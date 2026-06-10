DPU จับมือ เซ็นทรัล รีเทล ยกระดับ นศ. ปั้นทักษะแห่งอนาคต ผสานจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ ในยุค Agentic AI

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมสุทธิเกตุ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคต Future Workforce ที่ผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรม Wellness และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนโมเดลธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน
สำหรับการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณวีรมลล์ จงชาณสิทโธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจรดปากกาความร่วมมือ โดยมี คุณเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว รักษาการผู้บริหารสายงานสรรหาบุคคลด้านปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในการผนึกกำลังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่พร้อมหล่อหลอมชุดความคิดแบบผู้ประกอบการและทักษะแห่งอนาคต เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหญ่ 2 ประเด็น คือ การเข้ามาของ AI ที่ส่งผลต่อการดิสรัปต์งาน และอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรกว่าร้อยละ 25 จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งสถานการณ์นี้จะส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับโลกในอีก 4 ปีข้างหน้า
มหาวิทยาลัยจึงปรับการเรียนการสอนสู่รูปแบบ Project-based Learning ทั้งในรูปแบบ Capstone Project และ Senior Project เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของนักศึกษาและฝึกให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ Agentic AI เพื่อสร้างระบบงานอัตโนมัติที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้รวดเร็วและคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะ Verify AI ที่สอดรับกับบริบทและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจนสูญเสียศักยภาพและกระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง
ขณะที่ คุณวีรมลล์ จงชาณสิทโธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากกล่าวแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติร่วมมือเป็นพันธมิตรลงนามความร่วมมือในวันนี้ ยังกล่าวชื่นชมศักยภาพของนักศึกษา DPU หลังร่วมทำงานในกิจกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการนำร่องด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability ที่นักศึกษาสามารถโชว์ไอเดียคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์จากน้ำตาลโตนดออกมาได้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ภาคธุรกิจในปัจจุบันกำลังมองหาอยู่
นอกจากนี้ คุณวีรมลล์ ยังระบุถึงโจทย์ของธุรกิจรีเทลในปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่จุดแข็งหลักของเซ็นทรัล รีเทล คือการมีช่องทางที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างและเทคโนโลยี AI ไม่สามารถเลียนแบบได้คือ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์” ของบุคลากรในการส่งมอบบริการด้วยความใส่ใจ ที่สร้างความเชื่อมโยงอันดีระหว่างบุคคล และเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องการจากคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต
สำหรับแนวทางความร่วมมือต่อจากนี้ มุ่งขับเคลื่อนร่วมกันผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ ด้าน Recruitment พร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ในทันที ด้าน Development ร่วมกันออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้าง Specialist ให้สอดรับกับ Future Workforce และด้าน Business Opportunity ในกลุ่มธุรกิจเทรนด์ Health & Wellness และผลิตภัณฑ์ Private Label ซึ่งจะมีการหารือกับผู้บริหารฝ่ายธุรกิจในเครือเพิ่มเติม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน