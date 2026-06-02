DPU ทะยานสู่มาตรฐานสากล เปิดบ้านต้อนรับการตรวจประเมินจากสถาบันระดับโลก IEAC ปลดล็อกศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด เน้น Student Outcome ผ่านระบบบ่มเพาะทักษะอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคและสากล โดยล่าสุด ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก International Education Accreditation Council (IEAC) สหราชอาณาจักร นำโดย Dr. Maurice Dimmock ประธานกรรมการ (Chairman, IEAC), Dr. Karl Meneghella ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer: COO, IEAC), Assoc. Prof. Dr. Boontida Meg Uapipatanakul ผู้ตรวจประเมินอาวุโส, Ms.Panussanun Samuntasarikit ผู้ประสานงานการตรวจประเมิน ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ณ อาคารสำนักอธิการบดี เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งการประเมินในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ระบบการดูแลนักศึกษาแบบครบวงจร คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจและมีศักยภาพรอบด้าน

ในโอกาสนี้ อธิการบดี DPU ได้นำเสนอภาพใหญ่ของการพัฒนานักศึกษาในช่วงแผนงาน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) เพื่อผลักดันให้นักศึกษาทุกคนสามารถค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในตนเอง โดยหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพนักศึกษาของ DPU คือการปฏิรูปหลักสูตรสู่ระบบ Outcome-Based Education และ Modular Structure ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Student Outcomes) ที่เป็นรูปธรรม ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริงผ่านโจทย์จากภาคธุรกิจ ควบคู่กับการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้นักศึกษาได้สะสมทักษะสำคัญตั้งแต่ระหว่างเรียน ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกลายเป็นสมรรถนะจำเป็นของกำลังคนยุคใหม่

กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองเจอ ได้พบแนวทางที่ใช่ และสามารถเลือกเส้นทางอาชีพได้อย่างแม่นยำ โดยมี "DPU Core" เป็นนวัตกรรมแกนกลางในการบ่มเพาะ Soft Skills และ "DPU DNA" ให้กับนักศึกษาทุกคนตลอด 3 ปีแรก ก่อนจะประมวลความรู้ผ่าน Capstone Project ข้ามศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสร้าง Mindset ที่จำเป็นต่อโลกอนาคต โดยเฉพาะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่สามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพการเรียน การทำงาน และการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคมและภาคธุรกิจได้จริง

ขณะเดียวกัน DPU ยังออกแบบประสบการณ์ระหว่างเรียนให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานจริงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้จากโครงการจริง การทำงานร่วมกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเสมือนอาชีพ การประกวดผลงาน เวทีนำเสนอไอเดีย ตลอดจนกิจกรรม Exhibition ที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อสาธารณะและภาคธุรกิจ กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพ แต่ยังสร้างความมั่นใจ ฝึกการสื่อสาร การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และการต่อยอดผลงานไปสู่โอกาสทางอาชีพในอนาคต


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์ DPU Potentialigence Center เพื่อทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) ในตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยนำกรอบจิตวิทยาและสมรรถนะสากลมาวิเคราะห์ทักษะอย่างลงลึก ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน พร้อมสะท้อนตัวตนผ่านระบบ "DPU Passport Profile" และเครื่องมือประเมินผลดิจิทัล ศูนย์ดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเวิร์กช็อป การโค้ช การแนะแนวอาชีพ การจัดแสดงผลงาน Exhibition การสร้างพื้นที่ทดลองศักยภาพ และกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวเองจากประสบการณ์จริง ร่วมกับการขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ยุคใหม่ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการการันตีความสำเร็จในอาชีพการงาน (Career Success) ของบัณฑิตในอนาคต

ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการ IEAC ได้กล่าวแสดงความชื่นชม DPU อย่างยิ่ง โดยยกย่องให้เป็นสถาบันที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงความโดดเด่นของศูนย์ DPU Potentialigence Center ที่สามารถแปลงแนวคิดการพัฒนา Soft Skills กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาค้นหาตัวเองเจอ และการพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการประเมินศักยภาพรายบุคคลเข้ากับกิจกรรมพัฒนาทักษะ การสร้างประสบการณ์จริงระหว่างเรียน และการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ วิธีคิด และความมั่นใจในการก้าวสู่อาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังชื่นชมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่า 1,500 แห่ง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Student Outcomes) และการสร้างความสำเร็จในอาชีพการงาน (Career Success) ที่ยอดเยี่ยม โดยมีสถิตินักศึกษามากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับความสนใจและได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของ DPU ไม่ได้หยุดอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน แต่เป็นการออกแบบเส้นทางการเติบโตของนักศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การค้นพบศักยภาพของตนเอง การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ การสร้างผลงานและประสบการณ์จริง ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารใหม่มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทันสมัย และรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคต

ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลและข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมจะนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับนานาชาติที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการค้นพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะแห่งอนาคต สร้าง Mindset ที่เท่าทัน AI และโลกการทำงานยุคใหม่ ตลอดจนร่วมปลุกพลังศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีประสบการณ์จริง มีความมั่นใจในเส้นทางอาชีพ และตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป































