ANT-DPU จับมือ ThaiPFA จัดเวิร์กชอป “Game of Money” ถอดกติกาการเงินเป็นสายเกม เสริม “วิชาชีวิต” รับมือโลกทำงานจริงไม่มีปุ่มรีสตาร์ท

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ ศูนย์อบรม Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศภายใต้แนวคิด “วิชาชีวิต” บ่มเพาะทักษะ Soft Skills พร้อมจุดประกายการบริหารเงินส่วนบุคคลผ่านหัวข้อ "Game of Money – Game of Life" เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริงในฐานะ First Jobbers ได้อย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นเพียงความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพและวิชาการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามศาสตร์ที่สนใจ แต่ในโลกความเป็นจริงยังมี “วิชาชีวิต” ที่ถือเป็นทักษะสำคัญในการจัดการตนเองให้อยู่รอดได้ในอนาคตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอผลงาน และการสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นด่านแรกในการเริ่มต้นอาชีพ
กิจกรรมปัจฉิมในปีนี้จึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเผชิญโลกภายนอก โดยในภาคเช้า ผศ.วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ANT DPU ร่วมกับ อาจารย์ภัทรา รัตโมรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม ANT DPU ได้จับมือกับ อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ (Potentialigence Center) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการปรับตัวและการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการสมัครงานยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการจัดทำ Resume หรือ CV ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน
ขณะที่กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการบรรยายและเวิร์กชอป โดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒนธนกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์อบรม Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ด้านการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังก้าวไปเป็น First Jobber ในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทาย โดยมีการปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเงินส่วนบุคคลที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่ยาก ไกลตัว และน่าเบื่อ ให้กลายเป็น “เกมชีวิต” ที่เข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของนักศึกษาสายครีเอทีฟ เกม และดิจิทัลอาร์ต การอธิบายด้วยภาษาของเกมจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมสเตตัสในชีวิตจริงได้ทันที
การร้อยเรียงกติกาการเงินผ่านภาษาเกมนี้ ช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพสเตตัสตนเองได้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้รายได้เป็นค่า HP หรือพลังชีวิตหลัก ขณะที่ค่าใช้จ่ายคือดาเมจ (Damage) ตัวเลขสีแดงที่คอยลดเลือดทุกเดือน และหนี้สินคือสถานะผิดปกติหรือดีบัฟ (Debuff) ที่ทำให้ชีวิตเดินช้าลง ส่วนเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเปรียบเหมือนบอสลับที่ต้องใช้เกราะป้องกัน (Shield) อย่างเงินสำรองฉุกเฉินมาเซฟไม่ให้ตัวละครเจอสภาวะ Game Over โดยมีภาษีเป็นกติกาของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรู้ และระบบการออมและการลงทุนทำหน้าที่อัปเลเวล (Level Up) ตัวละครไปสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดในโลกการทำงานจริงที่ไม่มีปุ่มรีสตาร์ท
นอกจากนี้ ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงหัวใจสำคัญของการติดอาวุธทางปัญญาในครั้งนี้ว่า “สิ่งที่อยากฝากน้องๆ นักศึกษา ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนแรก การออม ภาษี หรือการลงทุน แต่คือการเข้าใจว่าการเงิน เป็นทักษะชีวิตที่ต้องใช้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเอง เพราะชีวิตหลังเรียนจบอาจไม่ได้เป็นแค่เกมเศรษฐีที่เดินไปแล้วหวังว่าจะตกช่องได้เงิน แต่อาจเป็นเกมเอาชีวิตรอดหรือ Survival ที่ถ้าไม่รู้กติกา เราอาจเสียทั้งเวลา โอกาส และความมั่นใจไปโดยไม่จำเป็น”
ภายในกิจกรรมยังได้นำเสนอเครื่องมือทางนวัตกรรมอย่างแอปพลิเคชัน All about FIN ให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยระบบจะประมวลผลและแสดงแผนการเงินออกมาในรูปแบบกราฟอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นทิศทางการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการยกกรณีศึกษาตัวอย่างการจัดสรรรายได้ของ First Jobber ที่มีเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท ซึ่งผลจากการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบจำลองนี้ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตใหม่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจนมีเงินเหลือออมได้สูงถึงเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้นักศึกษาเห็นว่าการวางแผนการเงินในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
สำหรับบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมยังเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง โดยทีมงานจากศูนย์อบรม ThaiPFA ได้เดินลงไปให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเงินแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว โดยนักศึกษายังสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้ช่วยเปลี่ยนเรื่องการเงินที่เคยน่าเบื่อให้กลายเป็นวิชาชีวิตที่สนุก และเปิดมุมมองให้เห็นแนวทางจัดการตนเองได้ทันทีหลังเรียนจบ
ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อบรม ThaiPFA ยังได้กล่าวทิ้งท้ายแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการติดอาวุธทางปัญญาด้านการเงินแก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือน “ต้นกล้า” ที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต
“อันดับแรกต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นกล้าที่เราได้บ่มเพาะ เพราะเรื่องเงิน ถ้ารู้กติกา ใคร ๆ ก็ชนะได้ และหากเราได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการจัดการเงินในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ เรามั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตอย่างมั่นคง รวดเร็ว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน สามารถวางแผนจัดการชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต