DPU จับมือ SOOP ไทยแลนด์ เปิดประตูนักศึกษาสู่แพลตฟอร์มระดับโลก เสริมศักยภาพด้านภาษา คอนเทนต์ สตรีมมิ่ง และอีสปอร์ต ต่อยอดการเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยคณะศิลปศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ SOOP เปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ สตรีมมิ่ง อีสปอร์ต และแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลากหลายมิติ ทั้งด้านภาษาเกาหลี การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การผลิตคอนเทนต์ การทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนการสร้างรายได้จากโลกดิจิทัล เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ Mr. Daniel Choi Youngwoo CEO and Representative Director of SOOP Co., Ltd. คุณอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน Director of Management บริษัท SOOP (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองคณะเข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมสมภพ (5-2) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับบริษัท SOOP (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานจริง
ดร.วริศ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แต่ยังต่อยอดไปสู่การใช้ภาษาในบริบทวิชาชีพ เช่น การเจรจาธุรกิจ การผลิตสื่อ สารสนเทศ การทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติ และการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจ
ความร่วมมือกับบริษัท SOOP (ไทยแลนด์) จำกัด จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริง เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้อุตสาหกรรมดิจิทัลและสตรีมมิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความโดดเด่นและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้านล่าม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการทำงานร่วมกับทีมงานชาวเกาหลี ตลอดจนการเข้าใจพฤติกรรมผู้ชมและระบบนิเวศของแพลตฟอร์มดิจิทัลในยุคใหม่
ดร.วริศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่กระแส K-Content ไม่ว่าจะเป็นเกม สตรีมมิ่ง ดนตรี ซีรีส์ หรือวัฒนธรรมเกาหลี ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาเกาหลี ควบคู่กับความเข้าใจในระบบนิเวศดิจิทัลของเกาหลี จึงเป็นกำลังคนที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างมาก ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการลงนามทางวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนในอนาคตของนักศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายวิชาชีพ และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในระดับนานาชาติ
ด้าน ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกหลายแห่งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สร้างความตื่นเต้นและมีความหมายอย่างยิ่ง เนื่องจาก SOOP เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ สตรีมมิ่ง และครีเอเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ที่มุ่งผลักดันผู้เรียนให้ก้าวไกลกว่าการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ทั่วไป ภายใต้แนวคิด “Beyond Content Creator”
“การที่นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลก จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจโลกของคอนเทนต์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของแพลตฟอร์ม การสร้างคอมมูนิตี้ และการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์จากทั่วโลกสามารถสร้างตัวตน สร้างผลงาน และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ได้จริง” ผศ.ศิวนารถ กล่าว
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคอนเทนต์และสตรีมมิ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานจริงที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวตน ค้นพบศักยภาพของตนเอง และมองเห็นเส้นทางอาชีพตั้งแต่ช่วงต้นของการศึกษา โดยคณะนิเทศศาสตร์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้จากคอนเทนต์ และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ทั้งนี้ การร่วมมือกับ SOOP จะช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับแพลตฟอร์มที่มีโมเดลการทำงานจริง มีระบบสนับสนุนครีเอเตอร์ และมีโอกาสในการสร้างรายได้จากผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ การสร้างประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมสื่อยุคใหม่
“ผมเชื่อว่าการได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลกเช่นนี้ จะนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และคณะนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ ขอขอบคุณ บริษัท SOOP (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้เกียรติและเห็นศักยภาพของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะสามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต” ผศ.ศิวนารถ กล่าว
ขณะที่ทางด้านคุณอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน Director of Management บริษัท SOOP (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้มาจากการที่ SOOP มองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มกีฬา อีสปอร์ต และคอนเทนต์ดิจิทัล ซึ่งยังมีพื้นที่อีกมากในการพัฒนาให้ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับอย่างเหมาะสม เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับพันธมิตรและเห็นรายชื่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือ จึงเกิดความสนใจที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย ฟังแนวทางหลักสูตร และทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาอย่างไร
“เราไม่ได้มองเพียงเรื่องอีสปอร์ตอย่างเดียว แต่ต้องการมองภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีกับหลักสูตร การเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเส้นทางอาชีพที่พวกเขาวางไว้ว่าเชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้มากน้อยเพียงใด เมื่อได้พูดคุยกันมากขึ้น จึงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน และ MOU จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถพัฒนาความร่วมมือร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง” คุณอานนท์ กล่าว
สำหรับแนวทางความร่วมมือในระยะแรก SOOP (ไทยแลนด์) มีเป้าหมายสนับสนุนนักศึกษาให้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับงานจริง โดยเฉพาะงานโปรดักชันและอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การถ่ายทอดสด การทำงานของทีมเทคนิค การวางแผนงาน การสื่อสารกับผู้ชม และการบริหารจัดการงานในระดับมืออาชีพ
นอกจากนี้ SOOP ยังเห็นศักยภาพของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ DPU โดยเฉพาะสตูดิโอ เครื่องมือ และพื้นที่การเรียนรู้ที่มีความพร้อม ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การจัดกิจกรรม การฝึกงาน การบรรยายพิเศษ การทำอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ หรือการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นฐานในการพัฒนาความร่วมมือด้านคอนเทนต์และเทคโนโลยีในอนาคต
“อีสปอร์ตไม่ใช่แค่การเล่นเกม แต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อม วินัย การวางแผน ทีมเวิร์ก การดูแลตัวเอง และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่นเดียวกับกีฬาอื่น ๆ หากต้องการให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องลงทุนกับคน ความรู้ และระบบนิเวศของประเทศ” คุณอานนท์ กล่าว
ในด้านประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ นายอานนท์ กล่าวว่า ในระยะสั้น SOOP คาดหวังให้นักศึกษาที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้ฝึกงานจริงในงานอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้เรียนรู้จากทีมงานมืออาชีพ และเข้าใจว่างานในสเกลต่าง ๆ ตั้งแต่งานระยะสั้นไปจนถึงงานขนาดใหญ่มีการวางระบบและบริหารจัดการอย่างไร
ขณะเดียวกัน ในระยะยาว การที่นักศึกษาได้ทำงานจริงจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต แคสเตอร์ พิธีกร โปรดักชัน ไดเรกเตอร์ โชว์ไดเรกเตอร์ ทีมสคริปต์ ทีมวิดีโอ ทีมการตลาด หรือสายงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและคอนเทนต์ดิจิทัล