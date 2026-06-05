DPU ถ่ายทอดแนวคิด POTENTIALIGENCE ปลุกศักยภาพครูแนะแนว สพม.หนองคาย–บึงกาฬ ด้วยกระบวนการ Coaching เพื่ออนาคตผู้เรียน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดการได้งานทำของนักศึกษา โดยร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรม “ปลุกศักยภาพครูแนะแนวด้วยกระบวนการชี้แนะ (Coaching) เพื่ออนาคตผู้เรียน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยมีครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
กิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ซึ่งนำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ได้มุ่งเสริมบทบาทของครูแนะแนวให้เป็น “ผู้ชี้แนะอนาคต” ที่สามารถเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของนักเรียน และช่วยออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ เส้นทางอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการ Coaching เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับฟัง ตั้งคำถาม สะท้อนมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภัฏ เตชะเทวัญ ผู้อำนวยการ Corporate Strategy & Planning และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด POTENTIALIGENCE: การค้นพบ ปลดล็อก และพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของ DPU ในการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวข้ามการแนะแนวแบบเดิม ไปสู่การมองเห็นศักยภาพเฉพาะตัวของแต่ละคน ทั้งด้านทักษะ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ และเป้าหมายชีวิต
คุณภัฏกล่าวว่า โลกการศึกษาและโลกอาชีพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจทางเลือก และกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน การแนะแนวในยุคใหม่ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลเรื่องคณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่คือการช่วยให้นักเรียนค้นพบว่า “ตนเองมีศักยภาพอะไร” และจะพัฒนาศักยภาพนั้นไปสู่อนาคตที่เหมาะสมได้อย่างไร
หัวใจของการแนะแนวคือการทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง ครูแนะแนวจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้คำตอบ แต่เป็นผู้ชี้แนะที่ช่วยตั้งคำถาม เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้คิด ได้ค้นหา และได้ออกแบบอนาคตของตัวเองอย่างมั่นใจ แนวคิด POTENTIALIGENCE จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ครูและผู้เรียนมองเห็นศักยภาพรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดไปสู่การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้จริง
การอบรมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก การตั้งคำถามเชิงโค้ช การรับฟังอย่างลึกซึ้ง และการออกแบบกระบวนการแนะแนวที่ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถค้นพบตัวตน วางแผนอนาคต และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานยุคใหม่ ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภาคการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมกระบวนการการแนะแนวเพื่อให้ เด็กตัดสินใจเรียนต่อได้อย่างถูกต้องและมีความสุขถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศในด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การอบมรมให้ความรู้ในกิจกรรม “ปลุกศักยภาพครูแนะแนวด้วยกระบวนการชี้แนะ (Coaching) เพื่ออนาคตผู้เรียน” โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงไม่เพียงเป็นเวทีพัฒนาทักษะครูแนะแนวเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับงานแนะแนวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต เพื่อให้ครูสามารถเป็นพลังสำคัญในการปลุกศักยภาพของนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นเส้นทางของตนเอง และเติบโตไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจและมีเป้าหมาย