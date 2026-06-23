สมาพันธ์ SME ไทยเตรียมจัด THAI MSME FORUM 2026 เวทีรวมพลังภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่อนาคต

ในช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้น การเข้าถึงนโยบายภาครัฐ แหล่งทุน องค์ความรู้ และเครือข่ายความร่วมมือ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ MSME ไทย
THAI MSME FORUM 2026 จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานสัมมนาทางธุรกิจ แต่เป็นเวทีแห่งการเชื่อมโยงระหว่างผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงาน องค์กรและผู้ประกอบการ MSME เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจ แลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจ และร่วมกันผลักดันแนวทางการพัฒนา MSME ไทยให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
ภายในงานจะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุน องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ตลอดจนผู้ประกอบการ MSME จากทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในหลากหลายมิติ
คาดว่าจะมีผู้บริหารและผู้นำทางธุรกิจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน โดยผลลัพธ์สำคัญของงานไม่เพียงอยู่ที่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการ และการสร้างกลไกความร่วมมือที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในระยะยาว
THAI MSME FORUM 2026 จึงนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนดอนาคตของ MSME ไทย ให้สามารถเติบโต แข่งขัน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลก
สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เสวนาพิเศษ และกิจกรรม Dinner Talk ภายในงานได้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/C59dqpVPkaJPgnKb7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 06-1028-4009
Facebook : SME THAI สมาพันธ์ SME ไทย
THAI MSME FORUM 2026
Theme: เปลี่ยนนโยบายให้เป็นโอกาสทางธุรกิจของ MSME ไทย
📅 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569
📍 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
“ร่วมค้นหาโอกาสใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจ และกำหนดอนาคต MSME ไทยไปด้วยกัน”