รวมฮิตสถานทูตชั้นนำ จัดทำวีดีโอคลิป ฉลองสงกรานต์ของไทย 2569

สถานทูตชั้นนำในประเทศไทย ต่างจัดทำวีดีโอคลิปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ออสเตรเลียเปิดหัวเรื่อง "พี่ชาวีใส่สูททำไม" ด้านสถานทูตเยอรมันเปิดหัวเรื่องจริงจัง กับทูตที่ทำงานมา 38 ปี ก่อนจะร่วมสนุกด้วย แต่สาระมากสุดยกให้สิงคโปร์ เตือนเรื่องการลงทะเบียน การเก็บพาสปอร์ตในที่แห้ง ประกันการเดินทาง และระมัดระวังทรัพย์สินมีค่า
วันนี้ (11 เม.ย.) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2569 สถานเอกอัครราชทูตหลายแห่งจัดทำวีดีโอคลิปเพื่อสื่อสารไปยังพลเมืองของตนและประชาชนชาวไทย ในการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ
เริ่มจากเฟซบุ๊ก Australian Embassy, Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดทำวีดีโอคลิปโดยจำลองฉากในละครเรื่องน้ำตากามเทพ ที่ฝ่ายหญิงชื่อชลลี่ ตั้งคำถามกับฝ่ายชายชื่อชาวี ว่า พี่ชาวีจะใส่สูทมาทำไม ก่อนที่ฝ่ายชายจะแปลงร่างเป็นชุดสไบ แต่นุ่งกางเกงยีนส์ ตามศิลปินกระแต เจ้าของเพลง Bangkok City แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ เพราะใส่ชุดนี้ไปไหว้ผู้ใหญ่ไม่ได้ สุดท้ายฝ่ายชายจึงแปลงร่างเป็นชุดราชปะแตนสีน้ำเงิน ก่อนจะพากันไปรดน้ำดำหัวเพื่อไหว้ผู้ใหญ่ ปิดท้ายด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งมีฉากตลกที่ฝ่ายชายเจอรองเท้าแตะกินที่ขา ซึ่งเป็นปัญหายอดฮิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนที่ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ พีเอสเอ็ม เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า สงกรานต์นี้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1AdUh4c7RG/
ด้านเฟซบุ๊ก UK in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้จัดทำวีดีโอคลิป เปิดหัวเรื่องด้วยนายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวด้วยชุดสูทว่า "ปีนี้ในอังกฤษฝนตกมากกว่าปกติ แต่ผมอยู่ที่ประเทศไทย ไม่ต้องกลัวเปียก" ก่อนจะเปลี่ยนฉากในชุดเสื้อลายดอก กางเกงขาสั้น เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ปิดท้ายคำอวยพรว่า "สุขสันต์วันสงกรานต์ และสวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญ"
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/r/1EThc7bDgC/
ขณะที่เฟซบุ๊ก German Embassy Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ได้จัดทำวีดีโอคลิป เปิดหัวเรื่องด้วย ดร.แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เดินเข้ามาในชุดสูท กล่าวอย่างจริงจังว่า "ผมทำงานนี้มา 38 ปี ในสายงานของผม สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือ ไม่มีอะไรที่ง่าย และในแต่ละปีก็มีความท้าทายใหม่ๆ ให้ต้องรับมือ ทางออกที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้น เมื่อทุกเสียงได้รับการรับฟัง เราไม่ได้เป็นคนเลือกงาน แต่งานต่างหากที่เลือกเรา ยุติธรรม รับฟัง ให้ความเคารพในทุกย่างก้าว เพราะทุกเสียงมีความหมาย เราพร้อมเคียงและยืนหยัดอยู่ตรงนี้เสมอ" ก่อนชักปืนฉีดน้ำออกจากกระเป๋าและตัดภาพเป็นเสื้อลายดอก กล่าวว่า สถานทูตเยอรมนี ขอส่งความสุขเนื่องในปีใหม่ไทย และร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/r/1HTYN9wpKF/
ส่วนเฟซบุ๊ก Singapore Embassy in Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ได้จัดทำวีดีโอคลิปแนะนำพลเมืองสิงคโปร์ ที่จะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ระบุว่า สงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ หลายคนจะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นการรดน้ำอบกลิ่นมะลิลงบนมือของผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินในปีที่ผ่านมา และเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลในปีใหม่นี้
โดยข้อควรปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ ชาวสิงคโปร์ควรลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ (MFA) เพื่อให้สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตที่สำคัญระหว่างที่พำนักอยู่ โดยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน Singpass หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ งานฉลองสงกรานต์แม้จะเต็มไปด้วยความสุข แต่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมถึงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การหยุดชะงักของการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
ในตอนหนึ่ง ยังแนะนำให้เก็บหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัยและแห้ง เพราะอาจไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางได้หากเกิดการเปียกชื้น และเตือนพลเมืองของตนเองว่า จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางกลับบ้าน นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มารวมตัวกันอย่างหนาแน่น ตั้งแต่ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักไปจนถึงถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน ในสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่านเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องระแวดระวังสิ่งรอบตัวและดูแลทรัพย์สินตลอดเวลา
"สงกรานต์เป็นโอกาสให้เราทุกคนได้ทบทวนตัวเอง กระชับความสัมพันธ์ และน้อมรับจิตวิญญาณแห่งการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ ในขณะที่คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลที่สวยงามนี้พร้อมกับผู้คนนับล้าน อย่าลืมดูแลความปลอดภัยในขณะที่สนุกสนาน" วีดีโอคลิปของสถานทูตสิงคโปร์ ระบุ
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/18U8cgxqYC/
นอกจากนี้ ยังมีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย จัดทำวีดีโอคลิปอวยพรวันสงกรานต์ของไทยอีกด้วย