 20-30 บาท ให้กลายเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูง จากนั้นในกระบวนการ “กลางน้ำ” ได้นำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้ในการหมักพิเศษเพื่อสกัดสารสำคัญให้มีอนุภาคเล็กระดับถุงสารอาหารซึมลึก

ก่อนจะส่งต่อไปสู่ “ปลายน้ำ” ในการผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงพ่วงด้วยระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูล Data Tracking สภาพหนังศีรษะและเส้นผมของผู้ใช้จริง เพื่อส่งข้อมูลย้อนกลับไปเป็นฐานองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำในการพัฒนาสายพันธุ์ และวางแนวทางการทำเกษตรกรรมได้อย่างแม่นยำ เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ตอบโจทย์ตลาดโลกได้สูงสุด อันนำไปสู่การร่วมสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน สามารถ “พลิกฟื้น” มูลค่าขึ้นมาได้หลายเท่าตัว ซึ่งเป็นการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้ “จริง” และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกิ๊ก

ขณะที่การบุกตลาดต่างประเทศ แบรนด์ยังเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็น “ด่านหน้า” ในการเปิดประตูสู่ตลาดโลก เพื่อส่งออกชุดองค์ความรู้และศาสตร์การดูแลหนังศีรษะตามแบบฉบับแพทย์แผนไทยครบวงจรคู่ขนานกันไป โดยกิ๊กตั้งเป้าไว้ว่า “เราใช้ตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นเหมือนด่านหน้าในการขยายศักยภาพบนเวทีสากล ตัวอย่างพันธมิตรที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ว่านวัตกรรมของเราช่วยให้คนไข้ไม่ต้องใส่หมวกหรือใส่วิกผมอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าภูมิปัญญาไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูงและตอบโจทย์ Global Demand ได้เหนือกว่าคู่แข่ง” กิ๊กขยายความสำเร็จในต่างแดน

อย่างไรก็ดี ในการขับเคลื่อนภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างธุรกิจหรือวิชาชีพนี้ "กิ๊กเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นเหมือนการพรวนดิน” โดยโทนิคทำหน้าที่เสมือนอาหารเสริมที่เข้าไปชุบชีวิตและฟื้นฟูเซลล์รากผม ส่วนศาสตร์การนวดบำบัดแบบไทยคือการทำให้หนังศีรษะมีความนุ่มและผ่อนคลาย เมื่อดินพร้อมและระบบไหลเวียนโลหิตดี เส้นผมก็จะสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนด้วยตัวเอง ซึ่งอุปมาอุปไมยดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า “ความสำเร็จในปัจจุบัน” ของแบรนด์เกิดขึ้นได้จากการวางรากฐานระบบข้อมูลหลังบ้านให้แข็งแรง

ที่สำคัญคือ “ภูมิปัญญา” และ “นวัตกรรมสมุนไพรไทยพรีเมียม” ยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายตัวไปบนเวทีโลกได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่อีกมาก หากได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ แบรนด์ไทยจะประหนึ่งได้ขึ้นขับรถซูเปอร์คาร์ที่พร้อมพุ่งทะยานและนำพานวัตกรรมพืชสมุนไพรไปยึดพื้นที่ Winning Zone ในระดับสากลได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง

“เล็กพริกขี้หนู” ปรัชญา DPU ที่ถักทอระบบนิเวศสร้างคนสร้างอาชีพ

ขณะที่ รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คณบดีวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส (CHW) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมเปิดใจถึงความสำเร็จของศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขว่า คุณกิ๊กศึกษาในหลักสูตรพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ และด้วยพื้นฐานเดิมที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง เมื่อเข้ามารับการศึกษาจึงสามารถนำจิ๊กซอว์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมจนประสบความสำเร็จและสำเร็จการศึกษาไปในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะผ่านการหล่อหลอมด้วยระบบการศึกษาที่ให้รู้ลึกในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหลักการสร้างนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Reskill) แพทย์แผนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้นักศึกษาเห็นแนวโน้มด้านสุขภาพองค์รวมของโลก และดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาโฟกัสธุรกิจให้ชัดเจน ยิ่งเมื่อคุณกิ๊กได้ร่วมมือกับทีมคลินิกอย่างหมออุ้ม (ดร.พท.คณิศร์ณิชา ชาญภา) รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนไทย CHW-DPU ก็ยิ่งช่วยผลักดันและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมจนฝ่าฟันการคัดเลือกผ่านเข้ารอบและคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานมาได้ในที่สุด

“ผลิตภัณฑ์แก้ผมหงอกที่คุณกิ๊กพัฒนาขึ้น ไม่ใช่เพียงการใช้สมุนไพรแบบทั่วไป แต่เป็นการนำภูมิปัญญาไทยบวกกับนวัตกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก การเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 100% ช่วยลดการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงสุด ถือเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นสิ่งที่ตอกย้ำคีย์เวิร์ดสำคัญคือ นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยสู่สากล”

เมื่อถามถึงหัวใจสำคัญในการเรียนการสอน ท่านคณบดียังให้ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า ความแตกต่างของหลักสูตรคือการมุ่งเน้นส่งมอบองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ไทยพรีเมียม สอดรับกับนโยบายของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ที่มุ่งยกระดับศักยภาพให้ผู้เรียนได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนี้ ส่งผลให้สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ติดตัวกลับไปคือเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มผู้ประกอบการเวลเนสที่เหนียวแน่น จนสามารถพัฒนาธุรกิจให้กลายเป็นหนึ่งในตองอูบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

“มันสนุกอย่างนี้ไง เห็นวิทยาลัยเราเป็นหน่วยงานเล็กๆ แต่เป็นเล็กพริกขี้หนู” รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ ย้ำ พร้อมระบุว่า ปัจจุบัน CHW-DPU ยังสามารถสร้างบุคลากรที่สร้างแรงขับเคลื่อนในวงการได้สูงมาก ผ่านการหล่อหลอมผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรมสู่อาชีพที่ยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย “ทำให้รุ่นที่มาเรียนต่อไปไม่ต้องกลัวว่าจะตีบตัน” และที่สำคัญคือ “ไม่ต้องกลัวว่าจะไปทับทางใคร”

ปักหมุดโรดแมปเชิงรุก
จับมือร่วมขยายโครงสร้างเวลเนสสากล

สำหรับทิศทางในอนาคต รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ ได้เผยถึงแผนปฏิบัติการในขั้นตอนต่อไปว่า CHW-DPU ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา "ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่" หรือ New Breed Entrepreneurs ผ่านการถ่ายทอด Know-How ทั้งด้านการตลาดและองค์ความรู้เชิงลึกของแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการวางโครงสร้างระบบแฟรนไชส์พรีเมียมคลินิกแพทย์แผนไทยและการนวดบำบัดต้นแบบ เพื่อเปิดพื้นที่ที่จะดึงศักยภาพและเอกลักษณ์ของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานสุขภาพระดับบนได้โดยตรงยิ่งขึ้น และรับประกันอนาคตเส้นทางอาชีพที่มั่นคงรองรับแน่นอน 100%

ด้านกิ๊กวางเป้าหมายระยะสั้นในการเร่งขยายช่องทางจัดจำหน่ายเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมถึงเครือข่ายด้านเวลเนส สปา และซาลอน เพื่อให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื้อรังทั่วประเทศเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินควบคู่กับการส่งมอบระบบบริหารจัดการให้แก่พันธมิตร ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริการที่แบรนด์วางไว้

"การที่เราวางกลยุทธ์บริการที่หลากหลาย มีทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการส่งมอบระบบบริหารจัดการให้พันธมิตร เป็นสิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นที่กิ๊กตั้งใจ เพราะเป้าหมายต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงการขยายตลาดของแบรนด์ แต่คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมสุขภาพที่แข่งขันได้ในรูปแบบประสบการณ์ในระดับสากล พร้อมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านสุขภาพ ไปจนถึงผู้บริโภคในตลาดเวลเนสโลก" กิ๊ก สรุปทิ้งท้าย

ถอดสูตรสำเร็จ ‘SANNY EXPERT’ แบรนด์บำบัดผมหงอกของศิษย์เก่า DPU คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน AGRI PLUS AWARD 2026 พลิกสมุนไพรพื้นบ้านสู่ตลาดเวลเนสสากล
ถอดสูตรสำเร็จ ‘SANNY EXPERT’ แบรนด์บำบัดผมหงอกของศิษย์เก่า DPU คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน AGRI PLUS AWARD 2026 พลิกสมุนไพรพื้นบ้านสู่ตลาดเวลเนสสากล
ถอดสูตรสำเร็จ ‘SANNY EXPERT’ แบรนด์บำบัดผมหงอกของศิษย์เก่า DPU คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน AGRI PLUS AWARD 2026 พลิกสมุนไพรพื้นบ้านสู่ตลาดเวลเนสสากล