DPU ชูธง คว้าสามรางวัลใหญ่ระดับชาติ “CWIE ดีเด่น” การันตีระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ชูศักยภาพนักศึกษา CWIE สร้าง Global Talent ตอบโจทย์เศรษฐกิจมูลค่าสูง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศความสำเร็จด้วยรางวัลระดับชาติถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล "สถานศึกษาดำเนินการ CWIE นานาชาติดีเด่น" รางวัล "นักศึกษาที่มีโครงงาน CWIE นานาชาติดีเด่น" และ รางวัล "ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการดีเด่น" จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน “CWIE DAY 16th” วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2569 “CWIE 5.0 FOR ENTREPRENEURIAL SOCIETY: INNOVATION, RESILIENCE, AND LIFELONG LEARNING” เพื่อสังคมผู้ประกอบการ นวัตกรรม ความยืดหยุ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งสามประเภทร่วมนำเสนอผลงานในนิทรรศการผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ร่วมกิจกรรมเสวนาระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงกับทักษะที่โลกการทำงานยุคใหม่ต้องการ และร่วมกิจกรรม Matching ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการคุณภาพ
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดำเนินการ CWIE นานาชาติดีเด่นว่า โมเดลการบริหารงานแบบ Agile ของมหาวิทยาลัยเอื้อให้คณะวิชามีความคล่องตัวในการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการตามบริบทของศาสตร์สาขา ตั้งแต่การแสวงหาความร่วมมือจนถึงการร่วมกันออกแบบหลักสูตร และตั้งแต่เครือข่ายภายในประเทศจนถึงเครือข่ายนานาชาติ โดยมีคณาจารย์นิเทศ CWIE ทุกคนที่ผ่านการอบรมมาตรฐานของ สป.อว. ดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะที่ช่วยนักศึกษาเห็นคุณค่าและมูลค่าของทักษะการทำงาน มั่นใจในศักยภาพและเป้าหมาย สามารถก้าวข้ามความกังวลได้ และรู้วิธีปรับตนข้ามวัฒนธรรม ซึ่งทำให้สถานประกอบการ CWIE ทั้งในประเทศและต่างประเทศพึงพอใจ กลับเข้ามาเป็นระบบนิเวศ CWIE ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี เราจึงมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากและหลากหลาย พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Industry-Embedded Learning ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวคิด "เรียนได้งบ จบได้งาน" ของกระทรวง อว.
"DPU ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทำงานจริงและประสบการณ์ตรงจึงเป็นภารกิจสำคัญ และทำให้ CWIE เป็นกลไกหลักในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หลักสูตรของ DPU 100% โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางที่เรียกว่า DPU Core จึงสอดคล้องกับโลกอนาคต วิธีการประเมินผลแบบ Project-based ที่เข้มข้นตลอด 4 ปี ช่วยพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ และผลักดันให้นักศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ผ่านโครงงานสร้างสรรค์ที่สถานประกอบการนำไปใช้จริง เช่น โครงงาน Macau Ready ที่ได้รางวัลระดับชาติปีนี้ นอกเหนือจากการใช้งานในสถานประกอบการระดับสากล สำนักงานแรงงานฮ่องกงยังนำไปใช้ช่วยแรงงานใหม่ชาวไทย ให้ทราบวิธีทำงานแบบ short cut ลดความเครียดจากการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและกำแพงภาษา เป็น impact ซึ่งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยภูมิใจมาก"
อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ DPU กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล คิดว่า DPU CWIE เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้หลักการ Demand Driven กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม เราสามารถเชื่อมสถานประกอบการนานาชาติที่มี demand กับนักศึกษาที่มี demand พร้อมศักยภาพมาพบกัน คณาจารย์นิเทศของเราจะช่วยหนุนเสริมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติได้อย่างราบรื่น และหนุนเสริมให้นักศึกษาพัฒนาโครงงานที่สร้างคุณค่าแก่สถานประกอบการ เรามี MoU ที่มีข้อตกลงรัดกุมกับสถานประกอบการ ณ ต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่และความชำนาญเรื่องสวัสดิการชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อใช้พลังภาคีเครือข่าย “เป็นหูเป็นตา” ดูแลนักศึกษา CWIE นานาชาติ ทำให้ผู้ปกครองของนักศึกษาไว้วางใจ ปัจจุบันนักศึกษายังทำงานต่อเนื่องอยู่ที่โรงแรม Raffles at Galaxy Macau ในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนระดับสากลที่สูงขึ้น นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากสถานประกอบการด้วยความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยมอบโอกาสและเวทีแสดงศักยภาพ
นางสาวอทิตยา ตรีเจริญพร ตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล เจ้าของโครงงาน Macau Ready ยังได้ฝากข้อความถึงนักศึกษา CWIE รุ่นน้องว่า
如果你有机会了
ถ้าน้องมีโอกาสแล้ว
什么都不要害怕
ไม่ต้องกลัวอะไรเลย
我知道每个人
พี่รู้ว่าทุกคน
都是会有怎么呢
อาจจะมี
就心里面有害怕一点的感觉
ความรู้สึกกลัวอยู่ในใจอยู่บ้าง
假如是说啊
เช่นอาจคิดว่า
我觉得我的中文还不够好呀
ภาษาจีนของเรายังไม่ดีพอ
或者是啊我去了其他国家，我什么都不认识呀
หรือ ถ้าไปต่างประเทศ ฉันจะไม่รู้จักอะไรเลย
我谁都不认识那个国家我都不熟什么什么的
ไม่รู้จักใครเลย ไม่คุ้นเคยกับที่นั่นเลย
每个人正常的都是有害怕的
จริง ๆ แล้ว การรู้สึกกลัวเป็นเรื่องปกติของทุกคน
但是呢我觉得
แต่พี่คิดว่า
你不要把自己害怕的东西挡到自己的啊经验经历经验好吗
อย่าให้ความกลัวมาขวางโอกาสและเส้นทางการเติบโตของตัวเอง
ด้านนายกฤษณะ ผดุงพันธุ์ ผู้จัดการส่วนงานอำนวยการบิน ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัลผู้นิเทศในสถานประกอบการดีเด่น กล่าวแสดงความชื่นชมกระทรวง อว. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ความสำคัญกับ CWIE และเปิดโอกาสให้ Nok Air รวมถึงสถานประกอบการต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้นิเทศ หรือ Mentor ที่มุ่งมั่น ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ ทั้งที่ทันสมัยที่สุดในวงวิชาชีพ และที่เป็น tacit knowledge จากมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนา "คนรุ่นใหม่" ให้เป็นกำลังที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรม และก้าวไกลถึงระดับสากล
ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวว่า DPU ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากเครือข่ายภาคกลางตอนบนให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทนักศึกษา CWIE นานาชาติ ในปี 2565 ผู้ปฏิบัติการ CWIE ที่ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยเคยได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2567 และ 2568 ปัจจุบันทั้งสองท่านยังมีคุณูปการต่องาน CWIE ของ DPU และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใน 9 เครือข่ายภูมิภาคอย่างกว้างขวาง มาในปีนี้ DPU ก้าวต่อมาถึงรางวัลประเภทสถานศึกษาดำเนินงาน CWIE ดีเด่น พร้อมรางวัลประเภทนักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น และประเภทผู้นิเทศในสถานประกอบการดีเด่น นับเป็นพัฒนาการที่ดียิ่ง และเป็นกำลังใจให้มหาวิทยาลัยก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
"ขอขอบคุณ อว. และเครือข่ายภูมิภาคทั้ง 9 เครือข่ายที่ร่วมกันจัดการประกวดนี้ ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันทรงพลัง เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอุดมศึกษา ยกระดับ CWIE ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนากำลังคนและพัฒนาประเทศต่อไป" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กล่าวทิ้งท้าย