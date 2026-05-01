นิเทศศาสตร์ DPU ปั้นนักสื่อสารรุ่นใหม่ ถอดรหัส “บางโพ” สู่แบรนด์ชุมชน “ตัวจริงเรื่องงานไม้” สะท้อนศักยภาพเรียนรู้จากพื้นที่จริง ต่อยอดสู่การสื่อสารแบรนด์ระดับมืออาชีพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) สร้างผลงานโดดเด่นผ่านโปรเจกต์ส่งท้ายภาคการศึกษา ในรายวิชาการจัดการแบรนด์ดิจิทัล (CD 309) ที่ ผศ.สุรางคนา ณ นคร เป็นผู้สอน ภายใต้หัวข้อ “Destination Branding” ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน “บางโพ” ถนนสายไม้เก่าแก่ที่อัดแน่นด้วยอัตลักษณ์และเรื่องราวทางวัฒนธรรม ก่อนนำมาต่อยอดสู่การสร้างแบรนด์ชุมชนในมุมมองใหม่ จนเกิดเป็นแนวคิด “ตัวจริงเรื่องงานไม้” ที่สะท้อนจิตวิญญาณของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ โดยมีนักศึกษาจำนวน 10 ทีมนำเสนอผลงานในรูปแบบ Brand Model และแผนการสื่อสารแบรนด์ “บางโพ” ต่อหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาชีพ นำโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ Sustainable Brands ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ระดับประเทศ พร้อมด้วย คุณสมคิด กอประเสริฐศรี หรือ “อากล้วย” ประธานประชาคมประชานฤมิตร บางโพ ซึ่งร่วมให้คำแนะนำและสะท้อนมุมมองเชิงลึกจากผู้ที่ทำงานกับชุมชนโดยตรง โดยมี ผศ.ศิวนารถ หงส์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอด้วย
คุณสมคิดกล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษา โดยระบุว่าแนวทางการทำงานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการค้นหาอัตลักษณ์ของบางโพได้อย่างน่าสนใจ การสื่อสารมีความสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ให้กับชุมชน หลายแนวคิดสามารถนำไปต่อยอดได้จริง โดยเฉพาะการวางตำแหน่งแบรนด์ “ตัวจริงเรื่องงานไม้” ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของบางโพได้อย่างตรงจุด พร้อมยืนยันว่าจะนำแนวคิดจากผลงานนักศึกษาไปหารือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานจริงในอนาคต
ด้าน ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ให้ข้อคิดสำคัญว่า การสร้างแบรนด์ชุมชนถือเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายที่สุด เนื่องจากต้องเข้าใจทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม และตัวตนของพื้นที่ การที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถพัฒนาแบรนด์โมเดลและแผนการสื่อสารได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาเพียง 1 ภาคการศึกษา ถือเป็นผลงานที่สะท้อนศักยภาพและความมุ่งมั่นอย่างชัดเจน พร้อมเน้นย้ำว่าทุกข้อเสนอแนะที่ได้รับคือกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่า
การลงมือทำงานกับ “พื้นที่จริง” และ “ผู้คนจริง” ยังเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้านของนักศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษาได้สะท้อนว่าการเริ่มต้นอาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ แต่เมื่อได้ลงพื้นที่และทำความเข้าใจบริบทของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนางานจนสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ว่า การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องค้นหา “แก่นแท้” หรือ DNA ของแบรนด์ให้พบ เพื่อให้การสื่อสารมีทิศทางและสามารถสร้างการจดจำได้อย่างแท้จริง
โครงการดังกล่าวสะท้อนแนวทางการเรียนรู้แบบ “Learning by Doing” ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง เชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับภาคชุมชนและภาควิชาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
จากโปรเจกต์ในห้องเรียน สู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ “บางโพ” ในมุมมองของคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงถนนสายไม้ แต่คือชุมชนที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Destination Brand ที่พร้อมก้าวต่อไปอย่างสง่างามบนพื้นฐานของความเป็น “ตัวจริงเรื่องงานไม้” ในโลกยุคใหม่