อัยการสั่งไม่ฟ้อง "บุญฤทธิ์" อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม คดียาเสพติด-ฟอกเงิน

อัยการสั่งไม่ฟ้อง "บุญฤทธิ์" อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โดนจับคดียาเสพติด-ฟอกเงิน เตรียมส่งสำนวนต่อให้ ผบ.ตร. พิจารณา หากเห็นพ้องสั่งไม่ฟ้อง คดีจะสิ้นสุดทันที
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 มีรายงานข่าวจากพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้ากรณี นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด–บางกอกน้อย) ของพรรคประชาชน ซึ่งเคยถูกกล่าวหาในคดียาเสพติดและฟอกเงิน จนพรรคต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
ล่าสุด พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว
รายงานข่าวระบุว่า คดีได้พ้นกำหนดระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาไปแล้ว และพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง อย่างไรก็ตาม กระบวนการตามกฎหมายยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำนวนจะต้องถูกส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พิจารณาว่าจะเห็นพ้องกับคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่
หาก ผบ.ตร. เห็นชอบกับความเห็นของอัยการ คดีจะสิ้นสุดลงในชั้นพนักงานอัยการ แต่หากมีความเห็นแย้ง จะต้องส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แตกต่างไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของผู้สมัครรายดังกล่าว พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ส่งผลให้พรรคประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้สมัครในพื้นที่ กทม. เขต 33 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในขณะนั้น
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่พรรคเคยเผชิญมาก่อน โดยชี้ให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วอัยการไม่ได้มีคำสั่งฟ้องคดีนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการกล่าวหาในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของพรรคไปแล้ว แม้คดีจะมีพัฒนาการไปในอีกทิศทางหนึ่งก็ตาม
ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ดีเอสไอเปิดชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน Forex ว่า ต้องรอรายละเอียดและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน พร้อมยกกรณีอดีตผู้สมัคร สส.กทม. ของพรรคเป็นตัวอย่าง โดยระบุว่า แม้ในขณะนั้นจะมีการฝากขังและผู้สมัครต้องหลุดจากสถานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ท้ายที่สุดอัยการก็ไม่ได้มีคำสั่งฟ้องแต่อย่างใด
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตกเป็นเป้าสงสัย เนื่องจากอาจมีกรณีที่ข้อกล่าวหาไม่มีมูลความจริง ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงและครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหานั้นมีอยู่ไม่น้อย
ทั้งนี้ ยังต้องติดตามว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีความเห็นสอดคล้องกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ หรือจะมีความเห็นแย้งเพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของอัยการสูงสุดในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม.