ปทุมธานี ผนึกกำลังทั้งจังหวัด ร่วมกันจัดงาน “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” ขนทัพสินค้าราคาถูกช่วยลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาคึกคัก

วันนี้ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมแถลงข่าว “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” งานมหกรรมสินค้าเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ณ Index Living Mall สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า “การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในทุกระดับ ควบคู่กับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกที่เอื้อต่อการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่”
ทางด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักงบประมาณโครงการ “เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เข้มแข็ง และเดินหน้าไปพร้อมกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้รับการสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ”
ทั้งนี้ งาน “ปทุมฯ ยิ้มได้ ถูกทุกชิ้น ฟินทั้งจังหวัด” จะจัดขึ้น เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. – 21:00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ Future Park & Zpell อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่และแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชนคุณภาพสูง