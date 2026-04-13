รวมฮิตสถานทูตชั้นนำ จัดทำวีดีโอคลิป ฉลองสงกรานต์ของไทย 2569 (ตอนที่ 2)

มาชมความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละสถานทูตต่างประเทศในไทย โพสต์วีดีโอคลิปอวยพร เฉลิมฉลองวันสงกรานต์ มีทั้งสาระความรู้ คำแนะนำและเอาฮา เกาหลีดึง "พี่ฮง แบงค็อกบอย" บอกเล่าความประทับใจ เวียดนามเล่นเกมถอดรหัส สาระแฝงเพียบ
วันนี้ (13 เม.ย.) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2569 สถานเอกอัครราชทูตหลายแห่งจัดทำวีดีโอคลิปเพื่อสื่อสารไปยังพลเมืองของตนและประชาชนชาวไทย ในการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอไปแล้วสำหรับประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
เฟซบุ๊ก Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปฉลองวันสงกรานต์ เปิดเรื่องด้วยคนที่กำลังทำงานอย่างเคร่งเครียด กระทั่งชายรายหนึ่ง (คาดว่าเป็นนายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) เปิดประตูแล้วกล่าวว่า "วันนี้วันสงกรานต์นะ" ทุกคนจึงออกอาการดีใจ แล้วเปลี่ยนชุดเปรียบเทียบระหว่างเครื่องแต่งกายไทยกับญี่ปุ่น โดยใช้เพลงสงกรานต์ ภาษาญี่ปุ่น ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบคลิป ก่อนที่ทุกคนจะรำวงและเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ก่อนทิ้งท้ายอวยพร สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปี
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1CD9FHE8gK/
เฟซบุ๊ก New Zealand Embassy - Bangkok, Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปรายการสงกรานต์พลาซ่า (ดัดแปลงจากรายการโทรทัศน์ของไทย ภาษาพาซ่าส์) แนะนำทิปที่จะทำให้สงกรานต์สนุกและเป็นมิตรมากขึ้น เช่น ปกป้องตนเองและคนรอบข้าง สาดน้ำเบาๆ เคารพผู้อื่น ปิดท้ายที่นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวอวยพรในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกท่านมีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวและคนที่คุณรัก
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1DvDRTrgjx/
เฟซบุ๊ก Embassy of Switzerland in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเทพฯ โพสต์วีดีโอคลิปเปิดเรื่องด้วยสาวชาวต่างชาติรายหนึ่งเข้าไปในสถานทูต เห็นเรือไฟเบอร์กลาสลำหนึ่งจอดอยู่ จึงได้ลองพายเรือ ขณะที่คนที่อยู่ในสถานทูตเล่นน้ำสงกรานต์ เมื่อเห็นสาวต่างชาติพายเรือจึงได้โบกมือทักทายและสาดน้ำ ปิดท้ายด้วยคำอวยพรระบุว่า สวัสดีพี่น้อง เรือล่องคลองใส เล่นน้ำชื่นใจ สงกรานต์ไทยมีสุข สุขสันต์วันสงกรานต์
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/17KAwT7Ube/
เฟซบุ๊ก Embassy of Canada to Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิป "มิชชั่นสงกรานต์" โดยทีมนักการทูตแคนาดาประชุมกัน กล่าวว่า สงกรานต์นี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก เราต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ คุณจะรักษาชื่อเสียงของคนแคนาดา ทำได้ไหม ทุกคนตอบว่าได้ ก่อนที่แต่ละคนจะแนะนำคลังอาวุธ ได้แก่ ปืนฉีดน้ำยักษ์ ขันบ้านๆ สายยาง ปืนจิ๋ว ส่วนฝ่ายเสบียงแนะนำเครื่องดื่มแดงโซดา ฝ่ายเสื้อผ้าแนะนำเสื้อลายดอก ถ้าใส่เสื้อกันฝนคนไทยจะยิ่งฉีดน้ำใส่มากขึ้น ก่อนที่ทุกคนจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/17gGTHR37a/
เฟซบุ๊ก Embassy of Ireland in Thailand ของสถานทูตไอร์เเลนด์ประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปอวยพรกล่าวว่า "วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉองที่หลายคนใช้เวลากับเพื่อนๆ และครอบครัว ในไอร์แลนด์เรามีคำพูดที่ว่า "ถ้าไม่ระวังเสียงหัวเราะอาจกลายเป็นเสียงร้องไห้ได้" ดังนั้นผมขอชวนทุกคนมาดูเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย และสนุกในเทศกาลนี้โดยไม่ต้องมีน้ำตา" โดยแนะนำให้เก็บหนังสือเดินทางและสิ่งของสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยอยู่เสมอ ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันน้ำเข้าตา และใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากันน้ำ เพื่อไม่ให้โดนน้ำสาด ใส่รองเท้าที่กระชับและกันลื่น เพื่อป้องกันการลื่นล้ม
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1BTD9Bfjfx/
เฟซบุ๊ก Embassy of Finland in Bangkok ของสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิป "Choose Your Character" เวอร์ชันสงกรานต์ มีเครื่องแต่งกายหลากหลายรูปแบบ
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/r/18TYBFkqLf/
เฟซบุ๊ก Embassy of Denmark in Thailand ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปเรื่อง Songkran Mission: Save The Ambassdor นำแสดงโดยอดีตนักศึกษาฝึกงาน ปฎิบัติภารกิจลับ สุดท้ายภารกิจล้มเหลว ทุกคนแปลงร่างเป็นชุดเล่นน้ำสงกรานต์ สาดน้ำอย่างสนุกสนาน
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/r/18X5bmcR1N/
เฟซบุ๊ก Embassy of the Republic of Korea in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้โพสต์วีดีโอคลิปนายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ที่กำลังจะหมดวาระในปีนี้ พูดคุยวีดีโอคอลกับน้ำฟ้า หญิงสาวที่กำลังศึกษาอยู่ที่ปูซาน และนายอิล ฮง มิน (IL Hong Min) หรือ พี่ฮง แบงค็อกบอย (P'Hong Bangkokboy) แรปเปอร์ ที่ถ่ายภาพยนตร์ที่ปูซาน เพื่อแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์ของไทย
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1TL3pAz9m9/
เฟซบุ๊ก Embassy of Viet Nam in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เผยแพร่วีดีโอคลิป คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เล่นเกมถอดรหัสเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของเทศกาลสงกรานต์ของไทยอย่างสนุกสนานและได้สาระ คนที่ตอบผิดจะถูกสาดน้ำ แต่คนที่ตอบถูกจะได้พวงมาลัย
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1J2auUGeK2/
นอกจากนี้ยังมีสถานทูตอีกหลายประเทศ เช่น สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่วีดีโอคลิปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เช่นกัน