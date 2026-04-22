CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดโครงการ “IB LS Hackathon Challenge 2026” ภายใต้ธีม “The Green Route: Decarbonizing Global Supply Chains” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LS) ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานโลก ผ่านกระบวนการแข่งขันที่จำลองสถานการณ์การทำงานจริงในโลกธุรกิจยุคใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

กิจกรรมดังกล่าวออกแบบขึ้นบนบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซึ่งภาคธุรกิจกำลังเผชิญทั้งความผันผวนของต้นทุน กติกาการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดขึ้น และแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของการแข่งขัน ทำให้ “การลดคาร์บอน” ไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงภาพลักษณ์ แต่เป็นโจทย์เชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน
ภายในกิจกรรม นักศึกษาต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพรวมของซัพพลายเชน เพื่อระบุแหล่งกำเนิดการปล่อยคาร์บอนในแต่ละช่วง ก่อนจะแตกประเด็นสู่การออกแบบแนวทางแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ อาทิ การเลือกเส้นทางและรูปแบบการขนส่ง การวางแผนตารางขนส่งและการรวมเที่ยว การบริหารจัดการคลังสินค้าและพลังงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการวางแผนสินค้าคงคลังเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการขนส่ง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต้นทุนและระยะเวลาส่งมอบภายใต้ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.วรัญญู ศรีเชียงราย รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าวว่า โครงการ Hackathon ครั้งนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและตัดสินใจบนโจทย์จริงของโลกธุรกิจที่ความยั่งยืนกำลังเป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าและการแข่งขันระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยโจทย์การแข่งขันถูกออกแบบให้ผู้เรียนต้องพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวทางที่นำเสนอในเชิงธุรกิจ ไม่ใช่เพียงการนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ นักศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านควบคู่กัน ทั้งต้นทุน เวลา คุณภาพ ความยืดหยุ่น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลรองรับ

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับเกียรติจาก ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ร่วมให้คำแนะนำและมุมมองเชิงระบบด้านความยั่งยืน เพื่อเสริมความเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกระดับ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของเครือข่ายการค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล รองคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาได้พัฒนาทักษะสำคัญที่เชื่อมโยงกับโลกการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน การทำงานเป็นทีมแบบข้ามบทบาท และการนำเสนอเชิงธุรกิจอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะการคิดเชิงระบบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคปัจจุบัน

ด้านนางสาวศิริลักษณ์ พลสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ในฐานะตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจว่าความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบธุรกิจยุคใหม่ และช่วยให้เห็นทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคตต่อไป















CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ
CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ
CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ
CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ
CIBA DPU จัด IB LS Hackathon Challenge 2026 ยกระดับศักยภาพนักศึกษาธุรกิจ–โลจิสติกส์ คิดแผนลดคาร์บอนห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ
