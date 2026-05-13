นิเทศศาสตร์ DPU จับมือ เทศบาลนครนนทบุรี ติวเข้มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สู่เส้นทางนักสื่อสาร "คอนเทนต์ครีเอเตอร์" มืออาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ผนึกกำลังร่วมเป็นวิทยากรหลักในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร "ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตัดต่อดีเด่น พัฒนาการนำเสนออย่างมืออาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับทักษะด้านการสื่อสารดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากนายวรุตม์ ปันยารชุน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการรวมจำนวน 70 คน เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานบริการสาธารณะและการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือผลิตสื่ออย่างถูกต้องและเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้การสื่อสารข้อมูลของเทศบาลนครนนทบุรีเข้าถึงง่าย สวยงาม และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเสนอแผนงาน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในฐานะหน่วยงานรุ่นใหม่ที่พร้อมสื่อสารกับประชาชนในทุกมิติ
ในส่วนของเนื้อหาการบรรยายเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะนิเทศศาสตร์ DPU นำโดยอาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ "การเล่าเรื่องยุคใหม่ สร้างคอนเทนต์ให้คนจดจำ และเทคนิคการสร้างความมั่นใจหน้ากล้อง" โดยได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลที่ต้องดึงดูดความสนใจได้ทันทีผ่านเทคนิค Storytelling หรือการเล่าเรื่องที่กินใจ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าผู้ฟังเป็นใคร มีระดับความรู้และพฤติกรรมการรับสื่ออย่างไร เพื่อให้สามารถออกแบบเนื้อหาได้ตรงใจผู้รับสารมากที่สุด พร้อมทั้งถ่ายทอดโครงสร้างการเล่าเรื่องสูตร "เปิด-ปรุง-ปิด" เริ่มจากการ "เปิด" ที่ต้องกระตุกต่อมความสนใจด้วยคำถามหรือคำคมที่กระชับ การ "ปรุง" ที่เป็นการขยายรายละเอียดเหตุการณ์ให้เกิดอารมณ์ร่วม และการ "ปิด" ที่สรุปคุณค่าของเรื่องราวเพื่อให้เกิดการจดจำในระยะยาว
นอกจากนี้ การบรรยายยังครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มแบบ Omnichannel ไม่ว่าจะเป็น TikTok ที่เน้นความเป็นธรรมชาติและความสนุกสนาน Instagram ที่เน้นภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ที่สวยงาม หรือ Facebook และ YouTube ที่ต้องการเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งและน่าเชื่อถือ โดยวิทยากรได้ย้ำว่า "ความเป็นตัวตน" หรือการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์โดดเด่นท่ามกลางข้อมูลมหาศาล พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้าน "เทคนิคการสร้างความมั่นใจหน้ากล้อง" ผ่านหลักการ 6 ด้าน คือการปรับทัศนคติ (Mindset) ให้มองว่ากล้องคือเพื่อน การรักษาจังหวะสายตา (Eye Contact) การใช้ภาษากาย (Body Language) ที่ดูเป็นธรรมชาติ การเลือกใช้คำสำคัญ (Keyword) การกำหนดจังหวะเวลา (Take Time) และการรักษาอัตลักษณ์เฉพาะตน (Identity) เพื่อลดความตื่นเต้นและเพิ่มพลังในการสื่อสารให้มีเสน่ห์และน่าติดตาม
ทางด้านอาจารย์อานนท์ บัวภา หัวหน้าหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ DPU ได้เสริมสร้างทักษะทางเทคนิคในหัวข้อ "เทคนิคการจัดภาพและมุมกล้องเพื่อการเล่าเรื่อง" โดยมุ่งเน้นการสอนพื้นฐานการผลิตวิดีโอตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) การถ่ายทำจริง (Production) และการตัดต่อ (Post-Production) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงภาษาภาพและมุมกล้องที่สามารถสื่อสารอารมณ์แทนคำพูดได้ ซึ่งจะช่วยให้วิดีโอที่ผลิตออกมามีคุณภาพระดับมืออาชีพและสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในช่วงท้ายของการอบรม ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ "ของดีเมืองนนท์" ความยาว 60-120 วินาที เพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะที่เรียนมาทั้งหมด ทั้งการวางโครงเรื่อง การจัดมุมกล้อง และการแสดงออกหน้ากล้อง โดยผลงานที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่สามารถนำเรื่องราวใกล้ตัวมาเล่าได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้ตอกย้ำว่าการเล่าเรื่องและความมั่นใจในการสื่อสารไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด แต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ซึ่งจะกลายเป็นอาวุธสำคัญของบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนการสื่อสารยุคดิจิทัลต่อไปอย่างยั่งยืน