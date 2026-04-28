รัฐประศาสนศาสตร์ DPU นำทีมศึกษาดูงาน “จิตอาสา-เศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์ฝึก 904 เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ข้าราชการคุณภาพ ยึดหลักรู้รักสามัคคีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จำนวน 3 ท่าน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 87 คน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้าน “เศรษฐกิจพอเพียง (Day Trip)” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรมทหารราบที่ 11 เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและสังคมในระยะยาว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งเน้น “การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) ซึ่งดำเนินงานภายใต้พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ภายในกิจกรรม นักศึกษาและคณาจารย์ได้เรียนรู้หลักการสำคัญของ “จิตอาสา” ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ตลอดจนบทบาทของจิตอาสาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านการพัฒนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือการปฏิบัติภารกิจเฉพาะกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต
นอกจากนี้ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังถูกนำมาเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการบริหารภาครัฐ ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจ และคุณธรรมในการตัดสินใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพภายใน” ของนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะและจิตอาสา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในอนาคต
“นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ไม่ได้เรียนรู้เพียงทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจบริบทของสังคมจริง การลงพื้นที่และเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานจริง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก พลเอก ดร.นพดล ฟักอังกูร อาจารย์พิเศษของคณะ ที่ได้ให้การสนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาของการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับพระราชทานอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่ม รวมถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกฯ อย่างดียิ่ง สร้างความประทับใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้ง “ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม” พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสายงานภาครัฐ ซึ่งการมีจิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นค่านิยมหลักที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งมั่นปลูกฝังให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
โครงการดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน แต่ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยหล่อหลอมแนวคิด ทัศนคติ และจิตสำนึกของนักศึกษา ให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายของสังคมในอนาคต และสามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป