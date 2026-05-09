วอนผู้ใจบุญช่วยประสานนำเข้ายาหายาก "Panhematin" ช่วยภรรยาหมอศิริราช ป่วยโรคพันธุกรรมรุนแรง

เรื่องราวสุดสะเทือนใจในโลกออนไลน์ เมื่อคุณหมอศิริราชวัย 34 ปี ต้องออกมาขอความช่วยเหลือตามหายาช่วยชีวิตภรรยาที่ป่วยโรคหายาก อาการวิกฤตจนขยับร่างกายไม่ได้และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยยาสำคัญอย่าง Heme (Panhematin) ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย
วันนี้ (9 พ.ค.) กลายเป็นเรื่องราวบีบหัวใจในโลกโซเชียล ฯ เมื่อคุณหมอศัลยกรรมกระดูก (Ortho) โดยระบุว่าเป็น ศิษย์เก่าศิริราชวัย 34 ปี ได้ส่งเรื่องราวขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ “Drama-addict” เพื่อตามหายาประคองชีวิตให้ภรรยาที่กำลังล้มป่วยหนักด้วยโรคหายาก และยาตัวนี้ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ร่างกายขยับไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งภรรยาของคุณหมอ ป่วยเป็นโรค Acute Intermittent Porphyria (AIP) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากมาก โดยปัจจุบันมีอาการกำเริบอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งแขนและขาทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้ ระบบหายใจล้มเหลว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้ป่วยยังมีสติรับรู้ครบถ้วน แต่ไม่สามารถสื่อสารหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง
ทั้งนี้ คุณหมอระบุว่า แม้จะพยายามรักษาด้วยยาที่มีอยู่ในไทย (สำหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง) แต่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษา ความหวังเดียวในขณะนี้คือยา Heme (Panhematin) ซึ่งมีรายงานว่าหากได้รับยาตัวนี้ ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติภายในไม่กี่เดือน ซึ่งยาตัวนี้ไม่มีในประเทศไทย ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีอยู่ที่ Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา และยังไม่สามารถหาช่องทางนำเข้าแบบเร่งด่วนได้ในขณะนี้
คุณหมอจึงตัดสินใจขอความเมตตาจากพลังโซเชียลฯและผู้ที่มีคอนเนคชันในการนำเข้ายา หรือชาวไทยในต่างแดนที่พอจะทราบช่องทางประสานงาน นำยาดังกล่าวส่งมายังโรงพยาบาลศิริราชโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับ "หัวใจอีกดวง" ของคุณหมอ
สำหรับผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือมีข้อมูลเรื่องการนำเข้ายาตัวนี้ สามารถติดต่อคุณหมอได้โดยตรงที่เบอร์: 085-556-2049