ป.โท การท่องเที่ยว DPU สุดปัง คิดสร้างสรรค์ 2 โครงการเรียนรู้ใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์ Soft Power & Wellness

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เผยว่า ปีการศึกษา 2569 ทางหลักสูตรได้ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ (Real World Learning) ในระดับปริญญาโท เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 2 โครงการ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เป็น ‘Smart People’ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โครงการแรก คือ การปั้นผู้เรียนให้เป็นผู้จัดงานอีเวนต์มืออาชีพ (Event Organizer) ในวิชาการท่องเที่ยวในเขตเมือง โดยรับโจทย์สำคัญ คือ การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในเขตเมืองพร้อมกับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้เรียนจะได้จัดงานใหญ่ คือ งาน Bangkok’s Food Soft Power โดยจะเนรมิตให้มหาวิทยาลัยเป็น Food Paradise จากการออกร้านค้าต่าง ๆ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงทุนทำธุรกิจภายในงาน และเปิดเวทีภายในให้นักศึกษาของหลักสูตรแข่งขันการทำอาหารไทยรสเลิศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทย ส่วนอีกหนึ่งเวทีสำหรับบุคคลภายนอก จะจัดแข่งขันในวงกว้างเพื่อแข่งขันการทำอาหารไทย สร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอาหารไทยจานเด็ดเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักและชื่นชอบในรสชาติอาหารไทย พร้อมชิงเงินรางวัลในทั้งสองเวที โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนในการเป็นผู้จัดงานอีเวนต์มืออาชีพ ผ่านการทำงานในสถานการณ์จริง
ส่วนโครงการที่สอง ผู้เรียนจะได้ทำโครงการสำคัญเพื่อตอบโจทย์เทรนด์กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดทริปนำเที่ยวเชิงสุขภาพที่สร้างมูลค่าได้จริง (Wellness Trip) ผู้เรียนจะได้นำความรู้ในวิชาดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจุดประกายความคิดร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นโครงงานให้เกิดขึ้นจริงและนำเสนอขายให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งจะได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้ประกอบการหลายภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับจังหวัด
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล กล่าวเสริมว่า การจัดงานทั้งสองโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ของหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ พร้อม ๆ กับได้รับประสบการณ์และได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในการทำธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยหลักสูตรจะมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การเรียนสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักสูตร www.dpu.ac.th/graduate/tm