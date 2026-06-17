กทพ. สั่งปรับหนัก 6 ล้อขนบ้านน็อกดาวน์สูงเกิน ติดคาด่านเก็บเงินบูรพาวิถี ทำรถติดสาหัส

หลังจากรถติดวินาศสันตะโร! เมื่อรถ 6 ล้อ ดันทุรังขน 'บ้านน็อกดาวน์' สูงเกินพิกัดขึ้นทางด่วนบูรพาวิถี สุดท้ายชนขอบด่านติดแหง็กอยู่ด่านบางแก้ว ทำเอาจราจรสาย 9 และบางพลี-สุขสวัสดิ์ ติดหนึบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันลากรถถอยย้อนศรเคลียร์ทางสำเร็จ พร้อมคุมตัวคนขับส่งตำรวจปรับทันที
วันนี้ (17 มิ.ย.) เพจ “FM91 Trafficpro" โพสต์ภาพรถบรรทุกขนบ้านน็อกดาวน์ขึ้นทางพิเศษบูรพาวิถี ขาออก แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ ทำให้ติดอยู่บริเวณด่านเก็บเงิน โดยทางเพจระบุว่า “ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาออก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) มีอุบัติเหตุ รถบรรทุก เบียดหน้าด่านเก็บเงิน รถติด ท้ายแถวสะสมวงแหวนตะวันออก สาย 9 และทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ ที่มุ่งหน้าทางพิเศษบูรพาวิถี ขาออก“
ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก 6 ล้อบรรทุกบ้านน็อกดาวน์ที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด พยายามใช้ทางพิเศษและเกิดติดค้างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาออก มุ่งหน้าชลบุรี ส่งผลให้ต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางชั่วคราว 1 ช่อง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การจราจรติดขัด โดยมีรถสะสมต่อเนื่องบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) สาย 9 และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาออก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้ทางทราบ
และต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 08.12 น. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวออกจากพื้นที่ โดยนำรถย้อนกลับไปทางมอเตอร์เวย์ เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ กทพ. และตำรวจทางด่วน นำผู้ขับขี่พร้อมรถคันดังกล่าว ส่งศูนย์จัดการจราจรบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อออกหนังสือคำสั่งเปรียบเทียบปรับ เป็นที่เรียบร้อย