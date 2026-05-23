เขมรดับสยอง 14 ศพ อุบัติเหตุรถส่งคนงาน 2 เหตุการณ์เมื่อเช้า บาดเจ็บรวม 77 ราย

เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถรับส่งคนงานโรงงานที่จังหวัดกำปงชนัง กัมพูชา เมื่อเช้า ขณะรถส่งคนงานอีกคันพลิกคว่ำที่จังหวัดสวายเรียง 2 เหตุการณ์เสียชีวิตรวมกัน 14 ราย บาดเจ็บ 77 ราย
นายซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ เปิดเผยว่า เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งร้ายแรงในกัมพูชา 2 กรณีเมื่อเช้าวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา กรณีแรกที่อำเภอกำปงตระลาจ จังหวัดกำปงชนัง รถบรรทุกขนาดใหญ่ชนกับรถรับส่งคนงาน บนทางหลวงหมายเลข 5 ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บสาหัส 10 ราย ส่วนคนงานคนอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
กรณีที่ 2 รถรับส่งคนงานพลิกคว่ำที่เมืองสวายเรียง จังหวัดสวายเรียง ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บสาหัส 5 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 16 ราย
กระทรวงแรงงานได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุทางจราจรที่ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต 13 ราย และบาดเจ็บกว่า 30 คน พร้อมระบุว่า "ขอร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียอันโศกเศร้า และเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎจราจร"
นายซุน เมษา กล่าวว่า กระทรวงและรัฐมนตรีต่างมีความโศกเศร้าและสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งต่ออุบัติเหตุทางจราจรทั้ง 2 กรณีนี้ ทันทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุ สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ (NSSF) กรมแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ใกล้เคียง ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือและประสานงานนำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด และขณะนี้กำลังทยอยส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลกาลเมต
นอกจากนี้ นายซุน เมษา ยังได้เรียกร้องอย่างจริงจังให้ทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางจราจรอันร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของกระทรวงจะลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดงานศพ และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในพิธีศพของพี่น้องคนงาน ผู้ประสบอุบัติเหตุจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างครบถ้วนตามกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด
ต่อมาเมื่อเวลา 12:00 น. วันเดียวกัน นายซุน เมษา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุจราจรในจังหวัดกำปงชนังมีผู้ประสบภัย 53 ราย (หญิง 50 ราย) เสียชีวิต 9 ราย (หญิง 8 ราย) บาดเจ็บสาหัส 9 ราย (หญิง 8 ราย) และบาดเจ็บเล็กน้อย 35 ราย (หญิง 34 ราย)
ขณะที่อุบัติเหตุในเมืองสวายเรียง จังหวัดสวายเรียง มีผู้ประสบภัย 40 ราย (หญิง 24 ราย) รวมถึงเสียชีวิต 5 ราย (หญิง 2 ราย) บาดเจ็บสาหัส 6 ราย (หญิง 4 ราย) และบาดเจ็บเล็กน้อย 29 ราย (หญิง 18 ราย)
รวมแล้ว ทั้งสองเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย บาดเจ็บ 77 ราย อาการสาหัส 15 ราย