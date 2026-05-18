WHO ประกาศ “อีโบลา” เป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก หลังลามติดเชื้อข้ามพรมแดน คองโก-ยูกันดา วิกฤต

อนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระดับสากล หลังตรวจพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ “บุนดิบูจโย” ลุกลามข้ามพรมแดนดีอาร์คองโกสู่ยูกันดา ด้าน หมอแล็บฯ เผยข้อมูลสุดสะพรึง โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อาการรุนแรงถึงขั้นเลือดออกอวัยวะภายใน เผยอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงถึงครึ่งต่อครึ่ง ย้ำยังไม่เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) แต่ทั่วโลกต้องจับตาใกล้ชิด
วันนี้ (18 พ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ออกมาโพสต์เผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หลังเกิดการระบาดระลอกล่าสุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย คองโก
โดยระบุข้อความว่า "WHO ประกาศให้ “อีโบลา” ในดีอาร์คองโกและยูกันดา เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” หลังการระบาดเริ่มลุกลามข้ามพรมแดนแล้ว
ตอนนี้ในดีอาร์คองโกพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 336 ราย เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 88 ราย และมีผู้ติดเชื้อยืนยันทางห้องแล็บ 8 ราย ส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย
เชื้อที่ระบาดรอบนี้คือ อีโบลาสายพันธุ์ “บุนดิบูจโย” ซึ่งน่ากังวลมาก เพราะยังไม่มีวัคซีนและยารักษาเฉพาะ แถมอัตราการเสียชีวิตอาจสูงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ พูดง่ายๆว่าถ้าติดเชื้อ 2 คน จะเสียชีวิต 1 คน
โรคนี้ไม่ได้ติดง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด แต่ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรง เช่น เลือด อาเจียน เหงื่อ น้ำลาย น้ำอสุจิ เสื้อผ้า หรือเครื่องนอนของผู้ป่วย
ระยะฟักตัวของโรคอยู่ประมาณ 2 ถึง 21 วัน ช่วงแรกอาการจะเหมือนไข้หนัก ๆ มีไข้สูง ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาเจียน และบางรายอาจมีผื่นขึ้น จากนั้นอาการสามารถลุกลามจนเกิดเลือดออกภายใน เลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ และช็อกจนเสียชีวิตได้
ตอนนี้ WHO ยังไม่ประกาศเป็น Pandemic แต่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดครับ เพราะเริ่มมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อข้ามประเทศแล้ว และพื้นที่ระบาดในดีอาร์คองโกก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งสงคราม ความไม่สงบ และระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอ ก็เลยทำให้ควบคุมโรคได้ยากมาก"