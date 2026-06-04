DPU จับมือ Huawei พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน ICT เชื่อมห้องเรียนสู่โลกเทคโนโลยีจริง เดินหน้าเส้นทาง Talent-to-Employment

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT โดยมุ่งเชื่อมโยงศักยภาพของภาคการศึกษาเข้ากับความเชี่ยวชาญของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการทำงานจริงในยุคดิจิทัล
พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมสุทธิเกตุ อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นพยาน ขณะที่ฝ่ายหัวเว่ยมี ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารระดับสูงจากหัวเว่ย ประเทศไทย ร่วมเป็นพยานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีในครั้งนี้
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพันธมิตรระยะยาวระหว่าง DPU และ Huawei บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของ DPU ได้เข้าถึงหลักสูตร เครื่องมือ สื่อการฝึกอบรม และองค์ความรู้ด้าน ICT ที่ทันสมัย
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว DPU และ Huawei จะร่วมกันสำรวจแนวทางการจัดอบรมนำร่องภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Huawei ICT Competition และ Huawei ICT Job Fair ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ การแข่งขันกับโจทย์จริง และการเชื่อมโยงนักศึกษากับโอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของความร่วมมือ คือ การพัฒนาเส้นทาง Talent-to-Employment Pathway เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของ DPU สามารถต่อยอดจากการเรียนรู้ทางวิชาการและการได้รับใบรับรอง ไปสู่ประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงาน สหกิจศึกษา และโอกาสทางอาชีพกับ Huawei ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเรียนในห้องเรียน แต่สามารถพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า DPU และ Huawei มีความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ซึ่ง Huawei เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีของ DPU การจัดทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือจากการทำงานเชิงปฏิบัติไปสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น
ดร.ดาริกา กล่าวต่อว่า ในยุคที่เทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต การเรียนรู้ และการทำงานอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ต้องรักษา “ความเป็นมนุษย์” และทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว และการเข้าใจบริบทของสังคม
“หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา แต่ต้องช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่สามารถเติบโตไปกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กยุคใหม่ต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความเข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อทำงานร่วมกับโลกที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น” ดร.ดาริกา กล่าว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังระบุว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากโจทย์จริง ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยความร่วมมือกับ Huawei จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขยายโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสเทคโนโลยีระดับโลก เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อมโยงสู่โอกาสในการทำงานในอนาคต
ด้าน ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อทุกมิติของเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วง 3–5 ปีที่ผ่านมา โลกได้เห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการแข่งขันและการพัฒนาของประเทศ
ดร.ชวพล กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ทั้งในเชิงจำนวนและคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนา skilled workforce หรือกำลังคนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี จึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะหากเทคโนโลยีเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่บุคลากรไม่สามารถปรับตัวได้ทัน การนำเทคโนโลยีไปใช้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ช้าลง
“เทคโนโลยีและทักษะของคนต้องพัฒนาไปพร้อมกัน หากบุคลากรมีทักษะที่ดี ก็จะสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้เร็วขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีถูกนำไปใช้มากขึ้น ก็จะยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ ตามมา เป็นวงจรที่เสริมแรงกันอย่างต่อเนื่อง” ดร.ชวพล กล่าว
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลักในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีองค์ความรู้และประสบการณ์จากการใช้งานเทคโนโลยีจริง การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงจะช่วยลดช่องว่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีที่องค์ความรู้มีวงจรชีวิตสั้น และต้องมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ดร.ชวพล ยังกล่าวถึงบทบาทของ Huawei ในการสนับสนุนการเรียนรู้ว่า นอกจากการสนับสนุนหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้ว Huawei ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การเรียนรู้ผ่านโจทย์จริง และการสัมผัสวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทสากล
อย่างไรก็ตาม DPU และ Huawei จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจ โดยมุ่งให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ด้าน ICT ที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศต่อไป