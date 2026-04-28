ตร.พญาไทใจดี! ให้อภัยหนุ่มขี่ จยย.ฝ่าไฟแดงเฉี่ยวชน พร้อมปรับ 500 บาท หลังเจ้าตัวยอมรับผิด

โซเชียลฯ แห่แชร์เรื่องราวชวนประทับใจ เมื่อเพจ สน.พญาไทเผยเหตุอุบัติเหตุแยกประตูน้ำ หลังหนุ่มขี่ จยย.ฝ่าไฟแดงชนตำรวจจราจรแต่จบด้วยคำพูดสุดพีก “เป็นเรื่องแน่ แต่ที่แน่กว่าคือผมให้อภัย” ทำชาวเน็ตชื่นชมสปิริตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ยกใหญ่
วันนี้ (28 เม.ย.) กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สน.พญาไท ได้โพสต์บอกเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุบริเวณแยกประตูน้ำ พร้อมโชว์สปิริตของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยประโยคที่ว่า “เป็นเรื่องแน่ แต่ที่แน่กว่าคือผมให้อภัย”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแยกประตูน้ำ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ภายหลังการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการสอบสวนเบื้องต้นพบข้อเท็จจริงดังนี้ ผู้ขับขี่ยอมรับสารภาพโดยยอมรับว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของตนเองจริง และได้ทำการขอโทษเจ้าหน้าที่คู่กรณี จากการเช็กฐานข้อมูลพบว่าผู้ขับขี่ ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎจราจรมาก่อน และไม่มีใบสั่งค้างชำระ
ทั้งนี้ ด้วยความที่ผู้กระทำผิดยอมรับความผิดด้วยความจริงใจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่คู่กรณีจึง “ไม่ติดใจเอาความและให้อภัย” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินการ คือ
1. เปรียบเทียบปรับ เป็นเงินจำนวน 500 บาท
2. กำชับวินัย ได้ตักเตือนและเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่รักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอีกในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความเมตตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพราะอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวอาจไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไป