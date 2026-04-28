DPU จัดงาน JOB FAIR 2026 เชื่อมองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เปิดโอกาสงานกว่า 1,000 อัตรา ยกระดับการเรียนรู้สู่การทำงานจริง เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่อย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดงาน JOB FAIR 2026 รวมองค์กรพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรมระดับประเทศ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้าถึงโอกาสงานกว่า 1,000 ตำแหน่ง ครอบคลุมทั้งงานประจำ ฝึกงาน และพาร์ทไทม์ ควบคู่เวทีเสวนาและกิจกรรมพัฒนาทักษะจากภาคธุรกิจ มุ่งสร้างประสบการณ์ตรงและเสริมศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง ตั้งแต่ก่อนสำเร็จการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร และ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณบดีจากวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า บรรยากาศการจัดงาน “DPU JOB FAIR 2026” เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมหาวิทยาลัยมุ่งจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงตั้งแต่ระหว่างศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของยุคปัจจุบันที่การทำงานควบคู่กับการเรียนกลายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น โดยนักศึกษาจำนวนมากเตรียมความพร้อมด้วยเอกสารประวัติการศึกษาและผลงานกิจกรรม เข้าร่วมพูดคุยกับผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานประจำ งานพาร์ทไทม์ หรือ โอกาสการฝึกงาน โดยนักศึกษาบางส่วนสามารถได้รับโอกาสในการจ้างงานตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่ประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะงานในอุตสาหกรรม เห็นความต้องการขององค์กร และสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้วางระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ผ่านกระบวนการค้นหาความถนัด การพัฒนาสมรรถนะ และการทำโครงการเชิงปฏิบัติจริง จนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในชั้นปีที่ 4 โดยมีแผนพัฒนาเครื่องมือ “DPU Passport” เพื่อใช้แสดงศักยภาพและประสบการณ์ของนักศึกษาในรูปแบบที่ภาคธุรกิจสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ด้านนางสาวเกล็ดทราย อินทรพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “DPU JOB FAIR 2026” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับองค์กรชั้นนำและเข้าถึงโอกาสการทำงานมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ Inspiration Talk Session จากผู้มีประสบการณ์จริง และกิจกรรมภายในงานอีกหลากหลายรูปแบบ
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการและพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเปิดรับสมัครงานโดยตรง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมด้านการฝึกงาน ขณะเดียวกันยังครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจงานพาร์ทไทม์ โดยภายในงานได้จัดโซนรองรับอย่างครบถ้วน ทั้งงานประจำ งานฝึกงาน และงานพาร์ทไทม์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน
ในด้านภาคธุรกิจ องค์กรที่เข้าร่วมงานมีความหลากหลายครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทั้งสายวิศวกรรม ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจนวัตกรรม สื่อดิจิทัล สุขภาพและความงาม โดยแต่ละคณะและสาขาวิชาได้เชิญพันธมิตรที่มีความร่วมมือเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตำแหน่งงานที่เปิดรับมีจำนวนมากและตอบโจทย์ทุกสายอาชีพ แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวเกล็ดทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับทักษะของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของ DPU ที่มุ่งเน้นทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กัน ส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานจริง และในหลายกรณีสามารถได้รับโอกาสจ้างงานตั้งแต่ช่วงฝึกงานหรือก่อนสำเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อนักศึกษา DPU ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบ ความพร้อมในการทำงาน และศักยภาพที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงงานและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคตอย่างยั่งยืน
ขณะที่ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงาน “DPU JOB FAIR 2026” ว่า หัวใจสำคัญของการจัดงานในปีนี้ คือการบูรณาการโอกาสด้านอาชีพออกเป็น 3 มิติหลักอย่างชัดเจน ได้แก่ มิติของ “การสมัครงาน” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกับองค์กรโดยตรง มิติของ “การทำงานพาร์ทไทม์” ที่ตอบโจทย์นักศึกษาที่ต้องการสร้างรายได้ควบคู่กับการเรียน พร้อมฝึกวินัยและประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา และมิติของ “การฝึกงานและสหกิจศึกษา” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเสนอพื้นที่เรียนรู้ในสายวิชาชีพที่หลากหลาย
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของงาน คือการจัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Session เฉพาะทาง ซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละสาขา โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวโน้มการสรรหาบุคลากรยุคใหม่ เทคนิคการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเข้าถึงโอกาสอาชีพ ไปจนถึงมุมมองของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลในการประเมินศักยภาพผู้สมัครงาน ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ฟัง แลกเปลี่ยน และซักถามโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดช่องว่างระหว่าง “ความรู้เชิงวิชาการ” กับ “ความต้องการจริงของตลาดแรงงาน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในลักษณะนี้ยังเป็นกลไกสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตสู่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถประเมินศักยภาพนักศึกษาได้จากการพบปะและพูดคุยโดยตรง ซึ่งช่วยให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้เรียนรู้วิธีนำเสนอศักยภาพของตนเองในสถานการณ์จริง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษากับโอกาสทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพไม่หยุดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่สามารถต่อยอดสู่การมีงานทำได้จริง และสร้างความมั่นคงในเส้นทางอาชีพของบัณฑิตในระยะยาว
สำหรับบรรยากาศภายในงาน บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมออกบูธในงาน “DPU JOB FAIR 2026” โดยนางสาวสุภัสธิดา วงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง เปิดเผยว่า เป้าหมายของบริษัทคือต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการการบิน และเข้าถึงโอกาสการฝึกงานและการทำงานในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้าน Catering สำหรับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจในเครือสายการบิน ให้บริการอาหารสำหรับสายการบินมากกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมทั้งสายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป โดยลักษณะการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทั้งส่วนงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่การผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์ ไปจนถึงการให้บริการในเลานจ์ของสายการบิน
ในด้านการเปิดรับบุคลากร บริษัทมีความต้องการนักศึกษาฝึกงานและบัณฑิตใหม่ในหลายสายงาน โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายผลิต (Production) การควบคุมคุณภาพ (QA) และงานบริการ (Service) รวมถึงสายงานสนับสนุน เช่น บัญชี จัดซื้อ การตลาด และทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปิดรับพนักงานพาร์ทไทม์โดยตรง แต่มีการดำเนินงานผ่านระบบเอาต์ซอร์สในบางตำแหน่ง
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัทมีนโยบายสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงในบางตำแหน่ง โดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการและฝ่ายผลิต พร้อมจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง ทั้งในด้านเวลาและรูปแบบการทำงาน เพื่อให้ผู้ฝึกงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามสายงาน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างธุรกิจการบินอย่างรอบด้าน
นางสาวสุภัสธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะการให้บริการ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานร่วมกับลูกค้าระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การฝึกงานในองค์กรจะช่วยให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของธุรกิจการบินทั้งส่วนงานหน้าบ้านและหลังบ้าน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
ขณะที่บริษัทจิงดอง อินดัสเทรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมออกบูธในงาน “DPU JOB FAIR 2026” โดยนางสาวเซิน หยางหยาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าถึงประสบการณ์การทำงานในองค์กรด้านอีคอมเมิร์ซระดับนานาชาติ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากบริษัทแม่ในประเทศจีนสู่บุคลากรไทย
บริษัทจิงดอง อินดัสเทรียลส์ (ไทยแลนด์) ดำเนินธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการจำหน่ายสินค้าแบบ B2B และ B2C ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคู่กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในประเทศไทยบริษัทได้จัดตั้งฐานการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ และมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่จำนวนมากในหลากหลายสายงาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทได้ออกแบบโปรแกรมรองรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยโครงการฝึกงานที่เปิดรับตลอดทั้งปี โดยไม่จำกัดช่วงเวลา และโครงการรับบัณฑิตใหม่เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลผ่านระบบพี่เลี้ยง (Mentor) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทมีความต้องการบุคลากรในหลายสายงานหลัก ได้แก่ งานขาย (Sales) งานโลจิสติกส์ และงานจัดซื้อ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจบตรงสาย แต่ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ระบบงานและเทคโนโลยีภายในองค์กร ขณะเดียวกัน ทักษะด้านภาษาจีนถือเป็นคุณสมบัติสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างการทำงานมีการประสานงานกับทีมจากประเทศจีนและฐานลูกค้าหลักในช่วงเริ่มต้น
นางสาวสุพรรษา มีคำทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ตนทราบข่าวการจัดงาน “DPU JOB FAIR 2026” จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย และตัดสินใจเข้าร่วมงานเพื่อมองหาโอกาสในการทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียน
โดยมีความสนใจในงานด้านบริการ อาทิ งานในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร ซึ่งสามารถทำควบคู่กับการเรียนได้ ทั้งนี้ได้สมัครงานกับองค์กรที่สนใจภายในงานแล้ว และพร้อมเริ่มทำงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยสามารถทำงานหลังเลิกเรียนได้ประมาณวันละ 4–5 ชั่วโมง รวมถึงสามารถทำงานเต็มเวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา
แรงจูงใจสำคัญในการหางานพาร์ทไทม์ นอกจากต้องการมีรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว ยังต้องการสะสมประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการบริการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงตั้งแต่ในช่วงปีแรกของการศึกษา
ทั้งนี้ แม้จะตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะประกอบอาชีพด้านบัญชีตามสาขาที่ศึกษา แต่การเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ระหว่างเรียนถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดมุมมองและเรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเสริมความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ