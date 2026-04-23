ปทุมธานี ผนึกกำลังทั้งจังหวัด ร่วมกันจัดงาน “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” ขนทัพสินค้าราคาถูกช่วยลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมแถลงข่าว “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” งานมหกรรมสินค้าเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ณ Index Living Mall สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า “การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในทุกระดับ ควบคู่กับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกที่เอื้อต่อการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่”

ทางด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักงบประมาณโครงการ “เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เข้มแข็ง และเดินหน้าไปพร้อมกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ”

ทั้งนี้ งาน “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” จะจัดขึ้น เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. – 21:00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ Future Park & Zpell อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่และแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชนคุณภาพสูง







